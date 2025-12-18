Horoskop za petak: Bikovi će biti nervozni i osjetljivi, vage će biti nesigurne

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Bit će vam važan seksualni život. Pokušat ćete partnera oduševiti nekom svojom vratolomijom. POSAO: Neobični prijedlozi u financijskom sektoru učinit će da se zamislite o njima. Nisu realni. ZDRAVLJE&SAVJET: Neke će boljeti stopala.

Bik

LJUBAV: Ako se upustite u male promjene u odnosu, nećete biti niti dosljedni, niti uporni u tome. Održite postojeće stanje. POSAO: Kontaktirat ćete financijske stručnjake kako bi ispravno postavili stvari i sve okrenuli u svoju korist. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivi živci.

Blizanci

LJUBAV: Uslijedit će prolazni pad samopouzdanja zbog kojeg ćete se malo povući u sebe. Općenito, odnosi su vam dobri. POSAO: Kršeći pravila, vi mislite da napredujete, dok drugi u tome vide nepoštivanje onih oko vas. Razmislite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sanjajte nemoguće.

Rak

LJUBAV: Netko od vaših prijatelja pomoći će vam da osmislite nezaboravnu večer na koju ćete pozvati voljenu osobu. POSAO: Čini se da ste nadomak važnog otkrića za koji je potrebno još samo malo upotrijebiti glavu. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Lav

LJUBAV: Niti ćete vi razumjeti drugu stranu, niti ona vas. Stoga je najbolje da danas sklopite primirje i da ne tražite previše. POSAO: Bilo bi najbolje da ne unosite emocije u posao jer će vam tako biti samo teže. Ohladite se i budite profesionalni. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uzimajte stvari previše k srcu.

Djevica

LJUBAV: Osjećaji će vas vući na jednu stranu, a prilike na drugu. Ipak ćete biti otvoreni za ljubav, no ne možete imati baš sve. POSAO: Neki će imati potrebu nakratko se povući i djelovati iz sjene. Ova distanca bit će vam dobro došla. ZDRAVLJE&SAVJET: Važno je biti opušten.

Vaga

LJUBAV: Konfuzija koja će zračiti iz vas ne samo da će zbuniti voljenu osobu, nego i vas same. Danas mirujte. POSAO: Mnogi će se osjećati nesigurno. Da bi vam bilo bolje, usredotočite se na svoja stručna znanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Škorpion

LJUBAV: Vaš partner će zamisliti jedno, a vi drugo. Teško ćete se usuglašavati, pa je najbolje da ne očekujete previše. Mirujte. POSAO: Trudit ćete se da ničega ne bude niti previše, niti premalo, ali će vam to uzeti i dosta energije. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivne frustracije.

Strijelac

LJUBAV: Danas ćete se uspjeti dobro zabaviti u društvu osobe do koje vam je stalo. Budite otvoreni i srdačni. POSAO: Brzina, jasnoća i učinkovitost bit će osobine koje ćete danas imati prilike pokazati na radnom mjestu. ZDRAVLJE&SAVJET: Pitat ćete se o smislu neki stvari.

Jarac

LJUBAV: Mogli bi se zateći u većoj grupi ljudi koji se dobro zabavljaju. Ako ste još sami iskoristite priliku za novo poznanstvo. POSAO: Jedan dio onog što ste postigli pokazat će se kao puka iluzija. Stoga ćete se držati onog sigurnog i vidljivog. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite do kraja.

Vodenjak

LJUBAV: Ni danas nećete biti potpuno sigurni što je to što očekujete od ljubavi i osobe do koje vam je stalo. POSAO: Prepoznat ćete financijske nestabilnosti s kojim se treba nositi uz pomoć znanja. Poradit ćete na tome. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost grla.

Ribe

LJUBAV: Moguć je izlazak na sasvim neobično mjesto gdje vjerojatno ima vode. Bit će vam lijepo i romantično. POSAO: Zahvaljujući svojoj kreativnosti koja će danas biti aktivna, vi ćete naći rješenje za svaki problem. ZDRAVLJE&SAVJET: Važno je da ste u igri.