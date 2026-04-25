Petunije - vodič za uzgoj i njegu kraljica ljetnog cvijeća

Uz malo truda i pravilnu njegu, petunije će vas nagraditi spektakularnim prizorima koji će uljepšavati vaš prostor od kasnog proljeća pa sve do prvih jesenskih mrazova, potvrđujući svoj status kraljica ljetnog cvijeća

Cvijeće je neizostavan dio naših života, unosi boju i radost u naše domove, vrtove i balkone. Među najpopularnijim ljetnim cvjetnicama, petunije zauzimaju posebno mjesto. Zbog svoje svestranosti, dugotrajne i obilne cvatnje te nevjerojatnog raspona boja, postale su simbol raskošnih cvjetnih slapova u visećim teglama i šarenih gredica koje krase javne i privatne površine. No, da bi pokazale svu svoju ljepotu, važno je znati kako ih pravilno njegovati. Donosimo sveobuhvatan vodič za uzgoj petunija uz koji će vaš vrt ili balkon zablistati.

Odabir prave sorte za vaš vrt

Prije nego što se upustite u sadnju, važno je znati da postoje stotine različitih sorti petunija koje se razlikuju po veličini cvijeta, obliku rasta i otpornosti. Pravilan odabir ovisi o tome gdje ih planirate saditi i kakav efekt želite postići.

Osnovno se dijele na nekoliko glavnih skupina:

Grandiflora: Ovo su najpoznatije petunije s vrlo krupnim i raskošnim cvjetovima koji mogu doseći promjer i do 12 centimetara. Zbog osjetljivosti velikih cvjetova na kišu i vjetar, idealne su za zaštićena mjesta poput natkrivenih balkona, tegli ili visećih košara.

Multiflora: Ove sorte imaju nešto sitnije, ali zato znatno brojnije cvjetove. Otpornije su na nepovoljne vremenske uvjete, brže se oporavljaju od kiše i zbog toga su odličan izbor za sadnju na otvorenim gredicama i u miješanim nasadima.

Floribunda: Predstavljaju križanca između prethodne dvije skupine. Kombiniraju obilje cvjetova multiflore s nešto krupnijim cvjetovima grandiflore, što ih čini vrlo popularnim i svestranim izborom.

Puzajuće ili viseće petunije: Poznate i kao surfinije ili "Wave" petunije, ove sorte imaju brz i agresivan rast te stvaraju duge, cvjetne izboje koji mogu narasti i do metar i pol. Savršene su za viseće tegle, balkonske žardinjere i kao pokrivači tla na većim površinama. Zbog svoje bujnosti zahtijevaju i nešto više prihrane i vode.

Sadnja i idealni uvjeti za rast

Iako se mogu uzgojiti iz sjemena, što je proces koji zahtijeva strpljenje i kontrolirane uvjete, većina se vrtlara odlučuje za kupnju gotovih sadnica. Sadnja na otvoreno obavlja se kada prođe svaka opasnost od mraza, obično u drugoj polovici svibnja.

Sunce, tlo i pravilan razmak

Najvažniji preduvjet za uspješan uzgoj petunija je lokacija. Potrebno im je najmanje šest sati izravnog sunčevog svjetla dnevno kako bi obilno cvale. Što više sunca dobiju, to će proizvesti više cvjetova. U polusjeni će rasti, ali će biljka postati izdužena, s manje cvjetova i slabijeg intenziteta boje.

Tlo mora biti vrlo propusno kako bi se izbjeglo zadržavanje vode i truljenje korijena. Prije sadnje, obogatite vrtnu zemlju kompostom ili organskim gnojivom. Ako ih sadite u tegle, koristite kvalitetan supstrat za cvjetnice. Razmak sadnje ovisi o sorti: uspravne sorte poput grandiflore i multiflore sade se na razmak od oko 30 centimetara, dok se puzajuće sorte, zbog njihova snažnog širenja, sade na razmak od najmanje 45 centimetara.

Ključni koraci u njezi petunija

Petunije se smatraju relativno nezahtjevnim cvijećem, no nekoliko ključnih koraka u njezi osigurat će da ostanu zdrave i bujne tijekom cijele sezone.

Zalijevanje i prihrana

Redovito zalijevanje je ključno, osobito tijekom vrućih ljetnih mjeseci. Petunije u teglama i visećim košarama isušuju se brže od onih u vrtu i možda će ih biti potrebno zalijevati i svakodnevno. Najbolje je provjeriti vlažnost tla prstom; ako je suho na dubini od dva do tri centimetra, vrijeme je za zalijevanje. Zalijevajte temeljito, tako da voda natopi cijeli korijenov sustav.

Zbog intenzivne i dugotrajne cvatnje, petunije su veliki potrošači hranjivih tvari. Prihranjujte ih redovito, idealno tekućim gnojivom za cvjetnice bogatim fosforom. Biljke u posudama potrebno je prihranjivati jednom tjedno ili svaka dva tjedna, dok je onima u gredicama dovoljna prihrana svake tri do četiri tjedna.

Orezivanje za ljepši izgled

Redovito uklanjanje ocvalih cvjetova potiče biljku da stvara nove pupoljke umjesto da troši energiju na proizvodnju sjemena. Iako je kod sitnocvjetnih sorti ovaj posao gotovo nemoguć, kod grandiflora sorti itekako čini razliku.

Sredinom ljeta, obično u srpnju, mnoge petunije postanu "izdužene" - s dugim stabljikama i cvjetovima samo na vrhovima. Ne bojte se tada uzeti škare i orezati ih za otprilike polovicu. Iako će biljka nekoliko dana izgledati siromašno, ovaj postupak će je pomladiti, potaknuti novo grananje i rezultirati gušćom i ljepšom biljkom s obiljem novih cvjetova.

Najčešći problemi: štetnici i bolesti

Petunije su općenito otporne biljke, no povremeno ih mogu napasti lisne uši i puževi. Uši se najčešće skupljaju na mladim izbojima, a možete ih suzbiti prskanjem otopinom vode i sapuna ili prirodnim insekticidima. Protiv puževa pomažu razne barijere ili mamci. Od bolesti, najčešća je siva plijesan (botritis), koja se javlja u vlažnim i sparnim uvjetima. Preventiva je ključna: osigurajte dobru cirkulaciju zraka među biljkama i izbjegavajte zalijevanje po lišću i cvjetovima.