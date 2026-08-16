Krajem kolovoza napravite ove 4 stvari i uživajte u berbi rajčica do jeseni

Uz malo pažnje rajčice mogu nastaviti davati plodove i tijekom prvih jesenskih tjedana. Zato ih krajem kolovoza nemojte još otpisati - nekoliko pravih poteza sada može značiti još jednu lijepu berbu prije nego što sezona završi

Ako imate rajčice u vrtu, kraj kolovoza nikako ne znači da je vrijeme da ih prepustite same sebi. Upravo sada biljke još uvijek mogu biti pune zelenih i crvenih plodova, a uz nekoliko jednostavnih poteza možete im pomoći da zdravo dočekaju početak jeseni i daju još pokoji sočan plod. Nakon mjeseci sunca, visokih temperatura i obilnog rasta, rajčicama sada treba malo drugačija njega nego početkom ljeta.

Uklonite bolesne i požutjele listove

Krajem ljeta rajčice često imaju mnogo listova koji su požutjeli, osušili se ili su prekriveni mrljama. Takve listove nemojte ostavljati na biljci. Pažljivo ih uklonite kako biste poboljšali prozračivanje grma i smanjili mogućnost širenja bolesti. Posebno obratite pažnju na listove koji dodiruju tlo.

Ipak, nemojte pretjerati s rezanjem. Zdravi listovi biljci su i dalje potrebni jer sudjeluju u stvaranju energije i pomažu plodovima da sazrijevaju.

Prikratite vrhove visokih rajčica

Ako uzgajate visoke, indeterminantne sorte, krajem kolovoza možete ukloniti vrh biljke. Time ćete zaustaviti njezin daljnji rast u visinu i usmjeriti energiju prema plodovima koji su već formirani. Ako na vrhu ima mnogo novih cvjetova koji vjerojatno neće stići sazrijeti prije hladnijeg vremena, možete ukloniti i njih.

Kod niskih i grmolikih sorti ovakav zahvat uglavnom nije potreban.

Nastavite redovito brati plodove

Nemojte čekati da svi plodovi potpuno pocrvene na biljci. Rajčice možete brati čim počnu dobivati boju i pustiti ih da dozriju na toplom mjestu. Redovita berba rasterećuje biljku i potiče je da nastavi stvarati i sazrijevati nove plodove.

Također redovito uklanjajte sve napuknute, trule ili oštećene rajčice kako ne bi privlačile nametnike i širile probleme na zdrave plodove.

Pazite na zalijevanje i bolesti

Iako su temperature krajem kolovoza često još visoke, zalijevanje treba prilagoditi vremenu. Bolje je biljke dobro zaliti rjeđe nego ih svakodnevno površinski zalijevati. Vodu usmjerite prema zemlji, a ne po listovima, najbolje ujutro.

Istodobno pregledajte biljke na tamne mrlje, plijesan i druge znakove bolesti. Kraj ljeta može biti posebno izazovan zbog kombinacije topline i vlage, pa je važno reagirati čim primijetite promjene.

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