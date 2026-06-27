Spremne su za utakmicu! 20 najboljih navijačkih manikura naših čitateljica

Navijačka groznica trese Hrvatsku, a naše čitateljice pokazale su podršku Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i na svojim noktima! Na Facebook stranicu Žena.hr poslale su nam fotografije svojih navijačkih manikura, a mi smo odabrale najbolje.

Kvadratići, zastave ili samo crveni lak s ponekim detaljem prevladavaju. Neki su decentniji, dok su neke dale sve od sebe da pokažu koliko su ponosne na Vartrene koje večeras očekuje utakmica protiv Gane.

Pogledajte fotografije, možda i vi odlučite uzeti lak za nokte u ruke!