Horoskop za ponedjeljak: Blizanci neće moći spavati, bikovi preuzimaju kontrolu

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Emocije postaju intenzivnije i shvaćate da više ne možete ignorirati ono što osjećate. Ako ste slobodni, mogli biste privući pažnju svojom karizmom, no iznenadit će vas osoba koja razmišlja drugačije. U vezama tražite stabilnost i konkretna djela, a ne prazne riječi. KARIJERA: Fokus se prebacuje na novac i sigurnost. Povoljan je period za suradnju s inozemstvom i širenje poslovne mreže. Vaša kreativnost bit će izražena, stoga se posvetite zadacima koji vam omogućuju da iskažete svoje talente. Prestanite s impulzivnim trošenjem. ZDRAVLJE&SAVJET: Kanalizirajte svoju energiju u kreativne ili sportske aktivnosti kako biste se oslobodili potisnutih emocija. Mogući su povremeni problemi s cirkulacijom.

Bik

LJUBAV: Ulazak Marsa u vaš znak pojačava strast i potrebu za dubljim povezivanjem. Preuzimate kontrolu i više ne pristajete na tuđa pravila. Slobodni će biti otvoreni za nova poznanstva koja dolaze iznenada, dok će zauzeti moći podijeliti planove s partnerom i dobiti podršku. KARIJERA: Ovaj tjedan stavlja fokus na vaše talente i inteligenciju. Ljudi će vam se obraćati za savjet jer ostavljate dojam osobe koja zna što radi. Mladi Mjesec u vašem znaku donosi priliku da okrenete novi list na poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se snažno, ali pazite da snagu ne pretvorite u tvrdoglavost. Priuštite si kratke odmore i iskoristite energiju za opuštanje i zabavu.

Blizanci

LJUBAV: Početak tjedna donosi slavljeničku energiju. Slobodni Blizanci mogli bi osvojiti osobu koja ih privlači duhovitošću i spontanošću. Zauzeti imaju priliku osvježiti odnos kroz iskren razgovor, ali ulazite u tiši period introspekcije i emotivnog čišćenja. KARIJERA: Suočit ćete se s mogućim nesporazumima. Budite jasniji u komunikaciji, bez ironije i skrivenih poruka. Jupiter i Venera u vašem polju novca donose prilike za povećanje prihoda i neočekivane dobitke. Ne otkrivajte svoje planove prerano. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je nervoza ili nesanica. Vježbe disanja mogu vam pomoći da se opustite i pronađete unutarnji mir koji vam je potreban.

Rak

LJUBAV: Ulazak Venere u vaš znak stavlja naglasak na emocionalnu dubinu. Potreba za bliskošću i iskrenim povezivanjem s partnerom dolazi u prvi plan. Slobodni bi mogli razmišljati o prošlosti, ali i uvidjeti vrijednost nove prilike. Ljubav traži partnerstvo. KARIJERA: Vaša intuicija pomoći će vam da izbjegnete sukobe i donesete promišljene odluke. Jasno ćete vidjeti tko vam daje podršku, a tko crpi energiju. Postavite jasne granice u odnosima sa suradnicima kako biste sačuvali svoj mir. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguće su meteoropatske reakcije. Osjetljivi ste na stres pa se više odmarajte i posvetite sebi.

Lav

LJUBAV: Očekuje vas uzbudljiv period s više strasti i dinamike. Slobodni Lavovi blistat će u društvu i imati priliku osvojiti srce koje se čini nedostižnim. Zauzeti mogu proći kroz fazu pojačane privlačnosti, ali i ljubomore koja narušava sklad. KARIJERA:

Karijera ulazi u važnu fazu. Poslovno dolazite u centar pažnje i imate priliku pokazati svoje sposobnosti. Mogući su pritisci autoriteta, ali i velika prilika za uspjeh ako ostanete strpljivi i obuzdate nagle reakcije. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživat ćete u sportskim aktivnostima. Iskoristite dan za rekreaciju i oslobađanje od nakupljenog stresa.

Djevica

LJUBAV: Slobodne djevice mogla bi privući osoba s kojom mogu voditi dubok i iskren razgovor. Zauzeti će cijeniti stabilnost i praktične aspekte veze, što učvršćuje odnos. Otvaraju vam se novi horizonti i u ljubavi. KARIJERA: Početak tjedna donosi vam više odgovornosti, ali i priliku da pokažete koliko ste sposobni i organizirani. Idealan je period za učenje i dugoročne planove. Financijski rast dolazi kroz znanje i disciplinu. ZDRAVLJE&SAVJET: Važno je da ne budete prestrogi prema sebi. Energija vam se vraća, stoga je ovo odličan trenutak za druženja i pravljenje planova.

Vaga

LJUBAV: Tražite balans i harmoniju. Ako ste u vezi, uspješno ćete rješavati nesuglasice kroz diplomaciju. Slobodne Vage mogle bi upoznati nekoga zanimljivog kroz društvene aktivnosti ili preko prijatelja. KARIJERA: Aktiviraju se teme zajedničkog novca i dubokih poslovnih partnerstava. Pred vama su važne odluke i suradnje koje mogu utjecati na vašu budućnost. Vaša sposobnost pregovaranja donijet će vam uspjeh. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguće su slabije energetske razine. Odmorite se i napunite baterije za ostatak tjedna.

Škorpion

LJUBAV: Odnosi prolaze kroz test stabilnosti. Strast postaje prioritet s ulaskom Marsa u bika. Vaše veze postaju dublje i intenzivnije, ali samo ako postoji poštovanje. Ovo je vrijeme za iskrene razgovore. KARIJERA: Fokusirani ste na dugoročne ciljeve i stabilnost. Promišljeni potezi jamče vam sigurnost i materijalnu stabilnost. Suradnja s drugima ključna je za uspjeh; ne pokušavajte sve sami. ZDRAVLJE&SAVJET: Emocije su vam naglašene. Pronađite zdrav način da ih kanalizirate, bilo kroz fizičku aktivnost ili kreativan rad.

Strijelac

LJUBAV: Vaša komunikativnost dolazi do izražaja. Iskoristite je za planiranje zajedničkih aktivnosti s partnerom. Slobodni Strijelci uživat će u flertu i neobaveznim razgovorima koji mogu prerasti u nešto više. KARIJERA: Vrijeme je za red, disciplinu i brigu o detaljima. Imate mnoštvo ideja i osjećate se inspirirano. Zapišite sve što vam padne na pamet kako biste kasnije mogli razraditi planove. Rezultati dolaze kroz dosljednost.ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije. Iskoristite dan za kretanje i boravak na svježem zraku.

Jarac

LJUBAV: Potreba za sigurnošću je naglašena. U ljubavi tražite partnera na kojeg se možete osloniti. Zauzeti jarčevi cijenit će mirne trenutke s voljenom osobom, a ljubav i kreativnost ponovo bude emocije u vama. KARIJERA: Fokusirani ste na konkretne zadatke i organizaciju. Vaša praktičnost i marljivost dolaze do izražaja i donose rezultate. Poslije ozbiljnog perioda, dolazi vrijeme da više uživate u plodovima svog rada. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate potrebu za odmorom i "resetiranjem". Priuštite si opuštajuću večer kod kuće.

Vodenjak

LJUBAV: Očekuju vas strastveni i zanimljivi trenuci. Vaša originalnost bit će privlačna suprotnom spolu. Dom i obitelj postaju glavna tema, a mogući su važni razgovori ili rješavanje starih obiteljskih tenzija. KARIJERA: Vaša kreativnost i inovativne ideje bit će primijećene. Dobar je dan za pokretanje poslova vezanih za komunikaciju, tehnologiju ili rad od kuće. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na stres. Pronađite vrijeme za opuštanje i aktivnosti koje vas vesele i mentalno rasterećuju.

Ribe

LJUBAV: Emocije su vam vrlo intenzivne. Potrebna vam je nježnost i razumijevanje od strane partnera. Slobodne ribe mogle bi se osjećati sentimentalno i povući se u svoj svijet mašte. KARIJERA: Vaše riječi sada imaju posebnu težinu. Sjajan je period za pregovore, komunikaciju i nove ideje, ali izbjegavajte tvrdoglavost. Kreativnost će vam biti izražena, posebno u umjetničkim poslovima. ZDRAVLJE&SAVJET: Prijat će vam mir i tišina. Umjetnost i glazba mogu vam pomoći da izbacite nagomilane emocije.

