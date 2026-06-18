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LJETO U ZAGREBU

Počelo je Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu

Žena.hr
18. lipnja 2026.
Počelo je Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu
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Na pozornici će se izmjenjivati bendovi i izvođači različitih glazbenih stilova – od rocka, popa i funka do akustičnih nastupa i domaćih evergreena

Od srijede, 17. lipnja, pa sve do 16. srpnja, Mažuranićev trg pretvara se u omiljeno okupljalište svih ljubitelja dobre glazbe, vrhunske hrane i koktela, ljetnih druženja na otvorenom – ali ove godine i nogometa. Svakoga dana od 16 sati posjetitelje očekuje bogat program u sklopu festivala Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu, jedinstvenog zagrebačkog događanja koje spaja sportsku strast, glazbu i vrhunsku gastronomiju.

Počelo je Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu
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Festival je otvorio mnogima omiljeni bend ‘Ljetno kino’, poznat po energičnim koncertima, mediteranskom zvuku i atmosferi koja publiku uvijek podigne na noge. No to je tek početak programa koji će tijekom mjesec dana na Mažuranac dovesti brojne izvođače i sadržaje za sve generacije.

Na pozornici će se izmjenjivati bendovi i izvođači različitih glazbenih stilova – od rocka, popa i funka do akustičnih nastupa i domaćih evergreena. Publiku očekuju nastupi banda Rezerve, jednog od najzanimljivijih domaćih rock sastava novije generacije, plesno nabijenog benda Funked Up, akustičnog dua Mark Osman & Dinko Likar, etno projekta Akustika Balkana, kao i brojnih mladih izvođača među kojima su Lucija Šola, Lucija Banić, Noa Rupčić, Petra Prebeg, Coolins Acoustic, Lara Morović, Josip Juraga i drugi. Od zvučnijih imena tu su i Songkillersi i Dino Dvornik tribute bend.

Počelo je Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu
Promo

Posjetitelje očekuju i mnogobrojna nogometna iznenađenja kao što je popularni kviz ‘Nogometne ikone’, potpuno luda revija nogometnih dresova, interaktivna aktivacija ‘Postani komentator’, kao i projekcija dokumentarnog filma ‘Bitka za Macolu’, koji donosi jednu od najzanimljivijih sportskih priča iz domaće nogometne povijesti.

Posebno mjesto u programu zauzima i izložba o počecima nogometa u Hrvatskoj, koja se organizira u suradnji s Britanskim veleposlanstvom u Zagrebu. Izložba će posjetitelje povesti kroz zanimljivu priču o dolasku nogometne igre na hrvatske prostore krajem 19. stoljeća te prikazati kako su britanski utjecaji pridonijeli razvoju tog sporta diljem svijeta i koji je postao najvažnija sporedna stvar na svijetu.

Počelo je Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu
Promo

Veliku pažnju organizatori su posvetili i gastronomskoj ponudi. Posjetitelje očekuju ugostiteljske kućice s raznovrsnom ponudom hrane i pića, a među ugostiteljima je i poznati hrvatski chef Tom Gretić, čija će ponuda zasigurno privući brojne gurmane. I to nije sve! Uz vrhunske koktele koje za vas priprema poznati koktel majstor Filip Lipnik, na Mažurancu vas očekuje i bogata street food ponuda. Kušajte sočne Burger Bro's burgere u četiri različite varijante, uživajte u raznovrsnim bao bunsima i gyozama, zasladite se japanskim mochi sladoledima te neodoljivim desertima poput gyoza punjenih jabukom uz sladoled od vanilije ili toplog čokoladnog brownieja sa sladoledom.

Počelo je Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu
Promo

Uz koncerte, sportsku zabavu, hladna pića i odličnu hranu, Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu donosi upravo ono što Zagrebu treba tijekom toplih ljetnih večeri – mjesto susreta prijatelja, obitelji i svih onih koji žele uživati u opuštenoj atmosferi u samom centru grada.

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LJETO U ZAGREBU
Počelo je Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu