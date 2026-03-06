Nicole Kidman ima najcool suknju sezone: Pronašli smo slične modele u high street ponudi

Prozirne suknje jedan su od najzanimljivijih modnih trendova ovog proljeća, a trend je potvrdila i glumica Nicole Kidman koja je nedavno oduševila u elegantnoj crnoj suknji modne kuće Chanel uoči predstavljanja serije Scarpetta. Dobra vijest je da se slični modeli mogu pronaći i u aktualnoj high street ponudi

Prozirne suknje ove su sezone jedan od najupečatljivijih modnih trendova. Riječ je o komadu koji na prvi pogled djeluje hrabro i pomalo odvažno, no upravo zato donosi dozu modne svježine u proljetnu garderobu. Dizajneri i high street brendovi prigrlili su ovu estetiku pa se prozirne suknje mogu pronaći u brojnim kolekcijama – od romantičnih modela od tila i čipke do elegantnih verzija od organze i mrežastih materijala. Takve suknje lako postaju statement komad koji podiže i najjednostavniju kombinaciju.

Trend je dodatno dobio na popularnosti nakon što je Nicole Kidman prije nekoliko dana zablistala u elegantnoj crnoj prozirnoj suknji modne kuće Chanel na premijeri nove serije Scarpetta u New Yorku. Glumica je ovaj odvažan komad spojila sa strukturiranim sakoom i pokazala koliko prozirna suknja može izgledati sofisticirano i moderno kada se stilizira na pravi način.

Iako na prvi pogled djeluju zahtjevno, prozirne suknje zapravo su vrlo prilagodljive različitim stilovima. Za dnevne kombinacije mogu se nositi preko kratkih podstava, biciklističkih hlačica ili mini suknje, uz jednostavne majice, košulje ili tanki pulover. Takva kombinacija stvara zanimljiv slojeviti efekt, a istovremeno ostaje dovoljno nosiva za svakodnevne prilike. U kombinaciji s balerinkama, tenisicama ili mokasinama dobiva se ležeran, ali vrlo moderan look.

Za večernje prigode prozirna suknja može izgledati izrazito elegantno. Dovoljno ju je spojiti s minimalističkim topom, satenskom bluzom ili strukturiranim sakoom, dok cipele s potpeticom dodatno naglašavaju sofisticiranost cijelog outfita. Posebno su efektni crni modeli ili oni s decentnim vezom, aplikacijama i teksturom koji cijeloj kombinaciji daju luksuzniji dojam.

Ono što ovaj trend čini posebno zanimljivim jest činjenica da prozirne suknje mogu biti i romantične i edgy, ovisno o načinu stiliziranja. Upravo zato sve češće se pojavljuju i u high street kolekcijama, gdje dolaze u različitim krojevima, bojama i materijalima. U nastavku donosimo najbolje modele prozirnih suknji iz aktualne high street ponude.

