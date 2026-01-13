403 Forbidden

Moda
VJERNA SEBI

Modna kameleonka: Ella Dvornik podsjetila kako je izgledala prije 10 godina

Žena.hr
13. siječnja 2026.
Modna kameleonka: Ella Dvornik podsjetila kako je izgledala prije 10 godina
Instagram/Ella Dvornik
Ella je objavila fotografije iz faze modnog eksperimentiranja koja ju je i dovela do statusa jedne od najzanimljivijih osoba u regiji

Ella Dvornik, jedna od najistaknutijih hrvatskih influencerica i blogerica, na Instagramu se prisjetila gdje je bila prije deset godina i kako se tada odijevala. Poznata zaljubljenica u modu, Ella je 2016. godine često objavljivala zanimljive outfite, a u objavi se prisjetila sebi najdražih stylinga. 

"2016. Trend (verzija: nisam pratila tuđe trendove)", napisala je uz niz fotki koje su pokazale svu raskoš njenog tadašnjeg modnog izričaja. Od jarko crvene kose koja je u to vrijeme bila njezin zaštitni znak, preko platinasto plavih nijansi, pa sve do hrabrih odjevnih kombinacija koje uključuju geometrijske uzorke, šarene bunde od umjetnog krzna i vrtoglavo visoke potpetice. Fotografije, od kojih su mnoge nastale na ulicama Londona gdje je tada živjela, odišu urbanim i pomalo buntovnim duhom.

Uvijek svoja

Među kombinacijama ističe se elegantna jednobojna suknja uparena s retro crno-bijelom košuljom s uzorkom riblje kosti, a cijeli look zaokružen je klasičnim crnim potpeticama i torbicom oko struka. Pokazala je i kako se poigrati prugama, noseći prugastu jaknu kao samostalan komad ili u kompletu s kratkim hlačama, razbijajući monotoniju jarko žutom majicom. Još jedan upečatljiv outfit bila je suknja s plavim, crvenim i bijelim prugama, kombinirana s jednostavnom bijelom majicom i cipelama retro stila, dokazujući kako se klasični uzorci mogu nositi na moderan i zaigran način.

Reakcije pratitelja na ovaj modni vremeplov bile su isključivo pozitivne. Mnogi su u komentarima istaknuli kako im nedostaje ta njezina "era", dok su drugi hvalili njezinu sposobnost transformacije. "Koja kameleonka", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Sve pohvale za stil i hrabrost biti svoj i drugačiji!". Zanimljiv je bio i komentar Elline majke Danijele Dvornik koja je napisala: "U krivoj zemlji sam te rodila".

Ova objava nije samo podsjetnik na modne odabire iz prošlosti, već i dokaz Elline dosljednosti u tome da ostane vjerna sebi, bez obzira na to što diktiraju društvene mreže ili modna industrija.

Modna kameleonka: Ella Dvornik podsjetila kako je izgledala prije 10 godina