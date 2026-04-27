Spavaće sobe po dizajnu Mirjane Mikulec: Ideje za uređenje vaše oaze mira

Svake godine 27. travnja diljem svijeta obilježava se Svjetski dan dizajna, dan posvećen slavljenju inovativnosti i dubokog utjecaja koji dizajn ima na našu svakodnevicu. Datum nije odabran slučajno: on označava godišnjicu osnutka Međunarodnog vijeća dizajna (ICoD) 1963. godine.

Ovaj dan prilika je da se osvijesti vrijednost dizajnerske struke koja nije samo estetika, već ključan alat za rješavanje problema, poboljšanje funkcionalnosti i oblikovanje načina na koji doživljavamo svijet. Od knjige koju čitamo do rasporeda u gradskom parku, svaki je detalj oblikovan s namjerom. To je poziv svima da zastanu i prepoznaju kreativnost koja naš svijet čini funkcionalnijim, ljepšim i, u konačnici, humanijim mjestom za život.

Dizajn u hrvatskim domovima - uspjeh Mirjane Mikulec

U Hrvatskoj je svijet dizajna interijera široj javnosti približila Mirjana Mikulec, jedna od najpoznatijih domaćih dizajnerica. Njezina popularna televizijska emisija "InDizajn s Mirjanom Mikulec", koja se na RTL-ovim kanalima prikazuje više od deset godina, postala je sinonim za uređenje doma, nudeći gledateljima praktične savjete, kreativne ideje i uvid u najnovije trendove.

Svoje je znanje usavršila na prestižnoj National Design Academy u Ujedinjenom Kraljevstvu, a njezin studio za dizajn interijera, osnovan 2006. godine, danas je jedan od najuspješnijih u regiji. Njezin rad i predanost struci prepoznati su i na međunarodnoj razini, o čemu svjedoči i nagrada International Property Award, koju je dobila za uređenje vlastitog stana. Kroz svoje projekte, ali i pokretanjem škole za dizajn i sajma interijera, Mikulec je značajno doprinijela popularizaciji i razumijevanju dizajna u Hrvatskoj.

Ovim povodom donosimo vam spavaće sobe koje je Mikulec dizajnirala, a koje odišu elegancijom, stavom i unikatnošću.