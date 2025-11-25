403 Forbidden

Moda
LUKSUZ U PASTELNOM

Nježne boje, snažan dojam: Hana Hadžiavdagić u najromantičnijem outfitu sa špice

Žena.hr
25. studenoga 2025.
Nježne boje, snažan dojam: Hana Hadžiavdagić u najromantičnijem outfitu sa špice
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf
Svojom profinjenom kombinacijom pastelnih boja i tekstura, Hana Hadžiavdagić Tabaković još je jednom potvrdila status jedne od najelegantnijih protagonistica špice - a posebno je iznenadio njezin izbor cipela

Usred sivila subotnjeg jutra na zagrebačkoj špici zasjala je jedna kombinacija koja je je privukla poglede — nježna, odmjerena i istinski ženstvena. Hana Hadžiavdagić Tabaković, jedna od najpoznatijih influencerica naših prostora, pokazala je kako pastelne boje mogu ostaviti snažniji dojam od najdramatičnijeg 'total black' looka.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Pastelno osvježenje u moru crnog i bež

Središnji modni trenutak Haninog outfita počinje na samom vrhu: mekana ružičasta beretka, decentno ukrašena i nosiva poput malog umjetničkog potpisa. Taj romantični naglasak nadovezuje se na pleteni dolčevita ovratnik u sličnoj, nježnoj nijansi. 

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Outfitom dominira pastelna marama koju Hana nosi prebačenu preko ramena poput pelerine, prošarana tonovima ružičaste, plave i sive. Široka, fluidna i vizualno raskošna, djeluje poput nosivog akvarela i oblikuje elegantnu zimsku siluetu koja se savršeno uklapa u ritam špice. Ispod nje, diskretno, ali moćno proviruje crna midi haljina — kao temelj koji daje strukturu i kontrast nježnim bojama. Crne kožne rukavice s profinjenim sjajem unose dozu dramatičnosti u cijeli outfit.

Suvremeni zaigrani edge: lakirane čizme s lokotom

U ruci Hana nosi klasičnu crnu torbicu sa zlatnim detaljima, komad koji priziva eleganciju šezdesetih. Riječ je o luksuznom Louis Vuitton Capucines BB modelu za koji treba izdvojiti više od 6000 eura. 

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Hana je outfit upotpunila crnim čizmama koje su moderne i potpuno spremne za gradski asfalt. Vrlo vjerojatno je riječ o popularnom modelu Givenchy Mytheresa, čija je cijena oko 1500 eura. Ove lakirane kožne gležnjače s efektnim ukrasnim lokotom nose dozu futurizma i savršeno balansiraju mekoću pastelnih tonova.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Hanin outfit sa špice pokazuje kako se nježne nijanse itekako mogu pretvoriti u snažan vizualni dojam. U sezoni u kojoj prevladavaju tamni i neutralni tonovi, Hana bira pastelni luksuz - time dokazuje da su toplina boja, sklad silueta i samouvjereni styling najbolja definicija zimskog chic izdanja. 

