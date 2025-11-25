Uhvatila si partnera u prevari – u snu? Saznaj što ti podsvijest pokušava poručiti

Često vrlo živopisni i uznemirujući, snovi u kojima te tvoj partner vara nisu nimalo ugodni, a nekoliko je glavnih razloga zašto ih neprestano sanjaš

Jesi li se ikad probudila iz sna koji je bio toliko stvaran da ti je bilo potrebno nekoliko sekundi da shvatiš da je to bio samo san i da se vratiš u stvarnost? Ovo je posebno istinito kada sanjaš da te tvoj partner vara - ti su snovi često toliko živopisni da te naljute, iako te tvoj partner zapravo nije prevario.

No što zapravo znači sanjati partnera kako te vara i zašto ti misli nakon toga ne daju mira? Tumačiteljica snova Lauri Quinn Loewenberg za Bustle je rekla da je varanje partnera jedan od pet najčešćih snova koje njezini klijenti prijavljuju. Iako su takvi snovi potencijalno uznemirujući, pomoću njih se često mogu otkriti neki problemi u vezi koji bi možda prošli nezapaženo.

To je jedan od razloga zašto je korisno "analizirati" takve snove. Loewenberg je istaknula kako ti mogu poslužiti kao putokaz za svaki dio tvog života i dat će ti do znanja što nije u redu, što treba poduzeti, a što izbjegavati. Također, istaknula je da na snove treba gledati kao na "drugi mozak" - koji je iskreniji od našeg budnog mozga. Ako sanjaš da te partner vara, upotrijebi taj san za razgovor s partnerom, otkrivanje osnovnog uzroka i pronalazak načina kako bi se osjećala bolje. A ako ti snovi ne prestaju, nekoliko je razloga zašto ih stalno sanjaš - a ovo je pet najčešćih.

Bojiš se da će te prevariti

Prema Loewenberg, ovo je najvjerojatnije objašnjenje. Ako često sanjaš varanje, to je možda zato što se osjećaš nesigurno u vezi ili se bojiš da će tvoj partner pronaći nekoga "boljeg". Razmisli je li to nešto zbog čega se brineš - razmišljaš li o tome da vaša veza možda neće uspjeti ili da tvoj partner možda nije sretan? Ako je tako, to bi moglo objasniti zašto se tvoje brige noću manifestiraju kao snovi u kojima te partner vara. Nije lako priznati nesigurnost, a još manje pričati o prevari, ali ako uspiješ porazgovarati sa svojim partnerom o tome što te muči, to bi moglo rezultirati većim povjerenjem i podrškom - i s manje snova u kojima te on vara.

Već si bila prevarena

Ako je tvoj partner prije varao, ovakav san može ukazivati na to da još uvijek moraš obnoviti povjerenje. A ako te je netko drugi prevario, možda se bojiš da će to učiniti i tvoj partner. "Normalno je da se snovi temelje na strahu i anksioznosti iz negativnih prošlih iskustava koja ne želimo ponoviti. Ako si već bila prevarena, možda je taj strah još uvijek prisutan, iako si trenutno u sretnoj vezi", za Bustle je rekla Katie Ziskind, bračna i obiteljska terapeutkinja. Iako jedan ovakav san ne znači nužno problem, ako neprestano sanjaš isto, vrijedi razmisliti o utjecaju koje je varanje imalo na tvoj život - tako ti i tvoj partner možete smisliti načine uspostavljanja većeg osjećaja sigurnosti u vašoj vezi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Postoji netko treći u vašoj vezi

Čak i ako tvoj partner nema nekog drugog, možda imaš osjećaj da se netko ili nešto miješa između vas. To može biti njegov prijatelj, njegov posao, novi pas - sve zbog čega se osjećaš "prevarenom", kao da ti partner ne pruža dovoljno vremena i pažnje. U ovom slučaju, san služi kao poruka tvoje podsvijesti, da se osjećaš pomalo usamljeno ili odbačeno ili da je vaša veza trenutno neuravnotežena. Opet, najbolji način djelovanja bit će razgovor s partnerom o tvojoj usamljenosti i pronalazak načina za ponovno postavljanje prioriteta.

Ne vjeruješ mu

"Snovi su metafora, a san o tome da te tvoj partner vara predstavlja gubitak povjerenja", za Bustle je rekao Michael Ceely, licencirani bračni i obiteljski terapeut. Zato razmisli o područjima vaše veze u kojima si ne vjerujete u potpunosti - osjećaš li se nelagodno zbog zajedničkih financija, obitelji ili planova za budućnost? Ako ti se čini kao da jedno drugome ne čuvate leđa, moglo bi vam pomoći da budete otvoreniji i iskreniji jedno prema drugome i na taj način ponovno izgradite povjerenje.

Sumnjaš na to da te vara

Dobra vijest je da je varanje u snovima vrlo rijetko znak varanja u stvarnosti. Takvi se snovi mogu dogoditi bilo kome, pa čak i onima u najsigurnijim vezama. Ali ako ih i dalje neprestano sanjaš - ili ako se čini da niti jedan od gore navedenih razloga ne odgovara - razmotri mogućnost da tvoj partner zaista ima emocionalnu ili fizičku vezu s drugom. Lako je zanemariti znakove varanja, kaže Loewenberg, poput činjenice da partner skriva telefon, češće izlazi, djeluje zatvoreno i slično, i to zato jer se ne želimo suočiti sa svojim sumnjama. No, budući da je teže suzbijati emocije dok spavamo, neugodni bi snovi mogli izbiti na površinu. Ako i dalje sanjaš ovu vrstu snova, neka oni posluže kao pokretač razgovora za raspravu o problemima u vašoj vezi ili bilo čemu drugom što ti smeta.

Ako želiš otkriti značenja i drugih snova, zaviri u našu Sanjaricu gdje ti donosimo značenja najčešćih snova, skrivene poruke i simboliku koja stoji iza njih.