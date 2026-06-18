Počelo je Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu

Na pozornici će se izmjenjivati bendovi i izvođači različitih glazbenih stilova – od rocka, popa i funka do akustičnih nastupa i domaćih evergreena

Od srijede, 17. lipnja, pa sve do 16. srpnja, Mažuranićev trg pretvara se u omiljeno okupljalište svih ljubitelja dobre glazbe, vrhunske hrane i koktela, ljetnih druženja na otvorenom – ali ove godine i nogometa. Svakoga dana od 16 sati posjetitelje očekuje bogat program u sklopu festivala Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu, jedinstvenog zagrebačkog događanja koje spaja sportsku strast, glazbu i vrhunsku gastronomiju.

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Festival je otvorio mnogima omiljeni bend ‘Ljetno kino’, poznat po energičnim koncertima, mediteranskom zvuku i atmosferi koja publiku uvijek podigne na noge. No to je tek početak programa koji će tijekom mjesec dana na Mažuranac dovesti brojne izvođače i sadržaje za sve generacije.

Na pozornici će se izmjenjivati bendovi i izvođači različitih glazbenih stilova – od rocka, popa i funka do akustičnih nastupa i domaćih evergreena. Publiku očekuju nastupi banda Rezerve, jednog od najzanimljivijih domaćih rock sastava novije generacije, plesno nabijenog benda Funked Up, akustičnog dua Mark Osman & Dinko Likar, etno projekta Akustika Balkana, kao i brojnih mladih izvođača među kojima su Lucija Šola, Lucija Banić, Noa Rupčić, Petra Prebeg, Coolins Acoustic, Lara Morović, Josip Juraga i drugi. Od zvučnijih imena tu su i Songkillersi i Dino Dvornik tribute bend.

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Posjetitelje očekuju i mnogobrojna nogometna iznenađenja kao što je popularni kviz ‘Nogometne ikone’, potpuno luda revija nogometnih dresova, interaktivna aktivacija ‘Postani komentator’, kao i projekcija dokumentarnog filma ‘Bitka za Macolu’, koji donosi jednu od najzanimljivijih sportskih priča iz domaće nogometne povijesti.

Posebno mjesto u programu zauzima i izložba o počecima nogometa u Hrvatskoj, koja se organizira u suradnji s Britanskim veleposlanstvom u Zagrebu. Izložba će posjetitelje povesti kroz zanimljivu priču o dolasku nogometne igre na hrvatske prostore krajem 19. stoljeća te prikazati kako su britanski utjecaji pridonijeli razvoju tog sporta diljem svijeta i koji je postao najvažnija sporedna stvar na svijetu.

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Veliku pažnju organizatori su posvetili i gastronomskoj ponudi. Posjetitelje očekuju ugostiteljske kućice s raznovrsnom ponudom hrane i pića, a među ugostiteljima je i poznati hrvatski chef Tom Gretić, čija će ponuda zasigurno privući brojne gurmane. I to nije sve! Uz vrhunske koktele koje za vas priprema poznati koktel majstor Filip Lipnik, na Mažurancu vas očekuje i bogata street food ponuda. Kušajte sočne Burger Bro's burgere u četiri različite varijante, uživajte u raznovrsnim bao bunsima i gyozama, zasladite se japanskim mochi sladoledima te neodoljivim desertima poput gyoza punjenih jabukom uz sladoled od vanilije ili toplog čokoladnog brownieja sa sladoledom.

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Uz koncerte, sportsku zabavu, hladna pića i odličnu hranu, Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu donosi upravo ono što Zagrebu treba tijekom toplih ljetnih večeri – mjesto susreta prijatelja, obitelji i svih onih koji žele uživati u opuštenoj atmosferi u samom centru grada.

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