Stigao novi Avatar! 'Vatra i pepeo' zapalio kina i publiku u Hrvatskoj

Nakon godina iščekivanja i golemog interesa publike diljem svijeta i Hrvatske, u distribuciji Blitza, novi nastavak jedne od najuspješnijih filmskih franšiza svih vremena stigao je u kina. „Avatar: Vatra i pepeo“, redatelja Jamesa Camerona, ponovno vodi gledatelje u čudesni svijet Pandore i donosi do sada najemotivnije, ali i najmračnije poglavlje ove epske priče.

U glavnim ulogama ponovno nastupaju Sam Worthington i Zoe Saldaña, uz Sigourney Weaver, Stephena Langa, Kate Winslet i impresivnu glumačku postavu koja donosi dubinu i autentičnost svakom liku. Posebnu pažnju privlače novi likovi i njihove kulture, koje su oblikovane s iznimnom pažnjom prema detaljima, od kostima i glazbe do jezika i rituala.

Radnja filma nastavlja se neposredno nakon događaja iz filma „Avatar: Put vode“. Obitelj Sully suočava se s teškim gubitkom i posljedicama rata, dok se Pandora istovremeno širi kroz potpuno nove kulture i klanove. Uz već poznate likove Jakea Sullyja i Neytiri, publika upoznaje i nova Na’vi plemena – Zračne trgovce, nomadski narod koji putuje nebom, te Pepelni narod, čiji je svijet zauvijek promijenjen razornom vulkanskom erupcijom. Upravo oni donose novu razinu sukoba i moralne složenosti u priču, potvrđujući da svijet Pandore više nije crno-bijel.

James Cameron još jednom podiže granice filmskog iskustva, kombinirajući vrhunsku tehnologiju, revolucionarne vizualne efekte i snažnu obiteljsku priču. Film se bavi temama gubitka, tuge, odgovornosti i borbe za opstanak, a u središtu svega nalazi se obitelj koja pokušava pronaći snagu u svijetu koji se ubrzano mijenja.

Spektakularne scene vatre, pepela, zraka i novih krajolika Pandore dodatno naglašavaju emocionalnu težinu priče i donose vizualno iskustvo kakvo se može doživjeti isključivo na velikom platnu.

„Avatar: Vatra i pepeo“ prikazuje se u najnaprednijim formatima, uključujući IMAX 3D, 4DX, SCREEN X i REAL D 3D formatima, pružajući publici potpuno uranjanje u svijet Pandore. Riječ je o filmskom događaju koji nadilazi klasičnu projekciju i potvrđuje zašto je Avatar franšiza već godinama sinonim za spektakl, emociju i filmsku inovaciju.

"Avatar: Vatra i pepeo" u distribuciji Blitz Filma stigao je u kina, a ulaznice za epsko putovanje na Pandoru potražite online ili na blagajnama kina.

