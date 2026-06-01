Od robinzonskog kampa do luksuznog eco resorta: Nevjerojatna priča Pine Beach Resorta u Pakoštanima
Smješten između kristalno čistog mora i guste borove šume, Pine Beach Pakoštane danas je jedan od najprepoznatljivijih resorta na hrvatskoj obali. No, iza modernog izgleda, sportskih sadržaja i popularnih slamnatih bungalova krije se zanimljiva povijest koja seže desetljećima unatrag, još u vrijeme kada je ovo mjesto nosilo ime Club Mediterranee i predstavljalo simbol bezbrižnog odmora na Jadranu. Priča o današnjem Pine Beach Resortu počinje još šezdesetih godina prošlog stoljeća kada je poznati francuski turistički lanac Club Med prepoznao potencijal netaknute prirode u Pakoštanima. Tadašnji Club Mediterranee bio je zamišljen kao ekskluzivno turističko naselje za goste željne odmora u prirodi, daleko od gradske gužve i klasičnih hotela. U to vrijeme koncept je bio revolucionaran - umjesto velikih betonskih hotela gradile su se male kućice i bungalovi od prirodnih materijala uklopljeni u borovu šumu tik uz more. Ideja je bila omogućiti gostima potpuno povezivanje s prirodom, ali uz dovoljno sadržaja za aktivan i zabavan odmor. Club Med vrlo brzo postaje izuzetno popularan među turistima iz Francuske, Njemačke i Italije a većinom su svi dolazili zbog jedinstvene kombinacije mediteranske klime, pješčane plaže, sportskih aktivnosti i opuštene atmosfere kakvu tada nije nudilo mnogo destinacija na Jadranu. Posebnost tadašnjeg resorta bila je filozofija zajedništva i aktivnog odmora. Organizirali su se sportski turniri, večernje zabave, plesovi na plaži i razne animacije koje su stvarale poseban osjećaj zajednice, pa oni koji danas vole i posjećuju Pakoštane s nostalgijom spominju stari Club Mediterranee u kojem su proveli mladenačke dane. Kao i brojne turističke destinacije na hrvatskoj obali, i ovo naselje prolazi težak period tijekom Domovinskog rata. Turizam gotovo potpuno staje, a kompleks godinama gubi nekadašnji sjaj. Ipak, zahvaljujući atraktivnoj lokaciji i velikom potencijalu, resort početkom 2000-tih dobiva novu priliku.Kroz obnovu i modernizaciju nastaje današnji Pine Beach Resort, a novi vlasnici zadržali su osnovnu ideju boravka u prirodi, prilagođavajući resort modernim turističkim standardima. Upravo ta kombinacija nostalgije i suvremenog pristupa danas čini Pine Beach jednim od najposebnijih resorta na hrvatskoj obali.
Kako Pine Beach Resort izgleda danas?
Današnji Pine Beach Pakoštane posluje u sklopu Rudan hotels & camps grupacije, i prostire se unutar guste borove šume uz jednu od rijetkih prirodnih pješčanih plaža u Hrvatskoj. Svoju popularnost među gostima postigao je i zbog činjenice da se na ovom mjestu događa digitalni detoks i odmor bez pretjeranog luksuza, uz kvalitetnu uslugu i odličnu gastronomiju. Ono što ga razlikuje od klasičnih hotela je činjenica da je odmor u simpatičnim bungalovima smještenima unutar guste borove šume, svega nekoliko koraka od mora i pješčane plaže. Bungalovi su izrađeni od prirodnih materijala poput drveta i trske, što resortu daje poseban eco-friendly karakter i osjećaj pravog odmora u prirodi. U ponudi su standardni i comfort bungalovi (s rasvjetom i USB utičnicama) različitih kapaciteta, te mobilne kućice a na vama je da odaberete one koji su u potpunosti u skladu s odmorom u prirodi ili neku od luksuznijih verzija. Uz divan smještaj, u ponudi su brojni sadržaji poput jedrenja, kajaka, SUP-a, odbojke na pijesku, tenisa, streličarstva i fitness programa, a za one koji će na ovom mjestu provesti dulji godišnji odmor velika je prednost resorta i njegova lokacija. Nalazi se između Zadra i Šibenika, u neposrednoj blizini Park prirode Vransko jezero te nacionalnih parkova Kornati i Krka nudeći tako mogućnost istraživanja cijele destinacije.
Zašto je Pine Beach Resort toliko popularan?
Jedan od glavnih razloga popularnosti Pine Beach Resorta jest autentično iskustvo odmora koje danas postaje sve traženije. U vremenu velikih hotelskih kompleksa i masovnog turizma, gosti sve više traže mjesta gdje mogu osjetiti prirodu, mir i jednostavnost. Pine Beach uspješno kombinira eco-friendly koncept s modernim sadržajima. Automobili ne smiju prometovati unutar resorta, naglasak je na boravku na otvorenom, a cijeli kompleks okružen je zelenilom koje pruža prirodan hlad tijekom ljetnih mjeseci. Posebno ga vole obitelji s djecom zbog sigurne pješčane plaže i brojnih aktivnosti prilagođenih najmlađima ali i all inclusive koncept koji omogućuje uživanje u čak četiri besplatna obroka tijekom dana, besplatan najam sportske opreme, besplatno korištenje brojnih sportskih terena i opreme, boravak u resortu koji pruža najbolje od ljeta, kojeg ćete pamtiti još dugo nakon povratka kući.