Nicole Kidman čestitala Majčin dan i razljutila fanove: 'Gdje ti je drugo dvoje djece?'

Nicole je objavila fotografiju sa svojim kćerima, no ubrzo su je pratitelji počeli ispitivati zašto u objavi za Majčin dan nije spomenula i djecu koju je posvojila s Tomom Cruiseom

Slavna glumica Nicole Kidman obilježila je Majčin dan dirljivom objavom na svom Instagram profilu, podijelivši s pratiteljima intiman trenutak sa svoje dvije mlađe kćeri. Profesionalna fotografija, snimljena prije nekoliko godina u srcu australske divljine, prikazuje nasmijanu glumicu kako nosi jednu kćer na leđima, dok druga stoji pokraj njih. Topla i emotivna scena popraćena je porukom: "Mojim predivnim djevojčicama, najveća radost je biti vaša majka. Sretan Majčin dan svim majkama na svijetu."

Iako je objava u početku izazvala val pozitivnih komentara i čestitki, idilična slika ubrzo je potaknula i brojna pitanja te podijelila pratitelje. U komentarima se brzo razvila rasprava o tome zašto glumica u svojoj čestitci nije spomenula svoje dvoje starije djece.

'A što je s ostalo dvoje?'

Među brojnim porukama podrške i čestitkama, istaknuli su se komentari korisnika koji su glumicu podsjetili da ima četvero djece. "Što je s drugo dvoje djece?", upitao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Ali ti imaš četvero djece". Treći je bio još izravniji: "A što je s ostalo dvoje? Daj, Nicole...".

Ovi komentari odnose se na Isabellu i Connora, koje je Kidman posvojila tijekom braka s glumcem Tomom Cruiseom. Iako je odnos s njima godinama tema medijskih nagađanja, izostavljanje iz javne čestitke za Majčin dan mnogima je zasmetalo, pokrenuvši lavinu spekulacija o njihovom trenutnom odnosu. Objava je tako, umjesto da bude samo posveta majčinstvu, postala podsjetnik na složene obiteljske odnose koji se odvijaju daleko od očiju javnosti.

Ova objava dolazi u periodu velikih promjena za glumicu, koja se u siječnju 2026. godine, nakon gotovo dva desetljeća braka, razvela od country glazbenika Keitha Urbana, oca djevojčica sa slike, Sunday Rose i Faith Margaret.