Dekolte ne laže: Područje koje otkriva naše godine, a često ga zanemarujemo

Njega dekoltea nije luksuz, već investicija u zdravu i njegovanu kožu. Posveti se ovom zaboravljenom području samo nekoliko minuta svakog dana i koža dekoltea izgledat će zdravije, ljepše i zategnutije

Koliko si puta pažljivo nanijela serum i kremu na lice, a zatim potpuno zaboravila na područje ispod toga? Ovo je česta greška - većina nas svoju rutinu njege završava na liniji čeljusti, nesvjesni da je upravo dekolte, osjetljivo područje od vrata do grudi, jedno od prvih mjesta na kojem se vide znakovi starenja. Vrijeme je da to promijenimo.

Zašto je koža dekoltea toliko posebna

Koža na vratu i dekolteu znatno je tanja i osjetljivija od kože lica. Sadrži manje lojnih žlijezda, što znači da je prirodno sklonija suhoći i dehidraciji. Uz to, ima i manje potkožnog masnog tkiva i kolagena, proteina ključnog za čvrstoću i elastičnost. Kada tome dodamo stalnu izloženost suncu, zagađenju iz okoliša i neizbježnoj sili gravitacije, postaje jasno zašto ovo područje treba posebnu pažnju.

U današnje vrijeme pojavio se i novi izazov, takozvani 'tech neck' ili tehnološki vrat. Stalno saginjanje glave radi gledanja u mobitele i druge ekrane stvara horizontalne linije i nabore na vratu, ubrzavajući gubitak čvrstoće kože.

Temelji njege: od čišćenja do hidratacije

Njega dekoltea ne zahtijeva komplicirane rituale, već samo proširenje naše već postojeće rutine. Sve što nanosimo na lice, trebali bismo nanositi i na vrat i dekolte.

Počni s nježnim čišćenjem kako bi uklonila sve nečistoće nakupljene tijekom dana. Jednom do dva puta tjedno napravi blagi piling. Time ćeš ukloniti odumrle stanice, potaknuti cirkulaciju i omogućiti bolju apsorpciju proizvoda koje ćeš kasnije nanijeti. Budi oprezna i izbjegavaj grube pilinge koji bi mogli oštetiti osjetljivu kožu.

Nakon čišćenja slijedi ciljana njega. Potraži serume i kreme s aktivnim sastojcima koji dokazano pomažu u očuvanju mladolikosti. Hijaluronska kiselina pružit će prijeko potrebnu hidrataciju, peptidi će potaknuti proizvodnju kolagena i poboljšati čvrstoću, dok će antioksidansi, poput vitamina C i E, štititi kožu od štetnih slobodnih radikala i ujednačiti ten. Za borbu protiv postojećih bora i finih linija, proizvodi s retinolom mogu biti iznimno učinkoviti, no važno je odabrati formule prilagođene osjetljivoj koži kako bi se izbjegla iritacija.

Pexels

Zaštita od sunca kao apsolutni prioritet

Ako bi trebala zapamtiti samo jedan savjet, to bi bio ovaj: zaštita od sunca je nezaobilazna. UV zračenje najveći je neprijatelj mladolike kože i glavni uzrok preuranjenog starenja, pojave bora i hiperpigmentacijskih mrlja. Svakoga jutra, bez iznimke, nanesi kremu sa zaštitnim faktorom (SPF 30 ili više) na cijelo područje vrata i dekoltea. Čini to čak i kada je oblačno ili ako većinu dana provodiš u zatvorenom, jer štetne UVA zrake prodiru i kroz staklo.

Male navike s velikim učinkom

Osim kvalitetnih proizvoda, nekoliko promjena u svakodnevnim navikama može značajno pridonijeti ljepoti tvog dekoltea. Kremu nanosi nježnim pokretima prema gore, od grudi prema bradi. Spavanje na leđima može spriječiti nastanak vertikalnih bora koje se stvaraju spavanjem na boku ili trbuhu. Također, pazi na držanje - uspravna leđa i podignuta glava ne samo da izgledaju elegantnije, već i smanjuju pritisak na kožu vrata.