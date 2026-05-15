Ako volite jagode, ove torte morate isprobati: 5 odličnih recepata

Bilo da planirate obiteljsko okupljanje, proslavu ili jednostavno želite zasladiti dan, donosimo pet provjerenih recepata za torte s jagodama koje će oduševiti svakoga

Sezona jagoda napokon je stigla, a osim što ih volimo jesti svježe, obožavamo ih i u desertima koji mirišu na toplije dane. Sočne, mirisne i neodoljivo slatke, jagode svakoj torti ili kolaču daju dozu svježine i onu posebnu laganu notu zbog koje im se uvijek vraćamo. Od prozračnih biskvita i kremastih slojeva do jednostavnih recepata koje ćete pripremiti bez puno kompliciranja, torte s jagodama savršen su izbor za obiteljska druženja, rođendane ili vikend uživanje uz kavu.

U nastavku donosimo pet recepata kojima će teško tko odoljeti – zato pripremite miksere i zdjele jer sezona slastica s jagodama službeno može početi.

Jednostavna torta s jagodama i jogurtom

Ovo je vjerojatno najlakša torta s jagodama koju ćete ikad napraviti. Ne zahtijeva mikser, već samo jednu zdjelu i pjenjaču, a rezultat je nevjerojatno sočan i mekan kolač. Tajna je u jogurtu i ulju koji biskvitu daju vlažnost i čine ga postojanim danima, dok limun savršeno nadopunjuje slatkoću jagoda.

Sastojci

500 g svježih jagoda

200 g šećera

120 ml ulja

dva velika jaja

jedna žlica naribane korice limuna

60 ml soka od limuna

240 g čvrstog jogurta

jedna žličica ekstrakta vanilije

280 g glatkog brašna

četiri žličice praška za pecivo

prstohvat soli

Priprema

Zagrijte pećnicu na 180 °C. Okrugli kalup promjera 23 cm namastite i obložite papirom za pečenje.

Jagode očistite. Otprilike trećinu narežite na kockice, a ostatak prepolovite.

U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte šećer, ulje, jaja, koricu i sok limuna, jogurt i vaniliju. Miješajte oko minutu dok se smjesa ne sjedini.

Dodajte brašno, prašak za pecivo i sol te kratko promiješajte samo dok ne nestanu grudice.

Pola tijesta izlijte u pripremljeni kalup. Pospite nasjeckanim jagodama, a zatim prekrijte ostatkom tijesta.

Po vrhu posložite polovice jagoda s prerezanom stranom prema dolje.

Pecite oko 50 minuta ili dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe čista. Ostavite da se hladi u kalupu 15 minuta prije vađenja. Poslužite toplo ili ohlađeno, po želji posuto šećerom u prahu.

Kremasti cheesecake s jagodama

Cheesecake je klasik koji svi vole, a ova verzija bez pečenja idealna je za toplije dane. Bogata krema od sira i slatkog vrhnja savršeno se spaja s hrskavom podlogom od keksa i osvježavajućim preljevom od svježih jagoda.

Sastojci:

Podloga: 300 g mljevenih keksa (npr. Petit Beurre ili Digestive), 125 g otopljenog maslaca

300 g mljevenih keksa (npr. Petit Beurre ili Digestive), 125 g otopljenog maslaca Krema: 500 g krem sira (sobne temperature), 500 ml slatkog vrhnja, 150 g šećera u prahu, jedna žličica ekstrakta vanilije

500 g krem sira (sobne temperature), 500 ml slatkog vrhnja, 150 g šećera u prahu, jedna žličica ekstrakta vanilije Preljev: 400 g jagoda, četiri žlice šećera, dvije žlice limunovog soka, jedan paketić crvenog preljeva za torte

Priprema:

Pomiješajte mljevene kekse s otopljenim maslacem. Smjesu utisnite na dno kalupa za tortu promjera 24 cm. Stavite u hladnjak dok pripremate kremu.

Krem sir izmiksajte sa šećerom u prahu i vanilijom. U posebnoj posudi istucite slatko vrhnje u čvrsti šlag. Lagano umiješajte šlag u smjesu od sira.

Kremu ravnomjerno rasporedite preko podloge od keksa i vratite u hladnjak na najmanje četiri sata, a najbolje preko noći.

Za preljev, narežite jagode i kuhajte ih sa šećerom i limunovim sokom desetak minuta. Pripremite preljev za torte prema uputama na pakiranju i umiješajte ga u smjesu s jagodama.

Pustite da se preljev malo ohladi, a zatim ga prelijte preko ohlađene torte. Vratite u hladnjak na još sat vremena da se sve stisne.

Raskošna Pavlova s jagodama

Hrskava izvana, a mekana i pjenasta iznutra, Pavlova je elegantna slastica koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Beze kora, bogata krema i svježe jagode čine je savršenim desertom za posebne prigode.

Sastojci:

Beze kora: četiri bjelanjka (sobne temperature), 220 g sitnog šećera, jedna žličica alkoholnog octa, jedna žlica kukuruznog škroba (gustina)

četiri bjelanjka (sobne temperature), 220 g sitnog šećera, jedna žličica alkoholnog octa, jedna žlica kukuruznog škroba (gustina) Krema i dekoracija: 400 ml slatkog vrhnja, 250 g mascarpone sira, 500 g svježih jagoda

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 150 °C. Na papiru za pečenje iscrtajte krug promjera 20 cm.

Bjelanjke miksajte dok se ne zapjene. Postupno, žlicu po žlicu, dodajte šećer, neprestano miksajući velikom brzinom. Miksajte 8-10 minuta dok ne dobijete vrlo čvrst, sjajan i gladak snijeg.

Na kraju lagano špatulom umiješajte ocat i prosijani kukuruzni škrob.

Smjesu rasporedite unutar iscrtanog kruga na papiru za pečenje, oblikujući gnijezdo s udubljenjem u sredini.

Smanjite temperaturu pećnice na 120 °C i pecite (sušite) koru 90 minuta. Nakon toga ugasite pećnicu i ostavite koru unutra da se potpuno ohladi.

Za kremu, umutite slatko vrhnje u šlag, a zatim mu dodajte mascarpone i kratko sve zajedno izmiksajte.

Ohlađenu beze koru premažite kremom i ukrasite svježim jagodama neposredno prije posluživanja.

Torta s jagodama bez pečenja

Ova torta podsjeća na omiljene slastice iz djetinjstva, a njezina priprema ne može biti jednostavnija. Slojevi keksa omekšaju u bogatoj kremi i stapaju se u cjelinu koja se reže poput prave torte.

Sastojci:

dva pakiranja graham krekera ili piškota

700 ml slatkog vrhnja (35% m.m.)

60 g krem sira

100 g šećera u prahu

jedna žličica ekstrakta vanilije

350 g nasjeckanih svježih jagoda

dodatne jagode za ukras

Priprema:

U posudi izmiksajte krem sir dok ne postane gladak. Dodajte hladno slatko vrhnje, šećer u prahu i vaniliju. Miksajte dok ne dobijete čvrsti šlag.

Lagano špatulom umiješajte nasjeckane jagode.

U četvrtastu posudu (otprilike 20x20 cm) složite red keksa tako da pokrijete dno. Premažite trećinom kreme.

Ponavljajte postupak dok ne potrošite sastojke, završavajući slojem kreme. Trebali biste dobiti tri sloja keksa i tri sloja kreme.

Pokrijte posudu i stavite u hladnjak na najmanje osam sati, a najbolje preko noći, kako bi keksi upili vlagu i omekšali.

Prije posluživanja ukrasite svježim jagodama.

Klasični biskvit s jagodama

Ponekad su najjednostavnije stvari najbolje, a ovaj domaći biskvit to i dokazuje. Mekan, mirisan i prepun komadića sočnih jagoda, idealan je za brzo poslijepodnevno zaslađivanje.

Sastojci:

3 jaja

150 g šećera

jedan vanilin šećer

120 ml mlijeka

100 ml ulja

250 g glatkog brašna

jedan prašak za pecivo

300-400 g jagoda

Priprema: