Običaji na Veliki petak u Hrvatskoj: Dan tišine, posta i duboke tradicije

Veliki petak je jedini dan u godini kada je obavezan post i nemrs, ali on je i dan zajedništva, bilo kroz obiteljski ručak, sudjelovanje u procesijama ili okupljanje na gradskim trgovima

Veliki petak, koji 2026. godine pada na 3. travnja, za vjernike u Hrvatskoj predstavlja vrhunac Velikog tjedna. To je dan duboke sabranosti, tišine i posta, spomendan Kristove muke i smrti na križu. Iako je atmosfera prožeta tugom, običaji koji ga prate diljem zemlje svjedoče o bogatoj kulturnoj baštini i snažnoj duhovnoj pripremi za najveći kršćanski blagdan, Uskrs.

Obredi u tišini

Na Veliki petak vlada potpuna tišina. Crkvena zvona ne zvone od Velikog četvrtka, a umjesto njih se u nekim krajevima koriste drvene čegrtaljke ili klepetaljke kako bi pozvale vjernike na obrede. Ovo je jedini dan u godini kada se ne slavi sveta misa. Oltari u crkvama su ogoljeni, bez cvijeća, svijećnjaka i oltarnika, što simbolizira Isusovu ogoljenost i samoću tijekom muke, osude i smrti na križu.

Središnji obredi obično počinju u 15 sati, u vrijeme Isusove smrti, ili u večernjim satima. Sastoje se od tri dijela: službe riječi s pjevanjem Muke po Ivanu, klanjanja križu, kada vjernici iskazuju poštovanje ljubeći križ, te svete pričesti s hostijama posvećenim na Veliki četvrtak. Liturgijska boja je crvena, simbol mučeništva i pobjede.

Narodni običaji

Osim crkvenih obreda, Veliki petak je obilježen i brojnim narodnim običajima. Tradicionalno se na taj dan izbjegavaju teški fizički poslovi, osobito rad u polju, kako bi se dan proveo u miru i molitvi. U mnogim mjestima diljem Dalmacije, Istre i otoka održavaju se procesije. Najpoznatija je procesija "Za križen" na otoku Hvaru, koja počinje na Veliki četvrtak, jedinstveni noćni obred koji traje osam sati i nalazi se pod zaštitom UNESCO-a. U Dalmaciji je također rašireno pjevanje Gospina plača, potresnih napjeva koji opisuju tugu Blažene Djevice Marije.

Post i nemrs

Za katolike je na Veliki petak obvezan post i nemrs. To znači da se vjernici suzdržavaju od mesa, a odrasli do 60. godine života jedu samo jedan puni obrok u danu. Jelovnik je skroman, ali prepun tradicionalnih jela koja se razlikuju od regije do regije.

U priobalnim krajevima i Dalmaciji na stolu dominira riba. Najčešće se priprema bakalar, bilo na bijelo ili kao brudet, ali i druga morska riba poput srdela, oslića i plodova mora. Kao prilog poslužuje se krumpir salata ili blitva na lešo. U kontinentalnoj Hrvatskoj, posebice u Slavoniji, tradicionalno se jede riječna riba poput šarana ili soma. Često se organizira i javna podjela fiš-paprikaša, kao što je to običaj u Osijeku, gdje se na gradskim trgovima okupi na tisuće građana. Uz ribu, na stolu se mogu naći i grah salata, krumpir te posni kolači poput savijača s orasima ili makom.

Veliki petak je dan koji vjernike podsjeća na važnost žrtve, tišine i duhovne pripreme, stvarajući most između duboke vjere i stoljetnih tradicija koje se prenose s generacije na generaciju.