Izlet za klince: Provela sam dan sa sinom u Ljubljani i vratit ćemo se, posebno u čarobni bistro

Odnedavno sam došla na ideju da svojoj djeci za rođendane umjesto igračaka poklanjam iskustva – na primjer, kakav tečaj, posjet nekoj zanimljivoj atrakciji ili izlet. Vjerujem kako će im takve stvari ostati u sjećanju i oblikovati ih, dok će igračke već za nekoliko dana završiti negdje u ladici. Prošle sam godine svog 12-godišnjaka vodila na jednodnevni izlet u Graz i odlično smo se proveli, a ove je godine izbor pao na susjednu Sloveniju.

Do Ljubljane smo putovali vlakom koji je kretao rano ujutro i već za dva sata udobne vožnje stigli smo u slovensku prijestolnicu. Najprije smo primijetili kako je grad čist, uredan, ali i zelen. Kupili smo karticu za javni prijevoz Urbanu koju se može puniti iznosom od maksimalno 50 eura i koja košta 2 eura, ali ako se kupi u turističkom centru i sačuva račun, taj iznos možeš dobiti natrag. Zapravo, javni prijevoz ti i ne treba jer je u Ljubljani sve na dohvat ruke, ali ako imaš dijete koje obožava vozila – ili pak želiš skočiti do Primarka u City Parku, onda će ti ipak trebati.

Nabrojat ću sva mjesta i atrakcije koje su nezaobilazne ako si u Ljubljanu stigla s djecom, ali uz napomenu da ti za obilazak svega ovog neće biti dovoljan samo jedan dan. Zato, što se turističkih atrakcija tiče, za jednodnevni izlet odaberi nekoliko stvari s ovog popisa:

Mostovi i Prešernov trg

Svega 10 minuta hoda od željezničkog kolodvora trebalo nam je do Prešernova trga na kojem se ističe životopisna crkva Marijina Uznesenja te spomenik slavnom slovenskom pjesniku Francu Prešernu. Nekoliko koraka dalje već je i biserna rijeka Ljubljanica preko koje vodi trodijelni gradski most Tromostovje, najpoznatiji most u Ljubljani. Na Mesarskom mostu nalaze se lokoti kojima zaljubljeni parovi žele na ovaj način ovjekovječiti svoju ljubav, a malo niže je najzanimljiviji od 25 ljubljanskih mostova - Zmajski most s 4 impresivne skulpture krilata zmaja. Zmaj je zaštitni znak ovog malog-velikog grada, dio je grba i gradske zastave i to zahvaljujući legendi o grčki junak Jazon koji se borio protiv čudovišta iz rijeke – i odnio pobjedu. Prelazom preko ovog mosta stižemo do male, simpatične tržnice. Najveći gradski park je Tivoli koji je lijep i zimi do kojeg se stiže šetnjom preko Kongresnog trga.

Vožnja lađicom

Na svaki puni sat, moguće je uskočiti u brod što plovi po vijugavoj rijeci Ljubljanici i vidjeti grad iz jedne sasvim drugačije, vodene perspektive. Panoramska vožnja lađom traje 45 minuta, a moguće je rezervirati i večeru na brodu ili samo popiti piće. Voziti se može i zimi jer brod ima zatvoreni dio i grijan je, a povratna karta košta 10 eura za odraslu osobu, a za djecu 5 eura.

Srednjovjekovni dvorac

Uz zmaja, stari ljubljanski grad najvažniji je simbol Ljubljane. Do kultnog je dvorca moguće doći uspinjačom uz povratnu kartu od 4 eura (djeca se voze besplatno) ili 15-minutnom šetnjom kroz šumu, šetnicom Šance. Dvorac iz 11. stojeća opasan je debelim zidinama, a ističe se toranj sa satom. Ulaz u dvorac je besplatan, a kad stigneš gore bez daha će te ostaviti panoramski pogled na grad. Unutar zidina nalazi se restoran, muzej, suvenirnica i vinarija. Djeci će posebno uzbudljiva biti escape igra 'Bijeg iz dvorca' koja se, naravno, plaća i za koju trebaš rezervirati oko 60 minuta. Također, mališane će oduševiti i Muzej lutaka.

Muzej lutaka

U sklopu Ljubljanskog grada otvoren je i jedinstven Muzej lutaka koje odaje počast važnoj grani slovenske kulture i kulturne baštine – lutkarstvu. Ovdje će djeca, ona mala i velika, ponovno probuditi svoju ljubav prema lutkama i upoznati slovensku povijest lutkarstva te će imati prilike vidjeti razne vrste lutaka. Uz klasično vođenje po muzeju, možete odabrati i jedna od posebnih pedagoških programa za djecu, prema uzrastu.

Muzej iluzija

Još jedna muzej koji će razveseliti mališane svakako je i Muzej iluzija, smješten na Kongresnom trgu. Muzej na dva kata nudi zabavne optičke igre od kojih neke zauzimaju i cijele prostorije te sobu u kojoj je moguće isprobati razne igračke i sudjelovati u intelektualnim igrama. Iz muzeja je teško izaći bez barem jednog suvenira jer ima prezanimljivih igračaka i predmeta, od slagalica i mozgalica do magičnih kugli.

Pizzeria Foculus

Na nekoliko minuta od Muzeja iluzija nalazi se pizzeria Foculus za koju domaćini kažu da je jedna od najboljih u gradu. Atmosfera je cozy, pomalo rustikalna i mračna, a pizza je zaista dobra - i po sasvim pristojnim cijenama. Neće ti biti lako odlučiti se jer je izbor pizza i dodataka prilično bogat, a na svoje će doći i vegani i vegetarijanci jer se u ovoj pizzeriji može pojesti, na primjer, pizza s humusom ili tofuom.

Wonderland Ljubljana

Nezaobilazna gastro lokacija kad se nađeš u Ljubljani novootvoren je bistro Wonderland Ljubljana – najbajkovitiji bistro na ovim prostorima. Kada prođeš kroz cvjetni luk činit će ti se da si, kao čarolijom, ušla ua zemlju čudesa s gljivama, svjetlećim meduzama, vilenjacima, trolovima i svodom od ogromnih cvjetova koji otvaraju i zatvaraju svoje latice. Svaki kutak ovog bistroa savršena je kulisa za fotografiranje, a jelovnik je jednako maštovit – mi smo probali super ukusne palačinke i lava cake te šarene voćne smoothieje. U Wonderland se svakako želimo vratiti i probati i ostale čarolije u njihovoj ponudi.

Foto: Privatni album

