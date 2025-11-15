Tihana Harapin Zalepugin o trendu koji se vraća: 'Ima žena koje ih vole. Neka uživaju – ja neću'

Modna ikona i neupitni autoritet hrvatske modne scene ponovno daje svoj iskreni pogled na aktualne trendove i domaće dizajnere. Otkrila je i koju je komad ove jeseni osvojio na prvi pogled

Naša najpoznatija modna agentica, bivša manekenka, producentica i edukatorica – Tihana Harapin Zalepugin nezaobilazno je ime hrvatske modne scene. Tijekom desetljeća rada zaslužna je za karijere brojnih naših misica, modela i manekenki, ali i za promicanje profesionalizma i elegancije u domaćoj modi.

Uživo, ova 73-godišnjakinja doista inspirira – svojim stavom, vitalnošću i nepogrešivim osjećajem za stil pokazuje da su istinska elegancija i autentičnost bezvremenske. Njezin modni izraz uvijek je na granici klasike i osobnog pečata, oličenje profinjenosti s dozom karaktera.

Tihana, uvijek vedra duha, aktivna i znatiželjna, ne propušta pomno pratiti domaću modnu scenu.

“Na našoj modnoj se sceni ipak nešto događa – zadovoljna sam time što domaći dizajneri nude, pogotovo oni mladi, svježa krv – da tako kažem. Također, ima i onih koji traju već godinama, a koje jako volim i cijenim – i čije komade imam u svom ormaru”, kazala je uoči nedavno održane revije domaćeg modnog dvojca KLISAB.

Kao žena koja je izgradila cijelu generaciju modela i surađivala s mnogim dizajnera, Tihana vrlo jasno zna što očekuje od modnog svijeta. Njezin savjet za one koji su se tek otisnuli u dizajnerske vode vrlo je praktičan.

“Moja poruka mladom dizajneru definitivno bi bila da misli na to da ga moramo nositi. Dakle, da komadi budu nosivi, bez obzira radi li se o jutru, nekom eventu popodne ili večernjem izdanju. Važno je da budu primjenjivi. Dizajneri se nekad znaju zaigrati pa su to zanimljive kreacije – nove, drugačije, no što s njima? Trebaju željeti vidjeti svoje kreacije na cesti i na eventima“, bila je jasna.

Kada je riječ o osobnom stilu, Tihana ostaje vjerna sofisticiranim, udobnim i prepoznatljivim komadima. Iako kaže da u ormaru ima puno previše toga, nekoliko komada ipak imaju posebno mjesto. Jedan od njih postao je tek nedavno dio njene bogate kolekcije - radilo se tu o ljubavi na prvi pogled.

“Uh, previše odjeće imam. Ali ako me pitate što mi je trenutačno najdraže, prvo mi na pamet pada jedna bundica od, naravno, umjetnog krzna koju sam nedavno kupila. Bio je to ustupak - bordo i smeđoj boji - ona je negdje između. Svatko tko me dotakne kaže kako je fino mekana. Našla sam je slučajno, ušla sam u jedan dućan koji prodaje odjeću iz Italije i Turske – i ona me čekala. Bila je jedna jedina. Uzela sam je i obožavam je.“

Kao modna insajderica i žena koja živi modu, Tihana ima i jasne stavove o trendovima koji joj nikada nisu “sjeli”.

“Ne želim da se u modu vrate one karirane suknje A-kroja. Nisam ih voljela ni kad sam bila u srednjoj školi, nosila sam ih jer bi mi majka takve sašila. Onda se, naime, šivalo, nismo baš mogli kupiti gotove stvari – osim u inozemstvu. Ne bih htjela da to opet postane trend, ali vidim da se lagano ti A-krojevi suknji vraćaju. Očito ima žena koje ih vole i koje u njima uživaju - neka uživaju, ja neću“, odlučna je.

I upravo u toj iskrenosti, stavu i autentičnosti leži njezina bezvremenska privlačnost. Tihana Harapin Zalepugin ostaje modna ikona koja pokazuje da stil nije stvar godina, već osobnosti – i da prava elegancija nikad ne izlazi iz mode.