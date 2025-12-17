Paula Sikirić otkriva: 'Ova mi je godina bila jedna od najtežih, a ispod bora želim samo jedno'

U opuštenom i iskrenom razgovoru za Žena.hr Paula nam je otkrila svoje modne dojmove iz 2025., najvažnije lekcije godine na izmaku, božićne rituale, planove (ili nedostatak planova!) za Novu godinu te ono što najviše želi pod borom

Poznata po svojoj ljubavi prema bojama, printovima i upečatljivim modnim kombinacijama, Paula Sikirić - ili jednostavno Paula Sik - već je godinama jedna od najutjecajnijih hrvatskih influencerica. S više od 150 tisuća pratitelja i statusom trendseterice koja svakodnevno inspirira hrabrost u stilu, Paula je danas jednako posvećena modi kao i svojoj najvažnijoj ulozi, onoj majke djevojčice Arte Lie, rođene u srpnju 2021.

Modni hitovi 2025: “Obožavam oversized siluetu”

Kad je riječ o stilu, Paula ni ove godine nije razočarala: njezin modni Instagram feed bio je eksplozija boja i originalnosti. Na pitanje koji joj se trend iz 2025. najviše svidio, Paula bez razmišljanja odgovara:

“Generalno obožavam oversized siluetu, tako da sam uživala cijelu 2025. u tome i vidim da će tako biti i u 2026.”

Trend koji joj se najmanje svidio nije posebno izdvojila, ali poznavajući Paulu, ono što nije razigrano, hrabro i puno karaktera jednostavno ne ulazi u njezin ormar.

Godina izazova i rasta

Za Paulu je 2025. bila emocionalno bogata i puna životnih preokreta. Kao i uvijek, otvoreno progovara o osobnom rastu:

“Iskreno, jedna od 'težih' godina, bila je to godina puna izazova, ali sam na tome i zahvalna jer su me izgradili i usmjerili ka nekom novom poglavlju i novoj boljoj verziji mene same.”

Na pitanje na čemu je najzahvalnija ove godine, Paula ističe jedno - svoju obitelj:

“Ponosna sam na samu sebe, kako sam se izgradila kroz ovu godinu... Ponosna sam na svoju djevojčicu koja izrasta u prekrasnu osobu, ponosna sam i na njenog tatu koji je predivan otac.”

Planovi za 2026: mir kao najveći luksuz

Za razliku od mnogih koji u 2026. ulaze s punim rokovnicima i velikim planovima, Paula ostaje vjerna svojoj filozofiji spontanosti:

“Nadam se miru, ne planiram ništa. Volim živjeti spontano i neopterećeno. Najveće želje su mi da su moji ljudi dobro, zdravi i da su u miru. Sve ostalo se posloži kada si ti sam sa sobom dobro.”

Blagdani i Nova godina - na Paulin 'stress free' način

Blagdane će naša najpoznatija influencerica provesti s obitelji i prijateljima, ali gdje će dočekati Novu godinu?

“To još ne znam, vjerojatno neću ni znati do samog kraja, al to sam ja, tako funkcioniram", priznaje kroz smijeh.

A što se tiče outfita za tu svečanu priliku? I tu ostaje vjerna sebi:

“Ne planiram, ne opterećujem se tim stvarima... Ovako se uvijek nešto skombinira i bude kul!”

Pavlish

Najzagonetniji odgovor dobili smo na pitanje što želi ispod bora:

"Bolje da ne znate moju želju. Nema veze s borom i poklonom kao takvim... To je više situacija koju bih voljela da se do kraja godine realizira", kaže uz tajnoviti osmijeh i ostavlja nas s velikim uputnikom. Sa sigurnošću možemo jedino reći da su joj očito iskustva bitnija od materijalnih darova.

Božić po mjeri male Arte Lie

Božić Pauli nekad nije značio mnogo, bila je više 'tim Grinch', no sve se potpuno promijenilo rođenjem njezine kćerkice:

“Za mene je veliki korak da okitim bor. Prije nisam voljela Božić, ali od kad je Arta Lia došla na svijet, trudim se stvoriti našu tradiciju i nove lijepe uspomene.”

A kad je riječ o hrani, tu nema dileme. Na blagdanskom stolu u Paulinom domu naći će se raznih jela, ali zvijezda može biti samo jedno.

"SARMA!!!", uskliknula je Paula - i tu se možemo samo složiti.