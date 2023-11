Spa oaze: 5 najboljih termi i toplica za jesensko vikend opuštanje

Zimski vikendi kao stvoreni su za uživanje u wellness i spa zonama. Nakon napornog tjedna svima nam treba opuštanje i kratak odmor pa je vikend najbolje započeti u sauni ili grijanom bazenu. Stoga sljedeći kišni vikend neka te put odvede put najpoznatijih hrvatskih toplica i termi. Hrvatska se, kao i Slovenija, može pohvaliti s nekoliko izvrsnih oaza za opuštanje. Najviše ih se nalazi put Zagorja pa je možda pravi trenutak za istraživanje lokaliteta, zagorskih štrukli i dobre kapljice.

Zato imamo savršen plan: noćenje u hotelima blizu ovih toplica i termi. Kojim? Saznaj u nastavku!

Gotovo su svi čuli za Terme Jezerčica nadomak Zagreba, u Donjoj Stubici. Unutarnji im bazen radi cijele godine, a nude vodeni park i puno sadržaja za najmlađe. Naravno, ako dolaziš sama ili pak na romantični vikend počastiti se možeš masažom i ostalim tretmanima iz njihove ponude.

Krapinske Toplice

Poznati krapinski Aquae Vivae nudi gotovo četrdeset vodenih atrakcija u unutarnjem dijelu, a najveći im bazen ima površinu od čak 500 četvornih metara. Idealan je to bijeg za cijelu obitelj, prijateljice, parove, mame i kćeri… Ako si opuštanja, u Krapinskim Toplicama možeš naći antistres i relax masažu, ali i refleksnu masažu stopala te strong masažu u kojoj se primijenjuje posebna tehnika istezanja zglobova i mišića.

Na raspolaganju ti je i finska te bio sauna, grijane ležaljke, ali i topla pića. Svakako ih prati na društvenim mrežama jer na mjesečnoj bazi nude program 'vrhunskih wellness doživljaja za žene' čija se mjesta brzo rasprodaju. Prava oaza!

Terme Tuhelj

Tuhelj je naširoko poznat, a nudi četiri unutarnja bazena i atrakcije za velike i male. Ondje se nalazi termalna voda što znači da uz opuštanje možeš uživati u njenim ljekovitim svojstvima. Prije ili poslije kupanja otići možeš do saune. Ove terme sadrže četiri finske i tri parne saune te suhu kupelj uz koju pripremaš tijelo na visoke temperature.

Dakako, čekaju te i prostori za odmaranje, ali i masaže te tretmani za lice i tijelo. Wellness odmor ne treba ti završiti isti dan jer u blizini možeš naći niz hotela, privatnog smještaja, ali i mobilnih kućica.

Bizovačke Toplice

Bizovačke Toplice nešto su manje poznate kao destinacija za vikend-odmor, no i one nude pregršt toga. Možeš uživati u whirpoolu, masažnom i zračnom te rekreacijskom bazenu, ležaljkama i sauni, a najbolje je to što nude posebnu ponudi u kojoj za 27 eura (prema njihovim stranicama) kupuješ ulaznicu za kupanje, finsku saunu i ručak. Kad kupiš paket (online) , iskoristiv je 120 dana!

Stubičke Toplice (Hotel Matija Gubec)

Vani je hladno, ali će ti u termalnim vodama Stubičkih Toplica definitivno biti ugodno. I ne samo to, već i blagotvorno po zdravlje.

Dnevna cijena za Stubake stoji 11 eura po osobi, a uključuje neograničeno korištenje wellnessa i bazena te ležaljka. Kako bi ti doživljaj bio potpun, priuštite si obiteljsko ili romantično noćenje u Hotelu Matija Gubec. Trebamo li išta nadodati?

Terme Sveti Martin

Za kraj odlazimo do jednog od bisera Međimurja – Terma Sveti Martin. U njihovim se bazenima nalazi ljekovita termomineralna voda, a ondje možeš uživati do kasnih večernjih sati. Osim vodenih sadržaja i prigodnih programa poput noćnog kupanja ili produženih vikenda, ove Terme imaju četiri vrste saune te bogat wellness i spa program.

Uh, najteže je odlučiti u koje Terme prve otići. Možda je najbolje krenuti redom jer jesen i zima su duge!

