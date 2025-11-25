403 Forbidden

Horoskop za srijedu: Bikovi će biti tajnoviti, blizanci nervozni

25. studenoga 2025.
Horoskop za srijedu: Bikovi će biti tajnoviti, blizanci nervozni
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Ako ste u paru, izaći ćete među ljude i lijepo se provesti. Ako ste sami, također izađite među ljude. POSAO: Tek sad vidite koliko je važno uspostaviti dobru suradnju s drugima. Oni vam daju, ali sad počinjete i vi davati njima. ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje je vjerovati nego sumnjati.

Bik

LJUBAV: Danas ćete najbolje proći ako budete maksimalno diskretni i ako ne pričate previše. Važite svaku riječ. POSAO: Vaši šefovi zahtijevat će određene postupke koji vam se čine nerazboriti. Ipak, ne raspravljajte, nego ih prihvatite. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete pomalo frustrirani, ali proći će.

Blizanci

LJUBAV: Uslijedit će manja prolazna zbrka u komunikaciji i s njom i male frustracije. Ipak, sve ćete izdržati junački. POSAO: Izgledna je mala rasprava s nadređenima oko postavljanja normi i kriterija posla. Budite hladni koliko možete. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoza.

Rak

LJUBAV: Poziv za druženje bit će neobaveznog karaktera. Ako ga prihvatite i izađete, provest ćete se dobro. POSAO: Razmišljate o tome kako u posao uplesti stručne osobe. Analizirate moguće kandidate. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate smisla za humor.

Lav

LJUBAV: Male frustracije bit će povezane s istovremenom potrebom za intimnošću i društvom, odnosno javnošću. POSAO: Ono što vam drugi predlože, analizirajte polako i u miru kako bi bili potpuno objektivni. ZDRAVLJE&SAVJET: Pozabavite se zdravom prehranom.

Djevica

LJUBAV: Uporište ćete naći u svom smislu za suosjećanje s drugima. Bit ćete otvoreni i pažljivi prema drugoj strani. POSAO: Niste sigurni da li otvoreno reći što mislite. Nedostaju vam još neke informacije kako bi imali cjelovitu sliku. ZDRAVLJE&SAVJET: Pričekajte.

Vaga

LJUBAV: Pred vama je lijep dan za druženja, izlaske i nova poznanstva. Posebno dobro bi mogli proći oni koji su mladi. POSAO: Ne dvojite ako treba uvesti neke novosti u radni proces. Istovremeno će vam biti važno da to učinite na fin način. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Škorpion

LJUBAV: Vaša faza lovačkih priča mogla bi se nastaviti i danas. Pazite da nekom ne počnete ići na živce. Veze su dobro. POSAO: Vjerojatno ćete obaviti malu inventuru jedne teme, a ista će vam donijeti malo zadovoljstvo. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s kolačima.

Strijelac

LJUBAV: Nekima će možda biti dosta svega, neki su pak otupjeli i više ništa ni ne očekuju, a neki će uživati u samoći. POSAO: Pucate na visoko, ali za to treba imati i određene kvalitete i kvalifikacije. Provjerite da li imate sve što treba. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite umjereni.

Jarac

LJUBAV: Danas biste mogli izaći s prijateljima i uz njihovu pomoć prebroditi svoje ljubavne brige. POSAO: Djelovat ćete na dvije fronte: Onoj redovnoj i onoj koja uključuje velike planove. ZDRAVLJE&SAVJET: Trudite se urednije živjeti, a to je dobro.

Vodenjak

LJUBAV: Osim malih dnevnih užitaka udvoje, danas ćete zajedno razmatrati i neka dublja filozofska pitanja. POSAO: Vama baš ništa više ne stoji na putu, nego naprotiv. Ovo je vaših pet minuta u poslu i iskoristite ih najbolje što znate. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom.

Ribe

LJUBAV: Današnji dan donijet će vam mnogo smisla za društvenost, pa ako imate priliku izađite među ljude. POSAO: Sve što uključuje suradnju, kontakte i razmjenu ideja danas će vam ići od ruke bolje nego inače. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se jači.

