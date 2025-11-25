Izdvajamo najpoželjnije torbe sezone - od brušenih do bowling modela

I ove zime torbe su među ključnim dodacima koji najlakše osvježe svaki outfit. U fokusu su bogate teksture, retro siluete i zanimljivi detalji – od brušene kože koja i dalje ostaje jedan od najpoželjnijih materijala, do povratka bowling modela i uvijek udobnih hobo torbi

Zimska sezona uvijek donosi posebnu dinamiku u modni svijet, a torbe pritom igraju jednu od ključnih uloga. Dok se slojevito odijevamo i biramo toplije materijale, pravi model torbe može naglasiti stil, unijeti osobnost u dnevne kombinacije i istaknuti onu posebnu zimsku estetiku koju volimo – od zagasitih tonova do bogatih tekstura.

Ove zime trendovi su razigrani, ali dovoljno svestrani da se lako uklope u svakodnevni stil. Brušena koža, koja je obilježila protekle sezone, i dalje je u fokusu – njezina meka, mat tekstura unosi toplinu i daje chic boemski dojam koji se savršeno slaže sa zimskim kombinacijama. Uz to, ponovno se vraćaju bowling torbe, modeli zaobljenog, pomalo retro izgleda koji stvaraju elegantnu ravnotežu između praktičnosti i trenda. Jednako popularne su i hobo torbe – mekane, udobne i fluidne siluete, savršene za svakodnevnu upotrebu i moderni casual look.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zimske torbe ove godine dolaze i s naglaskom na detalje: ukrasni remeni, metalne kopče, zanimljive teksture i odvažni obrubi daju im potpuno novu dimenziju. U ponudi pojedinih brendova mogu se pronaći i modeli s patchwork uzorkom, koji kombiniraju različite tonove i materijale u jedan statement komad, ali i torbe s krznenim detaljima koje unose dodatnu dozu cozy estetike. Što se boja tiče, uz klasične crne torbe, jako su popularni i modeli u bordo boji te torbe u toplim smeđim tonovima.

U nastavku izdvajamo najposebnije modele iz aktualne ponude – one uz koje će svaki zimski look djelovati efektno i chic.

Zara - 179 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 129 €

COS - 249 €

COS - 299 €

H&M - 39,99 €

H&M - 44,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 44,99 €

H&M - 34,99 €

Mango - 45,99 €