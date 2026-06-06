Stručnjak otkriva kako se riješiti najtvrdokornijeg korova u vrtu, uz jedan izuzetak

U borbi protiv ovih neželjenih gostiju, sve se više vrtlara okreće prirodnim rješenjima, no za neke od najtvrdokornijih korova potrebna je posebna strategija

Korov može narušiti izgled svakog vrta, a neke vrste mogu biti izuzetno štetne za zdravlje i dugovječnost biljaka koje uzgajate s ljubavlju. U borbi protiv ovih neželjenih gostiju, sve se više vrtlara okreće prirodnim rješenjima, no za neke od najtvrdokornijih korova potrebna je posebna strategija. Jedan od takvih je slak, biljka koja se, ako se ne ukloni pravilno, vraća uvijek iznova. Stručnjak iz britanskog Kraljevskog hortikulturnog društva nedavno je podijelio ključne savjete kako ga ukloniti bez oštećivanja ostatka vrta.

Prepoznajte neprijatelja: Što je slak i zašto je tako opasan?

Poljski slak (Convolvulus arvensis) poznat je po svojoj iznimnoj otpornosti i agresivnom širenju. Prepoznat ćete ga po dugim, vijugavim stabljikama koje se omataju oko drugih biljaka te po prepoznatljivim, velikim bijelim ili ružičastim cvjetovima u obliku trube. Iako cvjetovi mogu izgledati privlačno, ova biljka je pravi tiranin u vrtu.

Shutterstock

Svojim brzim rastom stvara gustu mrežu lišća koja doslovno guši druge vrtne biljke, otimajući im prijeko potrebnu svjetlost, vodu, hranjive tvari i prostor. Manje biljke pod njegovim "zagrljajem" mogu u potpunosti uvenuti i umrijeti. Nick Turrell, savjetnik iz RHS-a, u jednom je videu istaknuo njegovu nevjerojatnu otpornost: "Slak raste još od posljednjeg Ledenog doba i bez obzira na to kako smo ga mi ljudi pokušavali ubiti, on je i dalje tu."

Problem sa slakom leži duboko ispod zemlje. Njegov korijenski sustav je izuzetno dubok i razgranat, što ga čini iznimno teškim za potpuno uklanjanje. Biljka se širi vrtom ne samo sjemenom, već i putem fragmenata korijena. Dovoljno je da prilikom okopavanja ili unošenja nove zemlje u vrtu ostane i najmanji komadić korijena kako bi iz njega izrasla potpuno nova biljka. Za uspješnu borbu protiv slaka, vrtlari moraju biti jednako uporni kao i sam korov. Ne postoji brzo rješenje, već je potrebna dosljednost i strpljenje.

Nezaustavljivo rezanje i oprez s korijenom

Prvi i najvažniji korak, kako objašnjava Turrell, jest redovito uklanjanje nadzemnog dijela biljke. "Nastavite ga rezati", naglasio je stručnjak. "Budite uporni i strpljivi i na kraju bi mogao odustati." Jednostavno uzmite škare i odrežite sve listove i stabljike čim se pojave. Time sprječavate biljku da obavlja fotosintezu i crpi energiju iz sunca, što je s vremenom slabi.

Shutterstock

Kada je riječ o korijenu, tu je potreban poseban oprez. Pokušajte iskopati što je više moguće korijena, ali pazite da ga ne slomite na sitne dijelove. "Iskopajte što više korijena, ali pokušajte ih ne slomiti, jer čak i najmanji komadić može ponovno izrasti", upozorava Nick. Svaki ostavljeni fragment znači povratak problema. RHS također savjetuje uklanjanje cvjetova prije nego što stvore sjeme te, u slučaju velike zaraze, podizanje svih biljaka na gredici, potpuno čišćenje zemlje od korijena slaka i zatim ponovnu sadnju.

Širi kontekst borbe protiv korova

Dok je za slak ključna mehanička metoda, za druge vrste korova mnogi se okreću prirodnim herbicidima. Mješavine alkoholnog octa, soli i deterdženta za suđe sve su popularnije, no stručnjaci upozoravaju da su ta sredstva neselektivna i mogu uništiti i biljke koje želite sačuvati. Sol, osim toga, može dugoročno naštetiti kvaliteti i kiselosti tla.

Kipuća voda pokazala se kao odlično i besplatno rješenje za korov koji raste u pukotinama staza ili pločnika. Vrućina uzrokuje termalni šok i uništava staničnu strukturu biljke. Kao odlična preventivna mjera preporučuje se malčiranje, odnosno prekrivanje tla korom drveta, slamom ili kartonom. Malč blokira sunčevu svjetlost i tako sprječava klijanje sjemena korova.

Iznenađujući saveznik u vrtu

Iako se većinu vremena borimo protiv slaka, Nick Turrell objašnjava da postoji jedan scenarij u kojem ga možete ostaviti na miru. Ako imate "divlji kutak" vrta namijenjen poticanju bioraznolikosti ili zrelu živicu, slak možete pustiti da raste.

Naime, cvjetovi slaka pružaju vrijedan izvor nektara za čitav niz korisnih kukaca, uključujući pčele i druge oprašivače. U takvom okruženju, gdje ne prijeti gušenjem osjetljivih ukrasnih biljaka, slak može postati koristan dio malog ekosustava u vašem vrtu.

U konačnici, borba protiv korova zahtijeva strategiju i razumijevanje. Za tvrdokorne napasti poput slaka, upornost u mehaničkom uklanjanju je nezamjenjiva. Istovremeno, važno je imati na umu širu sliku i prepoznati da ponekad čak i najomraženiji korov može imati svoju ulogu u prirodi. Najbolja dugoročna obrana ipak ostaje održavanje zdravog i gustog vrta, jer snažne i zdrave biljke prirodno potiskuju rast onih neželjenih.