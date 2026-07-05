Ljeto i dobra knjiga savršena su kombinacija: Ovo su naslovi koje vrijedi pročitati
Srpanj je stigao, temperature rastu, a ljeto je ušlo u svoj najljepši dio godine - onaj rezerviran za sporija jutra, duge večeri i zasluženi predah od svakodnevnog ritma. Upravo su to trenuci kada mnogi napokon pronalaze vrijeme za jednu od omiljenih ljetnih aktivnosti: čitanje. Bilo da se opuštate uz more, odmarate u hladu vrta ili vikende provodite na putovanjima, dobra knjiga često je najbolji suputnik tijekom toplih ljetnih dana.
Iako se ljetno štivo često veže uz lagane i neopterećujuće priče, ovogodišnja ponuda pokazuje kako čitatelji sve češće biraju naslove koji nude više od same razonode. Od napetih trilera i emotivnih obiteljskih drama do romana, povijesnih priča i knjiga koje otvaraju zanimljive teme, izbor je i ove sezone iznimno raznolik. Donosimo pregled naslova idealnih za ljetne dane.
Whistler, Ann Patchett
Nakon velikog uspjeha romana Tom Lake, Ann Patchett vraća se s djelom Whistler. Poznata po elegantnom stilu, njezin novi roman, opisan kao "majestetičan i intiman", ponovno istražuje obiteljske veze, tajne i moć povezanosti koja prkosi vremenu. Ovo je knjiga za one koji uživaju u slojevitim pričama i likovima koji se dugo pamte.
Calamity Club, Kathryn Stockett
Više od desetljeća nakon svjetskog hita Služavke, Kathryn Stockett napokon se vraća. The Calamity Club vodi nas u Mississippi za vrijeme Velike depresije, gdje junakinja Birdie Calhoun, tražeći pomoć sestre, upoznaje živahnu sirotu Meg. Iako opsežan, roman se čita u dahu, a njegovi nevjerojatni, slojeviti likovi dugo ostaju u sjećanju.
Zemlja, Maggie O’Farrell
Autorica bestselera Hamnet, Maggie O'Farrell, donosi novu povijesnu sagu smještenu u Irsku. Radnja romana Zemlja (Land) odvija se u godinama prije i poslije Velike gladi, prateći sudbine likova neraskidivo vezanih uz zemlju. O'Farrell je majstorica u oživljavanju prošlosti, a njezina proza obećava emocionalno snažno i potresno putovanje.
Kćeri Sunca i Mjeseca, Lisa See
Ljubitelji povijesnih romana Lise See neće biti razočarani. Njezin novi roman vodi nas u Los Angeles 19. stoljeća, gdje se isprepliću sudbine triju Kineskinja. Usred rastućeg antikineskog raspoloženja, njihovo neočekivano prijateljstvo pomaže im da prežive u surovom okruženju. To je dirljiva priča o otpornosti i potrazi za boljim životom.
It Could Have Been Her, Lisa Jewell
Nijedna lista ljetnih preporuka nije potpuna bez napetog trilera, a Lisa Jewell je kraljica ovog žanra. Njezin novi roman plete priču oko izgubljenog psa, nestale žene i kuće pune davno zakopanih tajni. Jewell je poznata po nevjerojatnim zapletima i psihološkoj dubini koja tjera na čitanje do kasno u noć. Pripremite se na neizvjesnost do samog kraja.
Lovci na jednoroge, Katherine Arden
Za bijeg u svjetove magije, tu je nova knjiga Katherine Arden. Lovci na jednoroge (The Unicorn Hunters) priča je o mladoj vladarici koja, u očajničkom pokušaju da spasi prijestolje, sklapa tajni brak u sjeni začarane šume. Njezin čin nesvjesno mijenja sudbinu čitavog svijeta u ovoj blistavoj i maštovitoj priči koja će oduševiti ljubitelje fantazije.
Villa Coco, Andrew Sean Greer
Dobitnik Pulitzera za roman Less vraća se s pričom koja odiše duhovitošću. Villa Coco prati mladića koji prihvaća posao kod karizmatične barunice u njezinoj oronuloj vili u Toskani. Greer je majstor profinjene komedije, a ovaj roman obećava magičnu i otkačenu avanturu. Savršeno štivo za sanjarenje o talijanskom ljetu.
Love You More, Emily Giffin
Emily Giffin, jedno od najpoznatijih imena u žanru suvremene fikcije, donosi novu emocionalnu priču. U romanu Love You More, glavna junakinja Billie je zaručena, kada primi poziv od svoje prve ljubavi. Vijest koju čuje potrest će njezin svijet. Giffin vješto istražuje složenost ljubavi, odanosti i drugih prilika u životu.
Nesting, Roisin O’Donnell
Debitantski roman Nesting Roisin O’Donnell moćna je i napeta priča o Ciari, ženi koja s dvoje male djece napušta nasilnog supruga. Bez novca i podrške, mora započeti život iz početka. Unatoč teškoj temi, ovo je roman izvanrednog tempa koji se ne ispušta iz ruku, priča o nevjerojatnoj snazi i borbi za preživljavanje.
The Secrets We Hide, Karin Slaughter
Karin Slaughter, majstorica krimića, vraća nas u gradić North Falls. U kući koja izgleda kao i svaka druga skrivaju se mračne tajne. Novi nastavak u serijalu donosi uzbudljiv slučaj pun napetosti i obrata. Slaughter je poznata po beskompromisnom prikazu zločina, a ovaj roman zasigurno će zadovoljiti sve ljubitelje žanra.