Filmska čarolija u Sarajevu: Pogledajte glamurozna izdanja sa šestog dana festivala

Šesti dan 32. Sarajevo Film Festivala ponovno je okupio brojne poznate osobe iz svijeta filma na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta. Večer su obilježile elegantne toalete, glamurozna izdanja i dobro raspoloženje, a posebnu pažnju privukle su ekipe dvaju iščekivanih regionalnih filmova. Među prvima je stigla ekipa filma "Palestine '36". Palestinsko-libanonska glumica Yasmine Al Massri zablistala je u elegantnoj crnoj haljini dugih rukava koja se spuštala s ramena, a dojam je upotpunila srebrnim naušnicama sa zelenim detaljima. Uz nju je bio i bosanskohercegovački oskarovac Danis Tanović, također dio ekipe. Veliku pažnju izazvao je i dolazak glumaca iz filma "Virus patološke dobrote".

Glumac Nikola Đuričko bio je posebno raspoložen te je pred fotoreporterima izveo i simpatičan plesni performans, na oduševljenje svih prisutnih, a u njegovom društvu bio je i Goran Bogdan.

Među ostalim gostima, posebnu pažnju privukao je slavni irski glumac Liam Cunningham, zvijezda planetarno popularne serije "Igra prijestolja", koji je strpljivo pozirao fotografima i pozdravio okupljenu publiku. Crvenim tepihom prošetali su i irski umjetnik Guggi te ekipe filmova "Majka Tereza" i "Oče naš", čime je još jedna festivalska večer uspješno privedena kraju u znaku filmske umjetnosti i visoke mode.

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