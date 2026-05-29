Lifestyle
OD ZAGREBA DO MORA

Djeca ih obožavaju: Ovo su najbolji ljetni kampovi u Hrvatskoj za 2026.

Ana Ivančić
29. svibnja 2026.
Djeca ih obožavaju: Ovo su najbolji ljetni kampovi u Hrvatskoj za 2026.
Shutterstock
S dolaskom ljeta i školskih praznika, mnogi su roditelji ponovno u potrazi za idealnim načinom kako djeci ispuniti dane zabavom, druženjem i novim iskustvima. Od sportskih i adrenalinskih avantura do znanstvenih radionica i kampova uz more, ponuda ljetnih kampova u Hrvatskoj nikad nije bila raznovrsnija

S približavanjem kraja školske godine i dolaskom dugih, toplih dana, mnogi roditelji traže kvalitetne i zabavne načine kako organizirati slobodno vrijeme svoje djece. Ljetni kampovi u Hrvatskoj idealno su rješenje jer nude puno više od samog čuvanja djece.Prilika su za stjecanje novih vještina, razvijanje samopouzdanja, sklapanje prijateljstava i stvaranje uspomena za cijeli život. Ponuda za ljeto 2026. bogatija je no ikad, s programima koji zadovoljavaju interese svakog djeteta, bilo da je riječ o sportskim avanturistima, budućim znanstvenicima, umjetnicima ili ljubiteljima prirode.

Ljetni sportski kamp Olimpići, Zagreb i Krapina

S tradicijom dugom više od osamnaest godina, Ljetni sportski kamp Olimpići ističe se kao jedan od najpopularnijih. Održava se na čak četiri lokacije u Zagrebu te u Krapini i jedini garantira održavanje termina tijekom cijelog ljeta. Program je namijenjen djeci od četiri do dvanaest godina, a obuhvaća širok spektar sportova od nogometa, tenisa i atletike do borilačkih vještina. Najveću pažnju ipak privlače aktivnosti poput Laser Taga, streličarstva, penjanja, jahanja i bowlinga, a u slučaju lošeg vremena zabava se seli u dvorane i adrenalinski park Amazinga.

Euroclub, Brodarica

Među najpoznatijim kampovima na obali je Euroclub, međunarodni kamp u Brodarici kraj Šibenika s tradicijom dužom od trideset godina. Koncipiran kao resort isključivo za djecu i mlade, nudi sigurno okruženje gdje su svi sadržaji, od smještaja do plaže i sportskih terena, na jednom mjestu. Programi su usmjereni na poticanje samostalnosti i razvoj socijalnih vještina u međunarodnom okruženju.

Hero Kamp, Crikvenica i Pakoštani

Na lokacijama u Crikvenici i Pakoštanima, Hero Kamp djeci omogućuje da se okušaju u više od petnaest različitih sportova. Ovaj kamp idealan je za male avanturiste koji žele isprobati sve, od klasičnih sportova s loptom do uzbudljivih aktivnosti poput ronjenja s bocom, pružajući im priliku da otkriju svoje nove strasti.

Sport4you, Novigrad i Sljeme

U istarskom Novigradu, Sport4you organizira kamp za djecu od sedam do četrnaest godina u naselju Holiday Homes Maravea. Program vješto kombinira sportske aktivnosti, koje se odvijaju pod stručnim vodstvom, s kreativnim radionicama i zabavnim večernjim programom, osiguravajući cjelodnevnu zabavu i učenje. 

Također, u istoj se organizaciji ljetos odvija i ljetni dječji kamp na Medvednici - Outdoor Camp Sljeme. Riječ je o programu za djecu od 6 do 14 godina koji se temelji na kretanju, igri i praktičnim vještinama u prirodi.

Brazilska nogometna škola

Za sve zaljubljenike u nogomet, Brazilska nogometna škola organizira kampove u više gradova, uključujući Zagreb, gdje je naglasak na individualnoj tehnici. Kroz jedinstvenu metodologiju uz samba glazbu, djeca uče apsolutno vladanje loptom, brzo donošenje odluka i kreativnost u igri, daleko od pritiska klasičnih klupskih treninga.

Rukometni kamp, Dubrovnik

Za mlade nade rukometa, kamp u Dubrovniku nudi specijalizirane treninge s iskusnim trenerima. Uz rad na tehničkim i taktičkim vještinama, djeca imaju priliku uživati u ljepotama jednog od najljepših gradova na Mediteranu, spajajući sportski razvoj s ljetnim odmorom.

Kampovi vodenih sportova, Pag

Za ljubitelje adrenalina i morskih aktivnosti, kamp Šimuni i Straško na otoku Pagu nude uzbudljive programe poput jedrenja na dasci. Djeca ovdje mogu savladati osnove vodenih sportova uz nadzor profesionalnih instruktora i uživati u svim čarima koje pruža more.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KECERIN SPORT (@kecerin_sport)

Scuba Center Sv. Marina

Za one koje podvodni svijet posebno zanima, Scuba Center Sv. Marina nudi specijalizirani kamp ronjenja. Kroz ovaj program djeca stječu teorijska znanja i praktične vještine potrebne za sigurno istraživanje morskih dubina, razvijajući pritom ljubav i poštovanje prema prirodi.

Konjički kamp, Rab

Ljubitelji konja i jahanja mogu provesti nezaboravno ljeto u konjičkom kampu na otoku Rabu. Program uključuje svakodnevnu brigu o konjima, učenje osnova jahanja i jahanje kroz prekrasnu prirodu otoka, što predstavlja jedinstveno iskustvo povezivanja sa životinjama i prirodom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranc Soline - Rab (@ranchsoline)

Plesni kamp, Poreč

Poreč je ljetna destinacija za mlade plesače koji žele usavršiti svoje pokrete i naučiti nove koreografije. Ovaj tematski plesni kamp okuplja djecu sličnih interesa te im, uz plesne treninge, nudi i priliku za druženje, zabavu i stvaranje novih prijateljstava.

Softball kamp, Jarun

Kao izvrstan primjer dostupnog sporta, na zagrebačkom Jarunu tradicionalno se organizira besplatni softball kamp. To je sjajna prilika za djecu da se upoznaju s ovim dinamičnim timskim sportom, nauče osnovna pravila i provedu aktivne dane na otvorenom bez ikakvog troška za roditelje.

NTC ljetni kamp

Posebno se ističe NTC ljetni kamp, osmišljen prema prepoznatljivom programu dr. Ranka Rajovića. U ovom kampu djeca kroz igru, istraživanje prirode i rješavanje zagonetki i problema razvijaju funkcionalno znanje, logičko zaključivanje i kreativnost, vještine ključne za budućnost.

IT kamp by KIBERone

Ljubitelji tehnologije mogu se upustiti u svijet informatike u IT kampu by KIBERone. Program je osmišljen kako bi djecu na interaktivan i kreativan način uveo u osnove programiranja, digitalnog dizajna i drugih vještina 21. stoljeća.

Waldorfski ljetni kamp

Za djecu skloniju mirnijim, ali jednako poticajnim aktivnostima, Waldorfski ljetni kamp nudi savršenu ravnotežu. Program kombinira druženje, umjetničku kreativnost kroz različite radionice i lagane sportske aktivnosti u prirodnom okruženju, potičući cjelovit razvoj djeteta.

Pročitajte još o:
Ljetni PrazniciKampovi Za Djecu
Najčitanije
Iz naše mreže
×
OD ZAGREBA DO MORA
Djeca ih obožavaju: Ovo su najbolji ljetni kampovi u Hrvatskoj za 2026.