Od robinzonskog kampa do luksuznog eco resorta: Nevjerojatna priča Pine Beach Resorta u Pakoštanima

Pine Beach Pakoštane omiljena je destinacija za sve koji traže odmor u prirodi, daleko od užurbanog tempa svakodnevice. Smješten uz pješčanu plažu i okružen gustom borovom šumom, ovaj jedinstveni resort spaja jednostavnost, aktivan odmor i opuštanje uz more

Smješten između kristalno čistog mora i guste borove šume, Pine Beach Pakoštane danas je jedan od najprepoznatljivijih resorta na hrvatskoj obali. No, iza modernog izgleda, sportskih sadržaja i popularnih slamnatih bungalova krije se zanimljiva povijest koja seže desetljećima unatrag, još u vrijeme kada je ovo mjesto nosilo ime Club Mediterranee i predstavljalo simbol bezbrižnog odmora na Jadranu. Priča o današnjem Pine Beach Resortu počinje još šezdesetih godina prošlog stoljeća kada je poznati francuski turistički lanac Club Med prepoznao potencijal netaknute prirode u Pakoštanima. Tadašnji Club Mediterranee bio je zamišljen kao ekskluzivno turističko naselje za goste željne odmora u prirodi, daleko od gradske gužve i klasičnih hotela. U to vrijeme koncept je bio revolucionaran - umjesto velikih betonskih hotela gradile su se male kućice i bungalovi od prirodnih materijala uklopljeni u borovu šumu tik uz more. Ideja je bila omogućiti gostima potpuno povezivanje s prirodom, ali uz dovoljno sadržaja za aktivan i zabavan odmor. Club Med vrlo brzo postaje izuzetno popularan među turistima iz Francuske, Njemačke i Italije a većinom su svi dolazili zbog jedinstvene kombinacije mediteranske klime, pješčane plaže, sportskih aktivnosti i opuštene atmosfere kakvu tada nije nudilo mnogo destinacija na Jadranu. Posebnost tadašnjeg resorta bila je filozofija zajedništva i aktivnog odmora. Organizirali su se sportski turniri, večernje zabave, plesovi na plaži i razne animacije koje su stvarale poseban osjećaj zajednice, pa oni koji danas vole i posjećuju Pakoštane s nostalgijom spominju stari Club Mediterranee u kojem su proveli mladenačke dane. Kao i brojne turističke destinacije na hrvatskoj obali, i ovo naselje prolazi težak period tijekom Domovinskog rata. Turizam gotovo potpuno staje, a kompleks godinama gubi nekadašnji sjaj. Ipak, zahvaljujući atraktivnoj lokaciji i velikom potencijalu, resort početkom 2000-tih dobiva novu priliku.Kroz obnovu i modernizaciju nastaje današnji Pine Beach Resort, a novi vlasnici zadržali su osnovnu ideju boravka u prirodi, prilagođavajući resort modernim turističkim standardima. Upravo ta kombinacija nostalgije i suvremenog pristupa danas čini Pine Beach jednim od najposebnijih resorta na hrvatskoj obali.

Rudan Hotels & Camps/ Ivan Ivanišević

Rudan Hotels & Camps/ Ivan Ivanišević

Rudan Hotels & Camps/ Ivan Ivanišević

Rudan Hotels & Camps/ Ivan Ivanišević

Kako Pine Beach Resort izgleda danas?

Današnji Pine Beach Pakoštane posluje u sklopu Rudan hotels & camps grupacije, i prostire se unutar guste borove šume uz jednu od rijetkih prirodnih pješčanih plaža u Hrvatskoj. Svoju popularnost među gostima postigao je i zbog činjenice da se na ovom mjestu događa digitalni detoks i odmor bez pretjeranog luksuza, uz kvalitetnu uslugu i odličnu gastronomiju. Ono što ga razlikuje od klasičnih hotela je činjenica da je odmor u simpatičnim bungalovima smještenima unutar guste borove šume, svega nekoliko koraka od mora i pješčane plaže. Bungalovi su izrađeni od prirodnih materijala poput drveta i trske, što resortu daje poseban eco-friendly karakter i osjećaj pravog odmora u prirodi. U ponudi su standardni i comfort bungalovi (s rasvjetom i USB utičnicama) različitih kapaciteta, te mobilne kućice a na vama je da odaberete one koji su u potpunosti u skladu s odmorom u prirodi ili neku od luksuznijih verzija. Uz divan smještaj, u ponudi su brojni sadržaji poput jedrenja, kajaka, SUP-a, odbojke na pijesku, tenisa, streličarstva i fitness programa, a za one koji će na ovom mjestu provesti dulji godišnji odmor velika je prednost resorta i njegova lokacija. Nalazi se između Zadra i Šibenika, u neposrednoj blizini Park prirode Vransko jezero te nacionalnih parkova Kornati i Krka nudeći tako mogućnost istraživanja cijele destinacije.

Rudan Hotels & Camps/ Ivan Ivanišević

Rudan Hotels & Camps/ Ivan Ivanišević

Rudan Hotels & Camps/ Ivan Ivanišević

Zašto je Pine Beach Resort toliko popularan?

Jedan od glavnih razloga popularnosti Pine Beach Resorta jest autentično iskustvo odmora koje danas postaje sve traženije. U vremenu velikih hotelskih kompleksa i masovnog turizma, gosti sve više traže mjesta gdje mogu osjetiti prirodu, mir i jednostavnost. Pine Beach uspješno kombinira eco-friendly koncept s modernim sadržajima. Automobili ne smiju prometovati unutar resorta, naglasak je na boravku na otvorenom, a cijeli kompleks okružen je zelenilom koje pruža prirodan hlad tijekom ljetnih mjeseci. Posebno ga vole obitelji s djecom zbog sigurne pješčane plaže i brojnih aktivnosti prilagođenih najmlađima ali i all inclusive koncept koji omogućuje uživanje u čak četiri besplatna obroka tijekom dana, besplatan najam sportske opreme, besplatno korištenje brojnih sportskih terena i opreme, boravak u resortu koji pruža najbolje od ljeta, kojeg ćete pamtiti još dugo nakon povratka kući.