Od glumica do pjevačica: Sve Hrvatice koje su zasjale na 32. Sarajevo Film Festivalu

Trideset i drugo izdanje Sarajevo Film Festivala okupilo je brojne hrvatske umjetnice koje su svojim dolaskom potvrdile neraskidivu vezu regionalne filmske scene i najvažnijeg festivalskog događaja. Glumačku scenu predstavljale su Marija Škaričić i Ivana Roščić, glumice filma "Male stvari", a pridružila im se i Ana-Ursula Najev. Pažnju su plijenile i pjevačice Nika Turković i Miach, influencerica Ema Luketin te voditeljica Daniela Trbović. Od glamura do autorskih filmova, Hrvatice su ponovno pokazale snagu i raznolikost scene, ostavivši snažan pečat na ovogodišnjem festivalu u Sarajevu.

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