Sok od maslačka – ukusni napitak idealno je ljetno osvježenje, ali i moćan lijek

Sok od maslačka pravi je mali eliksir prirode – osvježavajući, zdrav i prepun vitamina

Maslačak raste posvuda i iako na ovu biljku obično gledamo kao na korov, u narodu se maslačak od davnina koristi na razne načine zbog svojih mnogih ljekovitih svojstava. Maslačak je, naime, prava vitaminska bomba, bogat je izvor vlakana te mnogih minerala.

Sok od maslačka

Listove ove superhrane najbolje je brati u proljeće, prije cvjetanja, a izvrstan su sastojak salatama. Osim u sirovom obliku, popularan je i domaći sok od maslačka, a maslačak je i čest sastojak suplemenata, meda i čajeva jer donosi niz zdravstvenih benefita. Lista je duga, a ovo su samo neki od njih:

dobar je izvor beta karotena i polifenolnih spojeva koji mogu neutralizirati štetne slobodne radikale pa nas štiti od mnogih kroničnih bolesti,

ima protuupalno djelovanje,

pomaže uravnotežiti razinu šećera u krvi,

može smanjiti loš kolesterol u krvi i masnoću u jetri,

pomaže kod visokog krvnog tlaka,

može podržati skidanje viška kilograma jer potiče metabolizam ugljikohidrata,

poboljšava rad imunološkog sustava,

bogat je kalcijem i vitaminom K koji su važni za zdrave kosti,

potiče rad probave i pomaže kod zatvora.

Dakle, sok od maslačka pravi je mali eliksir prirode – osvježavajući, zdrav i prepun vitamina. Osim što jača imunitet i potiče detoksikaciju, odličan je i za probavu te opće dobro stanje organizma. Možeš ga kombinirati s raznim biljkama i voćem za dodatne okuse i benefite.

Pexels

U nastavku donosimo i nekoliko različitih ideja kako kod kuće napraviti sok od maslačka, od recepta za gusti sok od maslačka do osvježavajućih napitaka, poput soka od maslačka i limuna.

Recept za gusti sok od maslačka

Sastojci:

3 šake maslačkova lista

50 ml vode

Priprema:

Stavi listove u vodu i zatim tekućinu procijedi u sokovniku ili namočeno lišće usitni štapnim mikserom pa procijedi kroz gazu.

Sirup čuvaj u hladnjaku i uzimaj ga tri put dnevno, po jednu jušnu žlicu, najbolje prije jela.

Shutterstock

Recept za domaći sok od maslačka

Sastojci:

300 g maslačkovog lišća

Šećer ili med

pola limun

200 ml vode

Priprema:

Dobro operi lišće maslačka, stavi ga u čašu pa dodaj sasvim malo vruće vode.

Gnječi lišće vilicom. Nakon nekoliko minuta dodaj još vruće vode, skoro do samog ruba čaše. Zatim dobro pomiješaj pa procijedi.

Kad se sok od maslačka ohladi, dodaj šećer ili drugo sladilo po ukusu te u sok iscijedi malo limuna.

Sok od maslačka i koprive

Sastojci:

1 šaka mladih listova maslačka

1 šaka svježih listova koprive

1 krastavac

1 jabuka

200 ml vode

Priprema:

Blendaj sve sastojke, po želji procijedi, posluži ohlađeno.

Ovaj sok je pun minerala i idealan za jačanje tijela nakon zime.

Pexels

Sok od maslačka i limuna

Sastojci:

2 šake listova maslačka

1 limun (oguljen)

1 žlica meda ili javorovog sirupa

200 ml vode

Priprema:

Sastojke blendaj dok ne dobiješ glatki sok.

Limun pojačava osvježavajući okus i dodatno podiže imunitet.

Sok od maslačka i đumbira s narančom

Sastojci:

2 šake listova maslačka

1 naranča (oguljena)

1 mali komadić svježeg đumbira (oko 1 cm)

200 ml vode

Priprema: