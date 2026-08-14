Vodič za Dolomite: Evo koliko će vas koštati izlet u popularni alpski raj i što morate vidjeti

Dolomiti su posljednjih godina postali jedna od najpopularnijih europskih destinacija za ljubitelje prirode i aktivnog odmora. Spektakularni planinski vrhovi, tirkizna jezera i zelene doline razlog su zbog kojeg ih sve više putnika bira za ljetni bijeg. Donosimo vodič kroz najljepše lokacije, ali i praktične informacije o troškovima puta, smještaja i hrane

Ako ste posljednjih godina barem jednom zavirili na društvene mreže, velike su šanse da ste naišli na fotografije Dolomita. Dramatični planinski vrhovi, tirkizna jezera i zelene doline pretvorili su ovaj dio talijanskih Alpa u jednu od najpoželjnijih destinacija za bijeg u prirodu. Sve više putnika upravo ovdje traži alternativu klasičnom ljetovanju na moru, a popularnosti svakako pridonose i brojne atrakcije koje možete istražiti, od spektakularnih planinarskih staza do slikovitih jezera i planinskih gradića.

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Ovaj planinski lanac na sjeveru Italije, koji je od 2009. godine pod zaštitom UNESCO-a, nudi puno više od atraktivnih kulisa za fotografije, a ako i vi razmišljate o posjetu, donosimo vodič kroz Dolomite – od troškova puta i smještaja do lokacija koje vrijedi staviti na popis.

Koliko košta put do Dolomita?

Za putnike iz Hrvatske Dolomiti su zapravo prilično blizu. Od Zagreba do popularnih dijelova ovog alpskog područja ima otprilike 400 do 500 kilometara, odnosno oko četiri i pol do pet i pol sati vožnje, ovisno o tome kamo točno idete.

Kada je riječ o troškovima, za gorivo u jednom smjeru treba računati otprilike 60 do 90 eura, ovisno o potrošnji automobila. Putem Slovenije potrebna vam je i vinjeta, dok se u Italiji cestarina naplaćuje prema prijeđenoj dionici. Za popularne lokacije poput Cortine d'Ampezzo računajte na još desetak do petnaestak eura. U konačnici, do Dolomita ćete automobilom stići za otprilike stotinjak eura u jednom smjeru, što je sasvim pristojan iznos s obzirom na to kakav vas krajolik čeka na odredištu.

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Smještaj i hrana

Cijene su, naravno, jedan od važnijih faktora pri planiranju putovanja, a upravo bi vas Dolomiti tu mogli ugodno iznenaditi. Smještaj i hrana nisu nužno skuplji nego na najpopularnijim jadranskim destinacijama, a uz malo planiranja moguće je pronaći i vrlo dobre opcije.

Apartmani se izvan glavne sezone mogu pronaći već za 40-ak eura po noćenju, dok ćete u popularnijim mjestima i tijekom srpnja i kolovoza za kvalitetan apartman ili hotelsku sobu najčešće izdvojiti između 100 i 200 eura.

Ni hrana nije razlog za zazirati od putovanja. U planinskim kolibama, odnosno popularnim "rifugijima", ručak za dvije osobe može stajati oko 50 eura, a porcije su uglavnom obilne i bazirane na lokalnim namirnicama. U restoranima u dolinama pizza se može pronaći za otprilike 11 do 18 eura, dok se tjestenina kreće oko 17 eura. Kada se sve zbroji, nije teško zaključiti zašto mnogi smatraju da se u Dolomitima može pojesti vrlo dobro, a ponekad i povoljnije nego u najrazvikanijim jadranskim odredištima.

Glumica Petra Kurtela nedavno je na društvenim mrežama objavila kako su ona i obitelj četvrti put posjetili Dolomite te da primjećuje povećanje cijena.

Najljepše lokacije

Dolomiti su veliko područje i teško je sve obići u jednom putovanju. Ipak, postoji nekoliko lokacija koje se gotovo uvijek nalaze na popisu želja posjetitelja i koje vrijedi staviti u plan.

Tre Cime di Lavaredo, simbol Dolomita

Tri impozantna vrha poznata kao Tre Cime di Lavaredo, odnosno Drei Zinnen, jedan su od najprepoznatljivijih prizora Dolomita. Najpopularniji način za upoznati ih je kružna planinarska staza dugačka oko deset kilometara koja ih okružuje. Nije tehnički posebno zahtjevna i uz dobru kondiciju mogu je svladati i rekreativci, a pogled na monumentalne vrhove prati vas gotovo cijelim putem.

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Tirkizna čarolija jezera Sorapis i Braies

Lago di Sorapis jedno je od onih mjesta koje uživo izgleda jednako nevjerojatno kao na fotografijama. Najpoznatije je po svojoj karakterističnoj mliječno-tirkiznoj boji, a do njega vodi planinarska staza srednje težine. Uspon traje oko dva sata, no prizor koji vas čeka na kraju itekako je vrijedan truda.

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Lago di Braies, odnosno Pragser Wildsee, nešto je pristupačniji i jedan je od najpoznatijih prizora cijelih Dolomita. Okruženo šumama i visokim planinskim vrhovima, jezero je posebno popularno zbog drvenih čamaca koji dodatno doprinose njegovom bajkovitom izgledu. S obzirom na to koliko je popularno, najbolje ga je posjetiti rano ujutro, kada je atmosfera ipak nešto mirnija.

Seceda i spektakularni planinski prijevoji

Ako tražite pogled koji ćete dugo pamtiti, Seceda bi svakako trebala biti na vašem popisu. Oštri, nazubljeni grebeni koji se izdižu iznad doline jedan su od najpoznatijih prizora Dolomita. Do vrha možete stići i žičarom iz Ortiseija, pa u ovom pogledu mogu uživati i oni koji nisu raspoloženi za višesatno planinarenje.

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Dolomiti su odličan izbor i za sve koji vole vožnju. Planinski prijevoji poput Passo Giau i Passo Gardena nude spektakularne panorame, a sama vožnja kroz ovakav krajolik može biti doživljaj za sebe. U blizini se nalazi i Cortina d'Ampezzo, poznata kao "Kraljica Dolomita", elegantno planinsko mjesto koje može poslužiti kao odlična baza za istraživanje okolice.

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Dolomiti nude savršen spoj prirode, aktivnog odmora, odlične hrane i brojnih mjesta koja možete istraživati vlastitim tempom pa i ne čudi da privlače sve veći broj turista iz cijelog svijeta. Ako vam se ovog ljeta ne provodi cijeli odmor na moru, a želite pobjeći od visokih temperatura, talijanske Alpe mogle bi biti upravo ono što tražite.

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