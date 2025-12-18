Zbogom minimalizmu: Make-up trendovi koji će srušiti pravila u 2026.

Minimalizam, koji je godinama dominirao beauty scenom, u 2026. godini polako ustupa mjesto hrabrijem, izražajnijem i osobnijem pristupu make-upu. Pravila se brišu, granice pomiču, a naglasak se stavlja na individualnost, eksperimentiranje i vizualni identitet

Nakon nekoliko godina vladavine „clean girl” estetike, koja je slavila suptilnost, minimalizam i gotovo nevidljivu šminku, 2026. godina najavljuje radikalan zaokret. Beauty scena se budi iz sna, odbacuje stroga pravila i prigrljuje kreativnost, individualnost i dašak bunta. Umorni od trendova koji se mijenjaju brže no ikad – prema izvješću Pinteresta, čak 4,4 puta brže nego prije sedam godina – okrećemo se autentičnosti. Više nije važno slijepo kopirati, već kreirati izgled koji odražava našu osobnost. Pripremite se za povratak boja, hrabrih tekstura i namjerne nesavršenosti jer make-up ponovno postaje zabavan.

Ekscentrični glamur i namjerna nesavršenost

Zaboravite na savršeno simetričan tuš za oči i besprijekorno nanesen ruž. U 2026. godini slavi se estetika koja izgleda „proživljeno” i pomalo kaotično. Trend nazvan „Glitchy Glam” potiče nas da se poigramo asimetrijom – od noktiju obojenih u različite boje na svakoj ruci do dvobojnog sjenila i namjerno razmazanog tuša. Ovaj pristup ne slavi nemar, već svjesnu odluku da se odbaci pritisak savršenstva. Make-up više ne mora biti korektivan; on postaje emotivan i izražajan, poput umjetničkog djela koje nosimo na licu.

Eksplozija boja na kapcima

Ako ste se zaželjeli boja, vaša godina je stigla. Kapci postaju platno za eksperimentiranje, a neutralne palete sele se na dno kozmetičke torbice. Revije za proljeće/ljeto 2026. bile su preplavljene duginim nijansama – od Tom Forda do Schiaparellija. Posebno se ističe povratak plavog sjenila, simbola 80-ih, koje se sada nosi na moderan način, bilo kao suptilan isprani nanos boje ili kao odvažan, grafički potez. Vizažisti preporučuju da se pri igranju s jarkim bojama ostatak make-upa zadrži minimalističkim kako bi oči bile u potpunom fokusu.

Sci-Fi sjaj i futurističke teksture

Inspiriran svijetom gaminga, znanstvene fantastike i željom za bijegom od stvarnosti, na scenu stupa futuristički sjaj. Holografski highlighteri, opalescentna sjenila i višedimenzionalni pigmenti stvaraju izgled koji kao da nije s ovoga svijeta. Ovaj trend stavlja naglasak na teksturu i način na koji se svjetlost prelijeva na koži, stvarajući gotovo treću dimenziju. Ne postoje pravila – cilj je postići kozmički, izvanzemaljski sjaj koji prkosi svakodnevici.

Trepavice kao glavni modni dodatak

Trepavice u 2026. nisu samo detalj, one su u fokusu. Na modnim pistama viđene su sve verzije naglašenih trepavica: od pernatih i avangardnih umjetnih trepavica koje sežu do obrva do onih ukrašenih biserima, kristalima ili umočenih u zlato. Za svakodnevni izgled, popularnost raste individualnim pramenovima (cluster lashes) koji se lako apliciraju kod kuće i daju dramatičan, ali prilagodljiv efekt. Čak i maskara u boji, poput plave ili ružičaste, postaje jednostavan način za transformaciju cijelog izgleda bez puno truda.

Usne koje govore glasno

Dok su jedni prigrlili suptilnost, drugi su odlučili da je vrijeme za odvažne usne. Pastelne nijanse, poput „Pepto Bismol” ružičaste viđene na Chloé reviji, postaju neočekivani hit. Istovremeno, K-beauty i dalje vrši snažan utjecaj kroz trend „zamućenih” usana (blurred lips). Ovaj izgled postiže se tintovima za usne i mekanim olovkama, stvarajući dojam nježno „izgriženih” usana bez oštrih rubova. Bez obzira birate li hrabru mat nijansu ili nježan, romantičan finiš, usne su ponovno u centru pažnje.

Vampirska romantika u modernom ruhu

Kao protuteža jarkim bojama, na scenu se vraća mračnija, gotička estetika. Trend „Vamp Romantic” donosi tamne, gotovo crne nokte, duboke, sjajne nijanse ruževa i razmazani „smokey eye” koji odiše misterijom. Ključ ovog izgleda je dodir glamura – sjajni finiš na usnama ili kapcima sprječava da look izgleda odveć grubo. Riječ je o sofisticiranoj, mračnoj romantici koja je istovremeno elegantna i buntovna.

Rumenilo bez granica

Rumenilo se vraća na velika vrata, i to u stilu 80-ih. Tehnika „drapinga”, gdje se rumenilo nanosi visoko na jagodice i blenda prema sljepoočnicama, ponovno je popularna. Ovaj pristup ne samo da podiže i oblikuje lice, već donosi i svjež, vibrantan izgled. Zaboravite na nježne dodire boje – 2026. potiče igru s intenzitetom i smjelim nijansama koje licu daju energiju i životnost.

Ukratko, make-up u 2026. godini slavi slobodu. Bilo da se odlučite za suptilan sjaj inspiriran njegom kože ili za avangardni look s kristalima na trepavicama, poruka je ista: šminka je alat za samoizražavanje, a ne obveza.