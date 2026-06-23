Njuše pobjedu: Ljubimci naših čitateljica jedva čekaju utakmicu Panama - Hrvatska

Nogometna groznica nije zahvatila samo ljude - čini se da su i kućni ljubimci spremni za veliki dan! Naše čitateljice poslale su nam na Facebook stranicu Žena.hr preslatke fotografije svojih pasa i mačaka koji su se za utakmicu Hrvatske i Paname posebno uredili.

Dresovi, marame, navijačke majice i male kapice postali su pravi hit među ljubimcima koji su, barem na fotografijama, pokazali da su spremni bodriti Vatrene. Neki ozbiljno poziraju kao pravi sportski modeli, drugi znatiželjno gledaju u kameru, a treći su se udobno smjestili pokraj televizora kao da već prate svaki potez na terenu. A neki su i malo "ubili oko" dok čekaju da tekma već jednom krene...

I dok će igrači na terenu dati sve od sebe, naši kućni ljubimci imaju svoj zadatak: mahati repićima, pružati podršku i unijeti još malo veselja u navijačku atmosferu.

Hvala svima koji su poslali fotografije svojih malih navijača koji su, vjerujemo, nanjušili pobjedu Hrvatske!