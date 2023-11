Kada je najbolje jesti večeru? Stručnjaci imaju nekoliko savjeta

Svi znamo kako prehrana ima ključnu ulogu u održavanju dobrog zdravlja. Međutim, nije važno samo što jedemo, već i kada. Svi mi volimo nešto grickati uz svoje omiljene serije ili filmove navečer dok se opuštamo, a mnogi imaju naviku večerati jako kasno, no to baš i nije najzdraviji izbor.

Prema mišljenju nutricionista, idealno bi bilo tijekom dana imati nekoliko obroka – tri glavna te dva međuobroka. No, kada bismo zapravo trebali jesti zadnji obrok u danu? Čini se da odgovor na to pitanje baš i nije tako jednostavan kao što nam se čini.

Za početak, ne postoji točan odgovor i određeno vrijeme koje bi odgovaralo svima. Idealno vrijeme za večeru razlikuje se od osobe do osobe, a ovisi o načinu života i nečijim specifičnim potrebama. Evo što o svemu tome misle stručnjaci.

Kada je najbolje vrijeme za večeru?

To ovisi od osobe do osobe jer različiti čimbenici kao što su dob i stil života imaju važnu ulogu u određivanju idealnog vremena za posljednji obrok u danu. Primjerice, osobe koje rade u smjenama imaju drugačije prehrambene navike i drugačiji raspored jedenja. Međutim, opće pravilo je da prvi obrok u danu bude unutar dva sata nakon buđenja i nakon toga se preporuča pojesti nešto svaka tri do četiri sata, otkrila je za Vogue nutricionistička stručnjakinja Vanessa Rissetto. Iako su studije pokazala da je posljednji obrok u danu najbolje jesti između 17 i 19 sati, svaka osoba ima drugačiji raspored.

Stručnjaci ističu da bi posljednji obrok u danu trebao biti tri sata prije spavanja. Ipak, smatraju da je puno važnije jesti redovito i svakih nekoliko sati tijekom dana. U konačnici, vrijeme večere ovisi o našem načinu života, kao i o našim navikama. Ranija večera preporuča se onima koji se bore s određenim probavnim i zdravstvenim problemima. Primjerice, osobe koje često imaju problema sa žgaravicom trebale bi izbjegavati kasne obroke. Najvažnije od svega je znati slušati svoje tijelo i njegove potrebe.

Što treba izbjegavati u večernjim satima?

Bez obzira na to u koje vrijeme jedemo večeru, stručnjaci otkrivaju da bismo određene namirnice u večernjim satima trebali izbjegavati želimo li voditi brigu o svom zdravlju te imati miran san. Primjerice, masna hrana koja se teže probavlja nije dobar izbor za večeru. Uzrokovat će probavne smetnje i poremetiti san. Nadalje, u večernjim satima bismo trebali izbjegavati i kofein (iz očitih razloga) i slatkiše.

Kasne večere nisu uvijek loš izbor

Večera iza 19 sati ne treba uvijek biti loš izbor. Naše tijelo može probaviti i metabolizirati hranu u bilo koje doba dana ili noći, a sve ovisi o potrebama i navikama pojedinca. Ako nam tijelo šalje signal da je gladno, čak i ako je to kasno navečer, trebali bismo nešto pojesti, smatraju stručnjaci. Neki su ljudi osjetljiviji od drugih kad je u pitanju vrijeme obroka. Izbor namirnica igra ključnu ulogu. Hrana za snižavanje šećera te namirnice bogate aminokiselinama dobar su izbor u večernjim satima. S druge strane, masnu i slatku hranu bolje je izbjegavati jer može opteretiti probavu i poremetiti nam ciklus spavanja. Dakle, ono pravilo da večeru ne treba jesti nakon 18 ili 19 sati ne vrijedi, ne za svakoga.

Ne postoji univerzalan odgovor na pitanje kada je idealno vrijeme za večeru, ali važno je svakodnevno unositi zdravu hranu koja obiluje hranjivim sastojcima koji su neophodni za održavanje dobrog zdravlja. Ako je prošlo 'idealno vrijeme' za obrok, bolje je jesti kasno nego uopće ne jesti, zaključuju stručnjaci.