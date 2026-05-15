Zaboravite gužve na obali: Planinski odmor ljeti postao je najveći travel trend

Planine više nisu rezervirane samo za zimu; proljeće i ljeto pretvorili su ih u novu definiciju luksuza s fokusom na svjež zrak, wellness, aktivni odmor i tišinu prirode

Dok se gradski asfalt zagrijava, a najpoznatije ljetne destinacije uskoro postaju prenapučene, sve više putnika okreće se drugačijem konceptu odmora-onom koji umjesto gužve bira mir, umjesto betona prirodu, a umjesto užurbanosti potpuni reset. Upravo zato olimpijska Bjelašnica sve češće završava na listama najpoželjnijih regionalnih getaway destinacija. Nalazi se na svega pola sata vožnje od Sarajevo, na 1400 metara nadmorske visine gdje posebnu pažnju suvremenih putnika provlači Hotel Nomad-dizajnerski hotel koji je potpuno redefinirao ideju planinskog odmora.

Hotel koji izgleda kao elegantna dnevna soba usred planine

Prvi dojam u Nomadu potpuno je drugačiji od svega što očekujete od planinskog hotela. Veliki otvoreni prostori, prirodni materijali, drveni detalji, topli tonovi inspirirani bosanskim ćilimima i ogromne staklene površine stvaraju osjećaj kao da ste ušli u luksuznu dnevnu sobu s pogledom na planinske vrhove.Arhitektura hotela pažljivo je uklopljena u okoliš Bjelašnice pa cijeli objekt djeluje kao prirodni nastavak planine. Prepoznatljive drvene letvice na fasadi stvaraju osjećaj intime i zaklona od vanjskog svijeta, dok interijer spaja minimalistički dizajn i tradicionalne elemente bez imalo pretjerivanja. Sve djeluje nenametljivo, smirujuće i nevjerojatno ugodno-upravo onako kako moderan odmor danas treba izgledati. Uz to- cijene smještaja i gastro užitaka su izuzetno povoljne, a u toplijem dijelu godine produženi ili klasični vikendi donose paket ponude s dodatnim vrijednostima za parove i urbane obitelji.

Nikola Zoko

Sobe iz kojih se nećete poželjeti (pro)buditi

Kako i priliči poseban adut hotela su prostrane sobe koje više podsjećaju na elegantne apartmane nego na klasičan hotelski smještaj. Nijedna soba nije manja od 30 četvornih metara, a gotovo svaka otvara pogled prema vrhovima Bjelašnice. Namještaj u sobama je izrađen po mjeri, detalji su od prirodnog drva, pažljivo birana rasvjeta i umirujuće boje inspirirane šumama i planinskim krajolikom stvaraju atmosferu potpunog mira. Upravo je taj osjećaj opuštenosti razlog zbog kojeg mnogi gosti Nomad opisuju kao mjesto na kojem se odmora u potpunosti i posebno rješava stresa.

Wellness s pogledom na prirodu razlog je zbog kojeg ćete produžiti vikend

U vremenu kada wellness postaje jedan od glavnih razloga za putovanje, Nomad je savršeno odgovorio na ono što moderni putnici traže. Wellness & Spa zona osmišljeni su kao prostor za potpuni reset od svakodnevice. Saune s pogledom na prirodu, tiha zona za opuštanje i atmosfera potpune izoliranosti od gradske buke pretvaraju boravak u iskustvo zbog kojeg ćete vrlo lako poželjeti ostati još koji dan duže. Nakon planinarenja ili istraživanja Bjelašnice, wellness ovdje djeluje kao logičan završetak dana.

Nikola Zoko

Hrana zbog koje ćete poželjeti ostati na večeri satima

Velik dio iskustva u Hotel Nomad odnosi se upravo na gastronomiju koja ovdje nije samo dodatak boravku, već važan dio identiteta hotela. U restoranu i gastro pubu spajaju se tradicionalna bosanska kuhinja i suvremeni pristup pripremi hrane pa jelovnik istovremeno djeluje autentično, lokalno i urbano. Na meniju se nalaze dobro poznati bosanski specijaliteti, domaća jela i planinski comfort food koji prizivaju osjećaj topline i domaće atmosfere, ali i modernije interpretacije klasika te laganiji tanjuri inspirirani aktualnim gastro trendovima. Sve je osmišljeno tako da poštuje lokalne namirnice i okuse karakteristične za planinsko podneblje, ali prezentirano na način koji odgovara suvremenim boutique hotelima i novoj generaciji putnika.

Nikola Zoko

Nomadsko istraživanje destinacije

Jedan od najvećih razloga zbog kojih Bjelašnica postaje hit tijekom toplijeg dijela godine krije se u nevjerojatnoj prirodi i brojnim lokacijama koje vrijedi istražiti. Među najljepšim mjestima na Bjelašnici svakako su Umoljani, autentično planinsko selo koje se nalazi na UNESCO-Ovoj listi svjetske baštine. Kamene kuće, nevjerojatna priroda i potpuni mir čine ga jednim od najposebnijih mjesta u Bosni i Hercegovini.Boravak ondje često uključuje obilazak lokaliteta poput Gradine, Studenog potoka i srednjovjekovnih stećaka koji cijelom području daju dodatnu povijesnu dimenziju. Za ljubitelji aktivnog odmora posebno je zanimljiva Visočica, planina koju mnogi smatraju pravim planinarskim rajem. Za obitelji s djecom odličan izbor je Javorov do, jedno od najpoznatijih izletišta na Bjelašnici čije ga prostrane livade, dječje igralište i sadržaji za boravak na otvorenom čine idealnim mjestom za opušten proljetni ili ljetni dan u prirodi. Iz hotela Nomad do ovog izletišta možete laganom šetnjom (30 minuta) proći kroz šumski proplanak, na ovom mjestu pojesti finu 'pitu pod saćem' i istim putem vratiti se u hotel. Jedna od najvećih prednosti boravka na Bjelašnici jest činjenica da ste za 30-tak minuta u srcu Sarajeva gradu koji jednako osvaja atmosferom, gastronomijom i poviješću. Šetnja Baščaršijom nezaobilazan je dio svakog posjeta Sarajeva, kao i uživanje u okusu ćevapa (autohtono jelo BIH), posjet trgovina gdje se izrađuju suveniri ručno, istraživanje grada i uživanje u spoju istika i zapada što, na ovaj način, nećete doživjeti nigdje u Europi. A kad istražite Sarajevo, vratite se na planinu - mjesto gdje vas čeka sporiji ritam, više prirode i njezino najljepše utočište - elegantna planinska dnevna soba u kojoj ćete srediti doživljaje i nastaviti puniti baterije.