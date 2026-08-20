Na današnji dan rođen je Dino Dvornik, a mi smo se prisjetili najvećih hitova kralja funka

Bio je ispred svog vremena, glazbeni vizionar s nepogrešivim osjećajem za ritam, čovjek čije će pjesme živjeti vječno

Na današnji dan, 20. kolovoza 1964., u Splitu je rođen legendarni Dino Dvornik. Glazbenik čija je karizma, ali talent jednostavno bio neosporan, još za vrijeme života, dobio je titulu hrvatskog kralja funka. Tekstopisac i skladatelj, producent, glumac i reality zvijezda, preminuo je u svojoj 44. godini, a iza sebe je ostavio suprugu Danijelu, kćer Ellu, ali i nevjerojatan glazbeni opus, pjesme koje svi obožavamo i koje će se slušati još naraštajima poslije nas.

Često se govori kako je Dino bio ispred svog vremena, glazbeni vizionar s istančanim i nepogrešivim osjećajem za ritam, a svakako jedna od najposebnijih i najkarizmatičnijh osoba na domaćoj glazbenoj sceni.

Danas bi Dino proslavio svoj 62. rođendan, a iako nas je napustio puno prerano, zauvijek ćemo ga pamtiti po jedinstvenoj pojavi, energičnim nastupima i vječno prisutnoj glazbi jer ako se za nešto Dino Dvornik pobrinuo, to je da njegove pjesme žive vječno. Ovo su samo neke od njih u kojima danas uživamo prisjećajući se jednog jedinog - hrvatskog kralja funka.

Pelin i med

Tebi pripadam

Nadahnuće

Ti si mi u mislima

Afrika

Zašto praviš slona od mene

Ja bih preživio

Hipnotiziran

Rušila sam mostove od sna

Ljubav se zove imenom tvojim

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