Zimska čarolija! Posjeti Plitvička jezera jer su ulaznice na super popustu

Plitvička jezera pod zimskim pokrivačem čaroban su prizor - tako tvrde svi oni koji su naš najpoznatiji nacionalni park posjetili tijekom zimskih mjeseci. Dodatan razlog zašto Park treba obići zimi jest i taj što su ulaznice jeftinije nego u ostalom dijelu godine - do 31. ožujka odrasli plaćaju 10 eura, studenti 9,50 eura, djeca od 7 do 18 godina 4 eura, dok djeca do 7 godina i osobe s preko 50 posto invaliditeta ne plaćaju ulaznice.

Plitvička jezera pod snijegom bajkovito su mjesto i savršena kulisa za fotografiranje, jedino na što valja pripaziti jest da se ponese adekvatna obuća, topla odjeća te termosica s toplim napitkom, kao i nešto za prigristi kako bi boravak na otvorenom bio ugodan od početka do kraja.

Još treba napomenuti i kako su Gornja jezera iz sigurnosnih razloga zimi zatvorena, no iz Parka kažu to ne umanjuje doživljaj koji te očekuje. Ulaznice se mogu kupiti na Ulazu 1 i pomoćnom ulazu 2 Flora, od 8 do 13 sati, a parking je besplatan. Preporučuje se da se prije dolaska provjeri kakva se vremenske prognoza očekuje za dan planiranog izleta, dok se stanje u Parku može doznati pozivom na broj +385 53 751 015.