Spremate se za godišnji? Kako osigurati da vaše sobne biljke prežive bez vas

Uz malo planiranja, možete se opustiti i bezbrižno uživati na odmoru, znajući da će vas po povratku dočekati zdrave i zelene biljke

Odlazak na dugo očekivani odmor za mnoge ljubitelje sobnih biljaka donosi i dozu tjeskobe. Pitanje tko će se brinuti za zelene ljubimce dok ste vi odsutni može pokvariti uzbuđenje putovanja. Povratak u dom pun uvelih i beživotnih biljaka tužan je završetak opuštajućeg odmora. Srećom, čak i ako nemate pouzdanog prijatelja ili susjeda koji može preuzeti brigu, postoji niz provjerenih metoda koje osiguravaju da vaša zelena oaza ostane zdrava i bujna.

Priprema je pola posla

Vrijeme je ključan faktor. Ako putujete na manje od tjedan dana, većina sobnih biljaka bit će sasvim dobro ako ih temeljito zalijete neposredno prije odlaska. Pustite da se višak vode dobro ocijedi kako biste izbjegli truljenje korijena, jer je prekomjerno zalijevanje jednako štetno (ako ne i gore) kao i nedostatak vode. Međutim, za duža putovanja potrebna je detaljnija priprema. Nekoliko tjedana prije odlaska, promatrajte koliko vode svaka biljka troši. To će vam pomoći da procijenite njihove potrebe i odaberete najbolju metodu za održavanje vlage.

Jedan od najvažnijih koraka je prilagodba okoliša. Biljke smještene na osunčanim, južnim prozorima premjestite na sjenovitije mjesto. Manje izravne svjetlosti usporit će fotosintezu i smanjiti potrebu biljke za vodom. Grupiranje biljaka također pomaže. Postavljanjem tegli blizu jedne drugima stvara se vlažnija mikroklima, što usporava isparavanje vode iz tla. Veličina i materijal tegle također igraju ulogu; biljke u malim ili terakota teglama suše se znatno brže od onih u većim, plastičnim ili glaziranim posudama.

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Rješenja iz kućne radinosti

Kada je riječ o održavanju vlage tijekom duljeg odsustva, postoji nekoliko učinkovitih i jeftinih "uradi sam" metoda za navodnjavanje. Jedna od najpopularnijih je sustav s fitiljem. Za njega vam je potrebna veća posuda s vodom i komad pamučnog konopca ili deblje vune. Jedan kraj konopca uronite na dno posude s vodom, a drugi kraj zabodite nekoliko centimetara duboko u zemlju biljke. Voda će se kapilarnim djelovanjem polako kretati kroz konopac i ravnomjerno vlažiti tlo. Za najbolje rezultate, posudu s vodom postavite na povišeno mjesto u odnosu na teglu.

Drugi popularni trik je sustav kap po kap napravljen od plastične boce. Na čepu plastične boce probušite nekoliko sitnih rupica pomoću čavla ili bušilice. Napunite bocu vodom, zatvorite je i okrenutu naopako zabodite u zemlju blizu biljke, pazeći da ne oštetite korijen. Voda će polako kapati i održavati zemlju vlažnom.

Za biljke koje vole više vlage, poput tropskih vrsta, odlično rješenje je "kupka". Položite stari ručnik na dno kade ili tuš-kabine, na njega posložite tegle s drenažnim rupama i napunite kadu s nekoliko centimetara vode. Ovo će biljkama osigurati vlagu i do tjedan dana.

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Pomoć tehnologije

Ako niste skloni improvizacijama, na tržištu postoji niz komercijalnih rješenja. Posude za samozalijevanje imaju ugrađeni rezervoar iz kojeg biljka crpi vodu po potrebi, što je idealno za one koji često putuju. Druga opcija su keramički šiljci za zalijevanje koji se često koriste u kombinaciji s praznim staklenim bocama. Šiljak se zabode u zemlju, a u njega se postavi boca napunjena vodom. Porozna terakota polako otpušta vodu u tlo kako se ono suši. Slično funkcioniraju i ukrasne staklene kugle za zalijevanje. Za dugotrajniji učinak, u supstrat možete umiješati i kristale koji upijaju i zadržavaju vodu, a zatim je postupno otpuštaju, čime se produljuje vrijeme između dva zalijevanja.

Bez obzira koju metodu odabrali, ključno je isprobati je nekoliko tjedana prije odlaska na put. Tako ćete imati dovoljno vremena da je prilagodite i osigurate da savršeno funkcionira.