Zaviri u čaroban grad knjiga: Hay-on-Wye ima 2000 stanovnika i čak 25 knjižara

Vjerujemo da bi svi ljubitelji knjiga rado posjetili London, posebice vole li Harryja Pottera ili slavnog detektiva Sherlocka Holmesa. Osim toga, u Londonu se nalazi i jedna od najvećih knjižnica na svijetu. Dobrih knjižnica ima i u Dublinu koji može biti predivna kulisa koja ostavlja bez daha. Knjigofili, stanite na trenutak jer smo upravo pronašle vjerojatno najbolju destinaciju za vas.

Nije toliko poznata, a prema statistikama iz 2011. godine ima 1598 stanovnika. Malo, zar ne? No tu je više od 20 knjižara i nekoliko važnih antikvarijata. Ne pronađeš li ondje omiljenu knjigu, nećeš nigdje jer Hay-on-Wye ima sve – od dječjih do povijesnih knjiga. Uglavnom su second-hand, ali ovaj je koncept toliko originalan da bismo se iste sekunde zaputile do Walesa. Uz sve to ulice zrače šarmom i mirom.

Foto: Profimedia.hr

Gradić Hay-on-Wye smješten je na na velško-engleskoj granici u Powysu, a udaljen je sat i pol vožnje automobilom od Cardiffa u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pravi je to raj za ljubitelje književnosti, festivala i predivne prirode.

Prvi knjiški grad na svijetu

Još je 1970-ih Hay-on-Wye ponio titulu "grada knjiga" i u to je vrijeme bio prvi knjiški grad na svijetu. Otada su poneki gradovi u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali i Škotskoj "iskopirali" ovaj knjiški raj te su ulice i izloge posvetili knjigama. Posebno je živo u svibnju i lipnju kada se u ovom biseru održava desetodnevni Hay Festival koji privuče i do sto tisuća posjetitelja! Usporedbe radi, u Hayu živi inače živi manje od dvije tisuće ljudi pa možeš zamisliti to ludilo. Na ovom kultnom festivalu koji se ove godine održava od četvrtka, 23. svibnja do nedjelje, 2. lipnja 2024. godine, prisustvuju izdavači i autori, a najavljuju se i nastupi uživo te štandovi s hranom i pićem.

No kako je ovaj gradić postao utočište knjiga i top destinacija knjigoljubaca? Nije tako bilo oduvijek.

U Hayu možeš vidjeti tržnicu i građevine u srednjovjekovnom stilu, a ondje se nalazi i istoimeni dvorac koji su izgradili Normani. Legenda kaže da je izgrađen u jednom danu i da je bio tampon zona Engleske i Walesa. Doduše, čak i na zidovima ovog dvorca navodno možeš pronaći knjige. Ipak, tek 1960-ih počeo je postajati grad knjiga.

Britanski knjižar Richard Booth godinama je prikupljao knjige, a onda konačno 1961. otvorio prvi knjiški antikvarijat - ni manje ni više nego u Hayu. S vremenom ih je otvorio još pet i to nabavljajući naslove od fakulteta, knjižnica, samostana, nakladnika...

Knjige za jednu funtu

Postupno se u gradu povećavao broj knjižara i antikvarijata, a mnogi su se specijalizirali za određenu nišu. Danas ih je preko 20, a neke se ondašnje knjižare smatraju najboljim na svijetu. Iako je Richard Booth preminuo prije pet godina, njegova ostavština i dalje živi. Štoviše, knjižara mu se prostire na trima katovima i prodaje sve – od vrijednih klasika do žanrovske literature i publicistike. Osim toga, sadrži i kino, a u ovom bi knjiškom raju mogli uživati i najmlađi. Razgledavajući Hay-on-Wye lako ćeš nabaviti knjigu po cijeni od samo jedne funte stoga si daj vremena za istraživanje slikovitih interijera i ponude.

Od knjižara, ističu se ondje i Hay Cinema Bookshop, Addyman Books i The Addyman Annexe, Hay-on-Wye Booksellers, The Old Electric Shop, The Literature Laboratory, Francis Edwards Antiquarian Bookseller, Clock Tower Books, Mostly Maps, Broad Street Book Centre, North Books, Outcast Books i C. Arden Bookseller

Raj i oaza

Istražujući vrendote ovog gradića, nabasale smo na podatak da u Hayu možeš pronaći i starinski namještaj, ali i umjetnine, posebice otkako se u listopadu 2022. godine otvorila Galerija Geddes u kojoj se prodaju likovna djela u stilu ulja na platnu, akvarela i drugim tehnikama. Neke datiraju iz 19. stoljeća pa se cjenovno razlikuju. Simpatični Hay-on-Wye zato je pravi raj za ljubitelje umjetnosti, poglavito književnosti. Šteta ga je napustiti bez barem jedne knjige, a možda upravo ondje nađeš naslov za kojim dugo tragaš.

Ideš li ovog proljeća ili ljeta put Cardiffa svakako se zaputi do ovog knjiškog raja – barem na jedan dan.

Nemoj zaobići na famozni Dvorac Hay koji je nedavno preuređen i ponovno otvoren. Osim što svjedoči o povijesti grada, sadrži zbirku Richarda Bootha koji se prije nekoliko desetljeća (samo)proglasio kraljem Haya. Često se u okolici dvorca održavaju kulturni događaji i glazbeni programi, a ovaj gradić nerijetko je domaćin glazbenih festivala.

Voliš čitati u prirodi? Popni se na obližnji ''Hay Bluff'' i uživaj u prekrasnom pogledu i dobroj knjizi. Nema boljeg spoja, zar ne? Hay-on-Wye svakako nam je na listi želja – grad je to kao iz bajke.