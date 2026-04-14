Nisu svi crtići isti: Psiholozi otkrivaju koji pomažu razvoju predškolaca

U vremenu kada su ekrani postali dio svakodnevice, roditelji se često pitaju – postoje li crtići koji nisu samo zabava, nego i podrška zdravom razvoju djeteta?

Dječji psiholozi ističu da odgovor nije crno-bijel. Nije svaki sadržaj štetan, ali ključ je u odabiru. Određene animirane serije mogu pozitivno utjecati na socijalno-emocionalni razvoj, potaknuti učenje i pomoći djeci da razumiju svijet oko sebe.

Jedan od najčešće preporučenih crtića za predškolsku dob je "Pepa Praščić". Razlog njegove popularnosti među stručnjacima leži u jednostavnim, životnim pričama koje djeca lako razumiju. Kroz epizode koje prate obiteljske odnose, igru i svakodnevne izazove, djeca uče: Dijeljenje i suradnju, važnost obitelji, prepoznavanje i izražavanje emocija. Tempo je spor, radnja jasna, a likovi bliski dječjem iskustvu – što je upravo ono što psiholozi smatraju idealnim za ranu dob.

Učenje kroz igru i istraživanje

Za razvoj kognitivnih vještina i rješavanje problema često se ističe svima poznata Dora istražuje, a u novijoj verziji "Dora i prijatelji: U grad" aktivno uključuje djecu u radnju: Postavlja pitanja, potiče razmišljanje, traži sudjelovanje gledatelja. Takav interaktivni pristup pomaže razvoju: Logičkog razmišljanja, koncentracije, samopouzdanja u rješavanju zadataka. Djeca ne ostaju pasivni promatrači, već postaju dio priče.

Prosocijalno ponašanje i timski rad

Kad je riječ o učenju kako se ponašati u društvu, "Psići u ophodnji" jedan su od najčešće spominjanih primjera. Glavne poruke koje djeca usvajaju uključuju: Pomaganje drugima, timski rad i odgovornost. Likovi surađuju kako bi riješili probleme, što djeci daje jasan model poželjnog ponašanja u stvarnom životu.

Što psiholozi ne preporučuju (ili savjetuju oprez)

Jednako je važno znati što izbjegavati. Stručnjaci upozoravaju na dvije ključne kategorije sadržaja:

Prebrzi i preglasni crtići, serije s puno akcije, naglim promjenama scena i jakim zvučnim efektima koje mogu preopteretiti dječji mozak, smanjiti pažnju otežati smirivanje nakon gledanja. Loši modeli ponašanja bez posljedica. Ako likovi viču, ignoriraju pravila ponašaju se nepristojno, a pritom ne snose nikakve posljedice, djeca mogu takvo ponašanje doživjeti kao prihvatljivo., Neka istraživanja čak upozoravaju da popularni crtići s takvim obrascima mogu negativno utjecati na ponašanje djece u stvarnom životu.

Kvaliteta je važnija od količine. Crtići sami po sebi nisu problem – problem je njihov odabir i način korištenja. Psiholozi se slažu u nekoliko ključnih preporuka je birati sadržaj sa sporijim tempom i jasnom porukom, davati prednost pričama koje potiču empatiju i suradnju, gledati zajedno s djetetom kad god je moguće. Uz pravilan odabir, animirane serije mogu postati vrijedan alat za učenje – a ne samo način da se dijete zabavi.