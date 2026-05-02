Svibanjski vodič za vrt: Od sadnje povrća do orezivanja grmova

Svibanjski trud višestruko će se isplatiti: uskoro ćete uživati u prvim plodovima svoga rada - svježim salatama, rotkvicama i možda prvim jagodama. Vrt poprima svoj ljetni oblik, a boje i mirisi postaju sve intenzivniji. Posvetite vrijeme svom zelenom kutku i on će vam uzvratiti obiljem i ljepotom tijekom cijele sezone

Svibanj je za mnoge vrtlare najuzbudljiviji, ali i najintenzivniji mjesec u godini. Dani su sve duži i topliji, tlo se zagrijalo, a opasnost od mraza uglavnom je prošla, osobito nakon takozvanih "ledenih svetaca" sredinom mjeseca. To je znak da je stiglo vrijeme za sadnju biljaka koje vole toplinu i za ključne radove koji će osigurati bujnost vrta tijekom cijelog ljeta.

Vrijeme je za sadnju i sjetvu

Svibanj je idealan za popunjavanje gredica, kako u povrtnjaku, tako i u cvjetnjaku. Tlo je sada dovoljno toplo za većinu kultura, što omogućuje brzo klijanje i ukorjenjivanje.

Povrće koje voli toplinu

Sada je pravo vrijeme za sadnju presadnica koje ste uzgojili u zatvorenom ili kupili. Rajčice, paprike, patlidžani, krastavci i bosiljak napokon mogu na svoje stalno mjesto u vrtu. Prije sadnje, važno je biljke nekoliko dana postepeno privikavati na vanjske uvjete kako bi se izbjegao šok. Osim presadnica, sije se i direktno u tlo. Mahune, kukuruz, tikvice, bundeve i dinje najbolje je sijati sada kada je zemlja topla. Za kontinuiranu berbu, brzorastuće povrće poput salate, rotkvica i špinata možete sijati svakih nekoliko tjedana.

Cvjetna raskoš za dugo ljeto

Kako biste osigurali vrt prepun boja sve do jeseni, svibanj je mjesec za sadnju ljetnica. Sjeme cinija, kozmosa, suncokreta i kadifica može se posijati izravno na gredice kako bi popunili praznine i unijeli živost. Također je idealno vrijeme za sadnju ljetnih lukovica i gomolja osjetljivih na mraz. Dalije, gladiole i kane pružit će spektakularne cvjetove koji će dominirati vrtom u drugoj polovici ljeta. Ne zaboravite na trajnice koje podržavaju lokalni ekosustav. Sadnjom biljaka poput rudbekije, ehinaceje ili stolisnika privući ćete pčele, leptire i druge korisne kukce u svoj vrt.

Ključni radovi za zdrav i bujan vrt

Osim sadnje, svibanj zahtijeva i redovitu njegu postojećih biljaka kako bi se pripremile za ljetne vrućine i osigurao njihov pravilan razvoj.

Orezivanje grmova nakon cvatnje

Jedan od najvažnijih zadataka u svibnju je orezivanje grmova koji su cvali u rano proljeće. Vrste poput forzicije, jorgovana, ukrasnog ribiza i weigele cvjetaju na prošlogodišnjim izbojima. Orezivanjem odmah nakon cvatnje potičete rast novih, snažnih grana koje će donijeti obilje cvjetova sljedećeg proljeća. Uklonite stare, oštećene ili bolesne grane te skratite preostale kako biste oblikovali grm i potaknuli prozračnost. Kod starijih grmova preporučuje se ukloniti oko petinu najstarijih stabljika pri samom dnu kako bi se biljka pomladila. Više o tome koje grmove orezati u svibnju možete pronaći u specijaliziranim vodičima.

Zalijevanje, malčiranje i borba s korovom

S porastom temperatura, biljkama je potrebno više vode. Umjesto čestog i plitkog zalijevanja, bolje je zalijevati rjeđe, ali obilno. Time se potiče razvoj dubokog korijena koji biljku čini otpornijom na sušu. Malčiranje je izuzetno korisna tehnika. Sloj slame, komposta ili pokošene trave oko biljaka pomaže zadržati vlagu u tlu, sprječava rast korova i održava temperaturu tla stabilnom. Naravno, borba s korovom je stalan posao; redovito ga plijevite dok je još malen i lak za uklanjanje.

Prihrana i zaštita od nametnika

Biljke u teglama i one koje obilno rode, poput rajčica i ruža, sada trebaju dodatnu prihranu. Koristite organska gnojiva ili kompost. Toplo vrijeme pogoduje i pojavi štetnika poput lisnih uši i puževa. Umjesto agresivnih kemikalija, primijenite principe integrirane zaštite. Potaknite dolazak bubamara i drugih korisnih kukaca, a nametnike pokušajte ukloniti ručno ili koristite pripravke na bazi koprive ili insekticidnog sapuna koji su manje štetni za okoliš.