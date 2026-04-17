Meghan i Harry u ležernom izdanju osvojili Sydney: Njihov stil svi žele kopirati

Gdje god se pojave, Harry i Meghan privlače poglede, a u Sydneyju su to učinili bez imalo truda. Njihova opuštena, ali promišljena modna izdanja još jednom su pokazala zašto su među najpraćenijim stylish parovima

Princ Harry i Meghan Markle, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, završili su svoju četverodnevnu australsku turneju ispunjenim danom u Sydneyju. Iako više nisu aktivni članovi kraljevske obitelji, interes za parom nije nimalo splasnuo. Naprotiv, njihov povratak na australsko tlo pokazao je da kraljevski par ondje i dalje ima brdo obožavatelja, a njihov opušteni pristup i pažljivo odabrani modni izričaj bili su u savršenom skladu s proljetnom atmosferom Sydneya.

Australska moda u prvom planu

Kao i tijekom prethodnih dana turneje, vojvotkinja od Sussexa iskoristila je priliku za promociju australskih dizajnera, potvrđujući svoj status modne ikone s porukom. Za posjet Bondi plaži i plovidbu lukom, Meghan je odabrala savršenu nautičku kombinaciju. Nosila je prugastu plavo-bijelu košulju brenda Matteau, ležerno zavezanu preko krem traperica australske marke Rolla's.

Princ Harry savršeno se uskladio s njezinim opuštenim stilom. Za dnevne aktivnosti odabrao je klasičnu plavu lanenu košulju i bež hlače, stvarajući dojam pristupačne elegancije, dok je za plovidbu lukom nosio crnu polo majicu s logom Invictus Gamesa, jasno pokazujući svoje prioritete.

Ipak, Meghanin stilski odabir, kao svojevrsna posveta domaćinima, bio je u prvom planu. To je tradicija koju je njegovala i tijekom cijelog boravka, birajući komade dizajnera poput Karen Gee i St Agni.