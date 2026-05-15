Rođendan na otvorenom: Ovo su lokacije koje obožavaju i klinci i roditelji

Proljeće i ljeto donose savršene uvjete za rođendane pod vedrim nebom, uz puno igre, prostora i bez stresa oko zatvorenih prostora. Ako tražite inspiraciju, izdvojili smo mjesta u Zagrebu i okolici koja su se već pokazala kao pun pogodak za najbolje proslave

Sunčani dani i toplije vrijeme idealna su kulisa za proslavu dječjih rođendana, a sve više roditelja klasične igraonice mijenja za slavlja u prirodi. Bijeg od zatvorenih prostora i ekrana donosi brojne prednosti, od slobodne igre na svježem zraku do stvaranja potpuno drugačijih uspomena. Od gradskih parkova do uređenih privatnih imanja, Zagreb i njegova okolica nude pregršt opcija za nezaboravnu zabavu. Donosimo pregled popularnih lokacija koje će oduševiti i slavljenike i njihove goste.

Javni parkovi: Popularna i povoljna opcija

Gradski parkovi omiljena su odredišta za proslave, ponajprije zbog svoje dostupnosti i činjenice da je korištenje prostora besplatno. Ipak, ovakav tip proslave zahtijeva dobru organizaciju, od nabavke hrane i pića do osmišljavanja zabave. Ključno je znati da većina popularnih mjesta funkcionira po principu "tko prvi, njegovo", stoga je za vikend termine potrebno doći vrlo rano kako bi se zauzela željena pozicija. Osim rođendnaskih dekoracija i pribora za jelo, ono što nikako ne smijete zaboraviti jest zaštitu od dosadnih insekata koji mogu pokvariti svako slavlje.

Jezero Bundek

Smješten u Novom Zagrebu, park Bundek idealan je za roštilj i piknik. Posjetiteljima je na raspolaganju dvanaest betonskih roštilja s vrtnim klupama i stolovima koji se ne mogu unaprijed rezervirati. Osim prostranih zelenih površina, Bundek nudi i tri dječja igrališta, prilagođena različitim uzrastima, što ga čini odličnim izborom za obitelji s mlađom djecom. Za dodatnu zabavu, uvijek možete unajmiti profesionalne animatore.

RSC Jarun

Zagrebačko more, kako mu mnogi tepaju, nudi čak trideset sjenica s pripadajućim betonskim roštiljima smještenima uz Veliko i Malo jezero. Kao i na Bundeku, korištenje je besplatno, ali zahtijeva rani dolazak. Brojne livade idealne su za nogomet, badminton i druge dječje igre, a na raspolaganju su i vanjski sanitarni čvorovi.

Privatna imanja: Potpuna organizacija za bezbrižnu proslavu

Za one koji žele izbjeći gužve i organizacijski stres, najam privatnog imanja savršeno je rješenje. Ove lokacije jamče vam privatnost, a najčešće dolaze s kompletnom infrastrukturom - od natkrivenog prostora i roštilja do dječjih igrališta i sanitarnog čvora. Iako zahtijevaju veći budžet, osiguravaju opuštenu proslavu za roditelje i mnoštvo sadržaja za djecu.

Dedina sjenica za rustikalni ugođaj

Na obroncima Medvednice, u zagrebačkom kvartu Borčec, smjestila se Dedina sjenica. Ovaj potpuno opremljen prostor u rustikalnom stilu idealan je za proslave do dvadeset osoba. Najam po cijeni od 300 € uključuje korištenje sjenice, velikog ograđenog dvorišta s dječjim parkom, roštilja s pripremljenim drvima, parkinga, sanitarnog čvora te sveg potrebnog posuđa i pribora. Prostor je na raspolaganju od podneva do 22 sata.

Grunt König s pogledom na Sljeme

U Gornjoj Dubravi, na Medvedskom bregu, nalazi se Grunt König, obiteljsko imanje s kojeg se pruža prekrasan pogled na grad i Sljeme. Prostor može primiti do 40 osoba, a cijena najma kreće se od 220 do 250 €, ovisno o terminu. U cijenu je uključeno korištenje natkrivene sjenice, pečenjare, krušne peći, hladnjaka te dječjeg igrališta s ljuljačkama i toboganom.

ZenLand Park za bijeg od gužve

U Gornjim Čehima, na parceli od 4000 četvornih metara, smjestio se ZenLand Park. Sastoji se od tri prostrane drvene sjenice, od kojih svaka ima zasebnu pečenjaru i prostor za druženje. Cijena cjelodnevnog najma jedne sjenice iznosi 280 €. Opremljene su strujom, vodom, hladnjakom, a gostima su na raspolaganju i WC te dječji sadržaji poput tobogana.

Greenville za eko-avanturu

Na zelenim brežuljcima iznad Samobora nalazi se slikovito imanje Greenville, mjesto koje spaja ekologiju, edukaciju i zabavu. Osim standardne proslave, ovdje možete organizirati i "Seosku olimpijadu" sa skakanjem u vrećama i potezanjem užeta, družiti se s domaćim životinjama ili istražiti šumski eko-edukacijski poligon.

Doryland za tematsku zabavu

Smješten u Resničkom gaju, Doryland nudi atraktivne rođendanske pakete koji uključuju animatore i bogat sadržaj. Ovisno o paketu, djecu očekuju dvorac na napuhavanje, trampolin, zip-line, stolni nogomet, pa čak i edukacija o konjima. Za odrasle je osiguran odvojen drveni prostor, a u ponudi je i dolazak popularnih maskota.

Bilo da se odlučite za piknik u gradskom parku ili unajmite imanje s kompletnom uslugom, proslava na otvorenom zasigurno će biti doživljaj koji će vaši najmlađi dugo pamtiti. Najvažnije je planirati na vrijeme, pogotovo ako ciljate na popularne vikend termine, i odabrati opciju koja najbolje odgovara vašim željama i budžetu.