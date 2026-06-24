Prva kolekcija sunčanih naočala Aleksandra Šekuljice: Dizajn koji nadilazi trendove

Prva kolekcija sunčanih naočala LEXALEX STUDIJA namijenjena je onima koji traže autentičnost

LEXALEX STUDIO, projekt modnog dizajnera Aleksandra Šekuljice, donosi svoju prvu kolekciju sunčanih naočala — liniju koja spaja umjetnost, funkcionalnost i suvremeni dizajn s naglašenim potpisom lokalne pro-izvodnje.

Karlo Pavlić i Marin Galić

„Ne pratim trendove, stvaram predmete koje želimo nositi godinama, a kolekciju sunčanih naočala sam dizajnirao kako bi svi mogli gledati svijet kroz šarene naočale”, ističe Aleksandar Šekuljica.

Inspirirana bezvremenskom ljepotom murano stakla, kolekcija donosi transparentne forme, bogate kolorite i kompaktne siluete koje svakodnevni predmet transformiraju u nešto posebno. Svaki od ukupno dvadeset modela osmišljen je kao više od modnog dodatka — kao detalj koji definira osobni stil, stav i identitet.

Karlo Pavlić i Marin Galić

Uz istaknutu oznaku Handmade in Croatia, kolekcija naglašava i vrijednost lokalne iz-rade, preciznost u detaljima i posvećenost kvaliteti. Transparentnost materijala i razigrana paleta boja nisu samo estetski izbor, već ključni element priče koja povezuje mediteransku senzibilnost, zanatsku tradiciju i suvremeni dizajnerski izraz.

Prva kolekcija sunčanih naočala LEXALEX STUDIJA namijenjena je onima koji traže autentičnost — komade koji ostavljaju dojam, ali i traju. U vremenu brze mode i prolaznih trendova, LEXALEX pristupa dizajnu promišljeno, stvarajući dugovječne predmete s jasnom uporabnom vrijednošću.

Karlo Pavlić i Marin Galić

Kolekcija naočala dio je šire dizajnerske priče brenda, koji uključuje i torbe, modne dodatke i odjevne komade, no upravo kroz naočale LEXALEX STUDIO najdirektnije komunicira svoju filozofiju: dizajn kao spoj funkcije, estetike i osobnog izraza.

LEXALEX STUDIO nastavlja graditi prepoznatljiv identitet temeljen na autentičnosti, kvaliteti i lokalnoj proizvodnji — s ciljem stvaranja predmeta koji ne prate vrijeme, već ga nadilaze.

Karlo Pavlić i Marin Galić

Kolekcija je dostupna u LEXALEX STUDIO shopu u Zagrebu, ulica Milana Amruša broj 5 i online na službenom web shopu.