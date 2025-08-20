Horoskop za četvrtak: Škorpionima se smiješi promaknuće, bikovi će se dobro zabaviti

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Moguć je poziv za izlazak na mjesto na kojem caruje boemština. Pazite da ne pretjerate u konzumacijama ili u iluzijama. POSAO: Radit ćete po inerciji jer vam se čini da znate što treba. Ipak, bolje je provjeriti je li sve po propisima. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljiv savjetnik.

Bik

LJUBAV: Dobar provod je zagarantiran. Tu ćete naći osjećaje na koje niste dugo nailazili, ali će oni biti podijeljeni između zabave i nečeg višeg. POSAO: Male i prolazne nestabilnosti dogodit će se u suradnji s novim ili mladim suradnicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Prepoznajte što je najbolje za vas.

Blizanci

LJUBAV: Danas ćete napokon primijetiti da vas prijatelj(ica) treba kao suha zemlja vodu. Nekako ćete naći vremena između ljubavi i prijateljstva. POSAO: I dalje ste u fazi zanemarivanja poslova jer vas jako privlače hobiji ili aktivnosti oko uređenja doma. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite.

Rak

LJUBAV: Oni u vezama danas će aktivirati svoje erotske osobine i zavodit će partnera u svakom trenutku. Samci će osvajati potiho. POSAO: Imate velike ambicije i planove, no danas niste sigurni koliko toga treba promijeniti da bi se oni i ostvarili. ZDRAVLJE&SAVJET: Lako ćete se drugima uvući pod kožu.

Lav

LJUBAV: Danas ćete biti pretjerano osjetljivi i malo je toga što će vas moći zadovoljiti. Najbolje je da se strpite. POSAO: U krupnijim poslovima stvari idu odlično, no u jednom sitnijem poslu danas dolazi do zbrke. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se prehlade.

Djevica

LJUBAV: Dok ćete vi imati potrebu za fizičkom ljubavi, vaša najdraža osoba više će cijeniti onu duševnu razinu. Usuglasite se. POSAO: Najradije bi se povukli i radili u osami što nije tipično za vas. Ako možete, distancirajte se. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će prespavati jutro.

Vaga

LJUBAV: Budete li se upirali glumiti sreću, bit će još gore. Prihvatite realnost i fokusirajte se na ono što je dobro, pa makar to bilo jako malo.POSAO: Neki će zablistati na ispitu ili na provjeri znanja u školi. Drugi će pokazati da znaju inteligentno raditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Nismo svi isti.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete razapeti između ljubavnih želja, obiteljskih dužnosti i mogućnosti vlastitog zadovoljstva. POSAO: Imate izgleda za napredovanje koje će ostaviti trag na dulje staze. Iskoristite ponuđene opcije. ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje je vjerovati nego sumnjati.

Strijelac

LJUBAV: Čini se da je sve u rukama osobe koju volite. Vaš utjecaj na stvari ovaj put je zanemariv. Pomirite se s tim. POSAO: Bez obzira na to što ćete surađivati relativno dobro, doći će do financijskog izdatka na koji nitko nije računao. Radi se o luksuzu. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte živjeti zdravije.

Jarac

LJUBAV: Skinut ćete s dnevnog reda brige i probleme svog partnera o kojim je pričao. Oboje ćete se razvedriti. POSAO: Budite malo suzdržaniji u izražavanju svojih velikih planova jer nisu svi tako optimistični kao vi. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni.

Vodenjak

LJUBAV: Dok se vi zabavljate i tulumarite sve u šesnaest, netko od vaših prijatelja pati i želi vam se povjeriti. POSAO: Ništa što se trenutačno događa na vašem radnom mjestu ne čini vam se dovoljno zanimljivim da vam zaokupi pažnju. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite profesionalniji.

Ribe

LJUBAV: Mali nedostatak samopouzdanja nakratko će usporiti dobar razvoj ljubavne veze. Budite taktični i strpljivi. POSAO: U financijskim temama danas će doći do malog nesporazuma koji ćete brzo razriješiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Poslušajte mišljenje drugih.