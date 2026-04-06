Lana Jurčević na sam Uskrs rodila drugu kćer i nadjenula joj unikatno ime preslatkog značenja

Naša poznata pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević podijelila je najljepšu moguću vijest na blagdansko jutro. Na sam Uskrs, 5. travnja, ona i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil postali su roditelji druge djevojčice, kojoj su nadjenuli ime Meli

Sretnu vijest Lana Jurčević otkrila je svojim pratiteljima na Instagramu uz seriju dirljivih fotografija nastalih neposredno nakon poroda.

"Stigao nam je najslađi Uskrsni pilić na sam Uskrs. MELI. 11:11h navečer", napisala je pjevačica u opisu objave, otkrivši da je malena na svijet stigla teška 3940 grama i dugačka 52 centimetra. Objava prikazuje tri iznimno intimne fotografije iz rađaonice u Specijalnoj bolnici Podobnik. Na prvoj fotografiji ponosni otac Filip u medicinskoj odjeći drži tek rođenu kćerkicu, dok se Lana u pozadini smiješi s bolničkog kreveta. Druge dvije fotografije prikazuju nježne trenutke majke i kćeri, poljupce i prve zagrljaje nove četveročlane obitelji.

Ime koje je Lana dala svojoj kćeri kratko je i moderno te nosi nježni prizvuk. Ime Meli se često smatra skraćenicom duljih imena poput Melisa ili Melina, a u grčkom jeziku znači 'med', što mu daje simboliku slatkoće i topline.

'Dio mene' nakon teškog puta do majčinstva

Ova sretna vijest ima posebno značenje za pjevačicu i njezine obožavatelje koji su pratili njezin put do majčinstva. Nakon što je krajem 2023. godine rodila prvu kćer, Maylu Lily, Lana je otvoreno govorila o izazovima i komplikacijama s kojima se suočila tijekom prve trudnoće, provevši više od 50 dana u bolnici. Svojim iskustvom pružila je podršku brojnim ženama koje prolaze kroz slične situacije.

Upravo zato dolazak male Meli predstavlja novo, sretno poglavlje. Simbolika je dodatno naglašena hashtagom #DioMene, koji je Lana dodala u objavu. Riječ je o nazivu njezine emotivne pjesme izdane 2025. godine, koju je posvetila upravo svojoj prvoj kćeri i borbi koju su zajedno prošle. Pjesma je postala svojevrsna himna njezina majčinstva, a sada je dobila i svoj sretan nastavak. Čestitke ispod objave nizale su se iz minute u minutu, a pratitelji su obitelji uputili brojne poruke ljubavi i podrške, poput "Čestitam od srca" i "Ljubim cilu slatku familiju".