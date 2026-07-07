Tri vrste cvijeća koje vole vrućinu i ne trebaju zalijevanje, a možete ih posaditi upravo sada

Stručnjak otkriva tri biljke koje ne trebate zalijevati ni tijekom najvećih vrućina

Usred sve toplijih i sušnijih ljeta, održavanje vrta bujnim i zelenim postaje pravi izazov. Mnogi zaljubljenici u vrtlarstvo provode sate zalijevajući biljke samo kako bi ih održali na životu, no klimatske promjene tjeraju nas na pametnija i održivija rješenja. Srećom, postoje biljke koje ne samo da preživljavaju, već i cvjetaju u uvjetima vrućine i suše, zahtijevajući minimalnu brigu.

Prilagodba na nove uvjete: Vrtlarstvo otporno na sušu

Kako toplinski valovi postaju naša svakodnevica, sve više vrtlara u Hrvatskoj okreće se biljkama koje su otporne na visoke temperature i ne zahtijevaju često navodnjavanje. Ovaj rastući trend nije samo odgovor na klimatske promjene, već i na želju za uštedom vode i vremena. Nitko ne želi gledati kako njegovo omiljeno cvijeće vene pod jakim suncem, a upravo se to dogodilo mnogima proteklih godina.

Stručnjaci sve češće promoviraju koncept "kseriskaping", odnosno dizajniranja krajolika s ciljem minimalne potrošnje vode. Iako se taj pojam kod nas još ne koristi masovno, njegovi principi - poput sadnje autohtonih mediteranskih biljaka koje su prirodno prilagođene sušnim uvjetima - postaju temelj modernog vrtlarstva. Odabir pravih biljaka ključ je za stvaranje vrta koji je otporan, lijep i jednostavan za održavanje.

Tri ljetne kraljice koje prkose suši

Stručnjak za vrtlarstvo, poznat na TikToku pod korisničkim imenom @viewfromthepottingbench, podijelio je svoje savjete za tri izdržljive biljke koje "ne morate zalijevati" i koje se, prema njegovim riječima, "upravo sada mogu nabaviti u vrtnim centrima".

Lavanda: Mirisni klasik Mediterana

Pouzdana lavanda je čvrsta, dugocvjetajuća i predivno mirisna biljka koju obožavaju pčele i drugi oprašivači. "Ovo je apsolutni klasik i neizostavan dio svakog vrta. Svi znamo za lavandu, ali ovo je zaista jedna od onih biljaka koje svi trebamo", tvrdi stručnjak. Osim toga, ovaj mediteranski grm navikao je na vrućinu, a biljke mogu podnijeti i vrlo suho tlo, što ih čini iznimno otpornima na sušu. Lavanda je idealan odabir za sunčane položaje i savršeno se uklapa u estetiku našeg podneblja.

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Ehinaceja: Ljepotica koja privlači leptire

Dostupna u širokom spektru boja, od ružičaste i ljubičaste do bijele i žute, ehinaceja je biljka koja osvaja na prvi pogled. "Sljedeća biljka jedna je od mojih apsolutno najdražih", s oduševljenjem je rekao stručnjak.

Poznatija kao rudbekija ili pupavica, ehinaceja je izdržljiva trajnica s brojnim poželjnim osobinama. Njezini veliki, otvoreni cvjetovi na visokim i elegantnim stabljikama vizualno su upečatljivi te u velikom broju privlače leptire i druge oprašivače. Odlično uspijeva na većini tipova tla i obožava puno sunca. Dodatni bonus je što se sama zasijava po vrtu, što znači da ćete svake godine uživati u novim biljkama bez ikakvog truda ili troška.

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Agapantus: Afrički ljiljan za raskošan dojam

Stručnjak je napomenuo da je "najbolje sačuvao za kraj", misleći na "prekrasni agapantus". Ove biljke, podrijetlom iz Južne Afrike, dolaze u bijelim, ljubičastim ili plavim varijantama, stvarajući veličanstvene i bogate cvjetne glavice na vrhu visokih stabljika. "Bilo da imate mali vrt ili prostrano imanje, ovo je biljka za vas. Trik je u tome da posadite nekoliko komada, a ne samo jedan, i ponovite taj uzorak u cijelom vrtu. Ima nevjerojatan korijenski sustav, što znači da je savršen za dijeljenje i razmnožavanje", dodao je profesionalac.