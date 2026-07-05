Ljeto i dobra knjiga savršena su kombinacija: Ovo su naslovi koje vrijedi pročitati

Bilo da dane provodite na plaži, putovanju ili kod kuće u hladu terase, dobra knjiga uvijek je jedan od najboljih načina za bijeg od svakodnevice. Izdvojili smo naslove koje ovog ljeta vrijedi dodati na listu za čitanje

Srpanj je stigao, temperature rastu, a ljeto je ušlo u svoj najljepši dio godine - onaj rezerviran za sporija jutra, duge večeri i zasluženi predah od svakodnevnog ritma. Upravo su to trenuci kada mnogi napokon pronalaze vrijeme za jednu od omiljenih ljetnih aktivnosti: čitanje. Bilo da se opuštate uz more, odmarate u hladu vrta ili vikende provodite na putovanjima, dobra knjiga često je najbolji suputnik tijekom toplih ljetnih dana.

Iako se ljetno štivo često veže uz lagane i neopterećujuće priče, ovogodišnja ponuda pokazuje kako čitatelji sve češće biraju naslove koji nude više od same razonode. Od napetih trilera i emotivnih obiteljskih drama do romana, povijesnih priča i knjiga koje otvaraju zanimljive teme, izbor je i ove sezone iznimno raznolik. Donosimo pregled naslova idealnih za ljetne dane.

Whistler, Ann Patchett

Nakon velikog uspjeha romana Tom Lake, Ann Patchett vraća se s djelom Whistler. Poznata po elegantnom stilu, njezin novi roman, opisan kao "majestetičan i intiman", ponovno istražuje obiteljske veze, tajne i moć povezanosti koja prkosi vremenu. Ovo je knjiga za one koji uživaju u slojevitim pričama i likovima koji se dugo pamte.

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Calamity Club, Kathryn Stockett

Više od desetljeća nakon svjetskog hita Služavke, Kathryn Stockett napokon se vraća. The Calamity Club vodi nas u Mississippi za vrijeme Velike depresije, gdje junakinja Birdie Calhoun, tražeći pomoć sestre, upoznaje živahnu sirotu Meg. Iako opsežan, roman se čita u dahu, a njegovi nevjerojatni, slojeviti likovi dugo ostaju u sjećanju.

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Zemlja, Maggie O’Farrell

Autorica bestselera Hamnet, Maggie O'Farrell, donosi novu povijesnu sagu smještenu u Irsku. Radnja romana Zemlja (Land) odvija se u godinama prije i poslije Velike gladi, prateći sudbine likova neraskidivo vezanih uz zemlju. O'Farrell je majstorica u oživljavanju prošlosti, a njezina proza obećava emocionalno snažno i potresno putovanje.

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Kćeri Sunca i Mjeseca, Lisa See

Ljubitelji povijesnih romana Lise See neće biti razočarani. Njezin novi roman vodi nas u Los Angeles 19. stoljeća, gdje se isprepliću sudbine triju Kineskinja. Usred rastućeg antikineskog raspoloženja, njihovo neočekivano prijateljstvo pomaže im da prežive u surovom okruženju. To je dirljiva priča o otpornosti i potrazi za boljim životom.

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It Could Have Been Her, Lisa Jewell

Nijedna lista ljetnih preporuka nije potpuna bez napetog trilera, a Lisa Jewell je kraljica ovog žanra. Njezin novi roman plete priču oko izgubljenog psa, nestale žene i kuće pune davno zakopanih tajni. Jewell je poznata po nevjerojatnim zapletima i psihološkoj dubini koja tjera na čitanje do kasno u noć. Pripremite se na neizvjesnost do samog kraja.

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Lovci na jednoroge, Katherine Arden

Za bijeg u svjetove magije, tu je nova knjiga Katherine Arden. Lovci na jednoroge (The Unicorn Hunters) priča je o mladoj vladarici koja, u očajničkom pokušaju da spasi prijestolje, sklapa tajni brak u sjeni začarane šume. Njezin čin nesvjesno mijenja sudbinu čitavog svijeta u ovoj blistavoj i maštovitoj priči koja će oduševiti ljubitelje fantazije.

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Villa Coco, Andrew Sean Greer

Dobitnik Pulitzera za roman Less vraća se s pričom koja odiše duhovitošću. Villa Coco prati mladića koji prihvaća posao kod karizmatične barunice u njezinoj oronuloj vili u Toskani. Greer je majstor profinjene komedije, a ovaj roman obećava magičnu i otkačenu avanturu. Savršeno štivo za sanjarenje o talijanskom ljetu.

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Love You More, Emily Giffin

Emily Giffin, jedno od najpoznatijih imena u žanru suvremene fikcije, donosi novu emocionalnu priču. U romanu Love You More, glavna junakinja Billie je zaručena, kada primi poziv od svoje prve ljubavi. Vijest koju čuje potrest će njezin svijet. Giffin vješto istražuje složenost ljubavi, odanosti i drugih prilika u životu.

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Nesting, Roisin O’Donnell

Debitantski roman Nesting Roisin O’Donnell moćna je i napeta priča o Ciari, ženi koja s dvoje male djece napušta nasilnog supruga. Bez novca i podrške, mora započeti život iz početka. Unatoč teškoj temi, ovo je roman izvanrednog tempa koji se ne ispušta iz ruku, priča o nevjerojatnoj snazi i borbi za preživljavanje.

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The Secrets We Hide, Karin Slaughter

Karin Slaughter, majstorica krimića, vraća nas u gradić North Falls. U kući koja izgleda kao i svaka druga skrivaju se mračne tajne. Novi nastavak u serijalu donosi uzbudljiv slučaj pun napetosti i obrata. Slaughter je poznata po beskompromisnom prikazu zločina, a ovaj roman zasigurno će zadovoljiti sve ljubitelje žanra.