Ove jeseni nosit ćemo kratke balonere - pronašli smo 12 savršenih modela

Prvi modeli balonera za jesen već su stigli u high street ponudu, a posebnu pažnju privlače kratki baloneri koji su se već prošle sezone nametnuli kao modni favorit

Nova sezona sve nam je bliže pa je sada idealno vrijeme da počnemo pripremati svoju garderobu kako bismo spremno dočekali jesen. Kao jedan od ključnih komada svakog jesenskog ormara ističe se baloner - bezvremenski klasik koji nikad ne izlazi iz mode. Ove godine, posebnu pažnju privlače modeli kratkog kroja, koji su već preplavili brojne high street kolekcije i izgledaju uistinu jako chic. Već prošle sezone kratki baloneri istaknuli su se kao modni favorit, a čini se da će se taj trend nastaviti i ove jeseni.

Kratki baloneri idealni su za prijelazni period jer štite od hladnoće, vjetra i kiše, a istovremeno ne opterećuju look. Lako ih je kombinirati s trapericama, midi suknjama ili lepršavim haljinama, a ove jeseni dolaze u raznim krojevima i bojama – od klasične bež do nijansi karamele, pijeska i kaki. Njihova svestranost čini ih odličnim izborom kako za dnevne, tako i za večernje kombinacije.

Ako tražiš inspiraciju za svakodnevni styling, probaj ih kombinirati s bijelom košuljom i trapericama za casual chic look, sa crnom haljinom i gležnjačama za urbani, ženstveni outfit ili preko tankog džempera i suknje za ležerni uredski styling. Kratki baloner u neutralnim tonovima uistinu je svestrani komad i lako se uklapa u svaki look, a radi svoje se prilagodljivost može nositi u raznim prilikama. Stoga, ako ove jeseni planiraš uložiti u novi baloner, razmisli o kratkom modelu.

U high street ponudi pronaći ćeš brojne kvalitetne i stylish modele, a naše favorite za ovu jesen otkrij u nastavku.

Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 149 €

Zara - 59,95 €

Zara - 59,95 €

Arket - 179 €

Mango - 79,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 89,99 €

H&M - 43,99 €

& Other Stories - 149 €