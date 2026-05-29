Djeca ih obožavaju: Ovo su najbolji ljetni kampovi u Hrvatskoj za 2026.

S dolaskom ljeta i školskih praznika, mnogi su roditelji ponovno u potrazi za idealnim načinom kako djeci ispuniti dane zabavom, druženjem i novim iskustvima. Od sportskih i adrenalinskih avantura do znanstvenih radionica i kampova uz more, ponuda ljetnih kampova u Hrvatskoj nikad nije bila raznovrsnija

S približavanjem kraja školske godine i dolaskom dugih, toplih dana, mnogi roditelji traže kvalitetne i zabavne načine kako organizirati slobodno vrijeme svoje djece. Ljetni kampovi u Hrvatskoj idealno su rješenje jer nude puno više od samog čuvanja djece.Prilika su za stjecanje novih vještina, razvijanje samopouzdanja, sklapanje prijateljstava i stvaranje uspomena za cijeli život. Ponuda za ljeto 2026. bogatija je no ikad, s programima koji zadovoljavaju interese svakog djeteta, bilo da je riječ o sportskim avanturistima, budućim znanstvenicima, umjetnicima ili ljubiteljima prirode.

Ljetni sportski kamp Olimpići, Zagreb i Krapina

S tradicijom dugom više od osamnaest godina, Ljetni sportski kamp Olimpići ističe se kao jedan od najpopularnijih. Održava se na čak četiri lokacije u Zagrebu te u Krapini i jedini garantira održavanje termina tijekom cijelog ljeta. Program je namijenjen djeci od četiri do dvanaest godina, a obuhvaća širok spektar sportova od nogometa, tenisa i atletike do borilačkih vještina. Najveću pažnju ipak privlače aktivnosti poput Laser Taga, streličarstva, penjanja, jahanja i bowlinga, a u slučaju lošeg vremena zabava se seli u dvorane i adrenalinski park Amazinga.

Euroclub, Brodarica

Među najpoznatijim kampovima na obali je Euroclub, međunarodni kamp u Brodarici kraj Šibenika s tradicijom dužom od trideset godina. Koncipiran kao resort isključivo za djecu i mlade, nudi sigurno okruženje gdje su svi sadržaji, od smještaja do plaže i sportskih terena, na jednom mjestu. Programi su usmjereni na poticanje samostalnosti i razvoj socijalnih vještina u međunarodnom okruženju.

Hero Kamp, Crikvenica i Pakoštani

Na lokacijama u Crikvenici i Pakoštanima, Hero Kamp djeci omogućuje da se okušaju u više od petnaest različitih sportova. Ovaj kamp idealan je za male avanturiste koji žele isprobati sve, od klasičnih sportova s loptom do uzbudljivih aktivnosti poput ronjenja s bocom, pružajući im priliku da otkriju svoje nove strasti.

Sport4you, Novigrad i Sljeme

U istarskom Novigradu, Sport4you organizira kamp za djecu od sedam do četrnaest godina u naselju Holiday Homes Maravea. Program vješto kombinira sportske aktivnosti, koje se odvijaju pod stručnim vodstvom, s kreativnim radionicama i zabavnim večernjim programom, osiguravajući cjelodnevnu zabavu i učenje.

Također, u istoj se organizaciji ljetos odvija i ljetni dječji kamp na Medvednici - Outdoor Camp Sljeme. Riječ je o programu za djecu od 6 do 14 godina koji se temelji na kretanju, igri i praktičnim vještinama u prirodi.

Brazilska nogometna škola

Za sve zaljubljenike u nogomet, Brazilska nogometna škola organizira kampove u više gradova, uključujući Zagreb, gdje je naglasak na individualnoj tehnici. Kroz jedinstvenu metodologiju uz samba glazbu, djeca uče apsolutno vladanje loptom, brzo donošenje odluka i kreativnost u igri, daleko od pritiska klasičnih klupskih treninga.

Rukometni kamp, Dubrovnik

Za mlade nade rukometa, kamp u Dubrovniku nudi specijalizirane treninge s iskusnim trenerima. Uz rad na tehničkim i taktičkim vještinama, djeca imaju priliku uživati u ljepotama jednog od najljepših gradova na Mediteranu, spajajući sportski razvoj s ljetnim odmorom.

Kampovi vodenih sportova, Pag

Za ljubitelje adrenalina i morskih aktivnosti, kamp Šimuni i Straško na otoku Pagu nude uzbudljive programe poput jedrenja na dasci. Djeca ovdje mogu savladati osnove vodenih sportova uz nadzor profesionalnih instruktora i uživati u svim čarima koje pruža more.

Scuba Center Sv. Marina

Za one koje podvodni svijet posebno zanima, Scuba Center Sv. Marina nudi specijalizirani kamp ronjenja. Kroz ovaj program djeca stječu teorijska znanja i praktične vještine potrebne za sigurno istraživanje morskih dubina, razvijajući pritom ljubav i poštovanje prema prirodi.

Konjički kamp, Rab

Ljubitelji konja i jahanja mogu provesti nezaboravno ljeto u konjičkom kampu na otoku Rabu. Program uključuje svakodnevnu brigu o konjima, učenje osnova jahanja i jahanje kroz prekrasnu prirodu otoka, što predstavlja jedinstveno iskustvo povezivanja sa životinjama i prirodom.

Plesni kamp, Poreč

Poreč je ljetna destinacija za mlade plesače koji žele usavršiti svoje pokrete i naučiti nove koreografije. Ovaj tematski plesni kamp okuplja djecu sličnih interesa te im, uz plesne treninge, nudi i priliku za druženje, zabavu i stvaranje novih prijateljstava.

Softball kamp, Jarun

Kao izvrstan primjer dostupnog sporta, na zagrebačkom Jarunu tradicionalno se organizira besplatni softball kamp. To je sjajna prilika za djecu da se upoznaju s ovim dinamičnim timskim sportom, nauče osnovna pravila i provedu aktivne dane na otvorenom bez ikakvog troška za roditelje.

NTC ljetni kamp

Posebno se ističe NTC ljetni kamp, osmišljen prema prepoznatljivom programu dr. Ranka Rajovića. U ovom kampu djeca kroz igru, istraživanje prirode i rješavanje zagonetki i problema razvijaju funkcionalno znanje, logičko zaključivanje i kreativnost, vještine ključne za budućnost.

IT kamp by KIBERone

Ljubitelji tehnologije mogu se upustiti u svijet informatike u IT kampu by KIBERone. Program je osmišljen kako bi djecu na interaktivan i kreativan način uveo u osnove programiranja, digitalnog dizajna i drugih vještina 21. stoljeća.

Waldorfski ljetni kamp

Za djecu skloniju mirnijim, ali jednako poticajnim aktivnostima, Waldorfski ljetni kamp nudi savršenu ravnotežu. Program kombinira druženje, umjetničku kreativnost kroz različite radionice i lagane sportske aktivnosti u prirodnom okruženju, potičući cjelovit razvoj djeteta.