Ako volite jagode, ove torte morate isprobati: 5 odličnih recepata
Sezona jagoda napokon je stigla, a osim što ih volimo jesti svježe, obožavamo ih i u desertima koji mirišu na toplije dane. Sočne, mirisne i neodoljivo slatke, jagode svakoj torti ili kolaču daju dozu svježine i onu posebnu laganu notu zbog koje im se uvijek vraćamo. Od prozračnih biskvita i kremastih slojeva do jednostavnih recepata koje ćete pripremiti bez puno kompliciranja, torte s jagodama savršen su izbor za obiteljska druženja, rođendane ili vikend uživanje uz kavu.
U nastavku donosimo pet recepata kojima će teško tko odoljeti – zato pripremite miksere i zdjele jer sezona slastica s jagodama službeno može početi.
Jednostavna torta s jagodama i jogurtom
Ovo je vjerojatno najlakša torta s jagodama koju ćete ikad napraviti. Ne zahtijeva mikser, već samo jednu zdjelu i pjenjaču, a rezultat je nevjerojatno sočan i mekan kolač. Tajna je u jogurtu i ulju koji biskvitu daju vlažnost i čine ga postojanim danima, dok limun savršeno nadopunjuje slatkoću jagoda.
Sastojci
- 500 g svježih jagoda
- 200 g šećera
- 120 ml ulja
- dva velika jaja
- jedna žlica naribane korice limuna
- 60 ml soka od limuna
- 240 g čvrstog jogurta
- jedna žličica ekstrakta vanilije
- 280 g glatkog brašna
- četiri žličice praška za pecivo
- prstohvat soli
Priprema
- Zagrijte pećnicu na 180 °C. Okrugli kalup promjera 23 cm namastite i obložite papirom za pečenje.
- Jagode očistite. Otprilike trećinu narežite na kockice, a ostatak prepolovite.
- U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte šećer, ulje, jaja, koricu i sok limuna, jogurt i vaniliju. Miješajte oko minutu dok se smjesa ne sjedini.
- Dodajte brašno, prašak za pecivo i sol te kratko promiješajte samo dok ne nestanu grudice.
- Pola tijesta izlijte u pripremljeni kalup. Pospite nasjeckanim jagodama, a zatim prekrijte ostatkom tijesta.
- Po vrhu posložite polovice jagoda s prerezanom stranom prema dolje.
- Pecite oko 50 minuta ili dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe čista. Ostavite da se hladi u kalupu 15 minuta prije vađenja. Poslužite toplo ili ohlađeno, po želji posuto šećerom u prahu.
Kremasti cheesecake s jagodama
Cheesecake je klasik koji svi vole, a ova verzija bez pečenja idealna je za toplije dane. Bogata krema od sira i slatkog vrhnja savršeno se spaja s hrskavom podlogom od keksa i osvježavajućim preljevom od svježih jagoda.
Sastojci:
- Podloga: 300 g mljevenih keksa (npr. Petit Beurre ili Digestive), 125 g otopljenog maslaca
- Krema: 500 g krem sira (sobne temperature), 500 ml slatkog vrhnja, 150 g šećera u prahu, jedna žličica ekstrakta vanilije
- Preljev: 400 g jagoda, četiri žlice šećera, dvije žlice limunovog soka, jedan paketić crvenog preljeva za torte
Priprema:
- Pomiješajte mljevene kekse s otopljenim maslacem. Smjesu utisnite na dno kalupa za tortu promjera 24 cm. Stavite u hladnjak dok pripremate kremu.
- Krem sir izmiksajte sa šećerom u prahu i vanilijom. U posebnoj posudi istucite slatko vrhnje u čvrsti šlag. Lagano umiješajte šlag u smjesu od sira.
- Kremu ravnomjerno rasporedite preko podloge od keksa i vratite u hladnjak na najmanje četiri sata, a najbolje preko noći.
- Za preljev, narežite jagode i kuhajte ih sa šećerom i limunovim sokom desetak minuta. Pripremite preljev za torte prema uputama na pakiranju i umiješajte ga u smjesu s jagodama.
- Pustite da se preljev malo ohladi, a zatim ga prelijte preko ohlađene torte. Vratite u hladnjak na još sat vremena da se sve stisne.
Raskošna Pavlova s jagodama
Hrskava izvana, a mekana i pjenasta iznutra, Pavlova je elegantna slastica koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Beze kora, bogata krema i svježe jagode čine je savršenim desertom za posebne prigode.
Sastojci:
- Beze kora: četiri bjelanjka (sobne temperature), 220 g sitnog šećera, jedna žličica alkoholnog octa, jedna žlica kukuruznog škroba (gustina)
- Krema i dekoracija: 400 ml slatkog vrhnja, 250 g mascarpone sira, 500 g svježih jagoda
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 150 °C. Na papiru za pečenje iscrtajte krug promjera 20 cm.
- Bjelanjke miksajte dok se ne zapjene. Postupno, žlicu po žlicu, dodajte šećer, neprestano miksajući velikom brzinom. Miksajte 8-10 minuta dok ne dobijete vrlo čvrst, sjajan i gladak snijeg.
- Na kraju lagano špatulom umiješajte ocat i prosijani kukuruzni škrob.
- Smjesu rasporedite unutar iscrtanog kruga na papiru za pečenje, oblikujući gnijezdo s udubljenjem u sredini.
- Smanjite temperaturu pećnice na 120 °C i pecite (sušite) koru 90 minuta. Nakon toga ugasite pećnicu i ostavite koru unutra da se potpuno ohladi.
- Za kremu, umutite slatko vrhnje u šlag, a zatim mu dodajte mascarpone i kratko sve zajedno izmiksajte.
- Ohlađenu beze koru premažite kremom i ukrasite svježim jagodama neposredno prije posluživanja.
Torta s jagodama bez pečenja
Ova torta podsjeća na omiljene slastice iz djetinjstva, a njezina priprema ne može biti jednostavnija. Slojevi keksa omekšaju u bogatoj kremi i stapaju se u cjelinu koja se reže poput prave torte.
Sastojci:
- dva pakiranja graham krekera ili piškota
- 700 ml slatkog vrhnja (35% m.m.)
- 60 g krem sira
- 100 g šećera u prahu
- jedna žličica ekstrakta vanilije
- 350 g nasjeckanih svježih jagoda
- dodatne jagode za ukras
Priprema:
- U posudi izmiksajte krem sir dok ne postane gladak. Dodajte hladno slatko vrhnje, šećer u prahu i vaniliju. Miksajte dok ne dobijete čvrsti šlag.
- Lagano špatulom umiješajte nasjeckane jagode.
- U četvrtastu posudu (otprilike 20x20 cm) složite red keksa tako da pokrijete dno. Premažite trećinom kreme.
- Ponavljajte postupak dok ne potrošite sastojke, završavajući slojem kreme. Trebali biste dobiti tri sloja keksa i tri sloja kreme.
- Pokrijte posudu i stavite u hladnjak na najmanje osam sati, a najbolje preko noći, kako bi keksi upili vlagu i omekšali.
- Prije posluživanja ukrasite svježim jagodama.
Klasični biskvit s jagodama
Ponekad su najjednostavnije stvari najbolje, a ovaj domaći biskvit to i dokazuje. Mekan, mirisan i prepun komadića sočnih jagoda, idealan je za brzo poslijepodnevno zaslađivanje.
Sastojci:
- 3 jaja
- 150 g šećera
- jedan vanilin šećer
- 120 ml mlijeka
- 100 ml ulja
- 250 g glatkog brašna
- jedan prašak za pecivo
- 300-400 g jagoda
Priprema:
- Pjenasto izmiksajte jaja sa šećerom i vanilin šećerom.
- Dodajte mlijeko i ulje te kratko promiješajte.
- U drugoj zdjeli pomiješajte brašno i prašak za pecivo. Suhe sastojke postupno dodajte u mokru smjesu i lagano miješajte dok ne dobijete glatko tijesto bez grudica.
- Tijesto izlijte u namašćen i pobrašnjen lim za pečenje (cca 20x30 cm).
- Po tijestu ravnomjerno rasporedite očišćene i narezane jagode, lagano ih utiskujući.
- Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 30-35 minuta.
- Ohlađeni kolač po želji pospite šećerom u prahu.