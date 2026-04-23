Sephora je otvorena, vlada potpuna ludnica: Zagrepčanke satima čekale da uđu

Dugoočekivano otvorenje Sephore napokon se dogodilo! Zagrepčanke i Zagrepčani satima su čekali da slavna francuska drogerija otvori svoja vrata u Zagrebu, a nakon otvorenja zavladala je prava ludnica - obožavateljice i obožavatelji makeupa razgledavaju trgovinu i isprobavaju viralne proizvode koje dosad nisu imali priliku kupiti u Hrvatskoj. No, Sephora nije samo trgovina - srdačne zaposlenica odgovaraju na sva vaša pitanja te nude najbolje opcije za vaš look.

Na svečanom otvorenju bila je i Natasha Denona, jedno od najmoćnijih imena svjetske beauty industrije, a hrvatskih korijena.

Pogledajte kako je izgledalo otvorenje, ali i veliku gužvu ispred Sephore koja ne jenjava jer svi žele biti dio ove beauty ludnica.