Za sve knjigoljupce: Sjajne ideje za uređenje kućne biblioteke

''Čim uđeš u njenu/njegovu sobu, preplave te knjige''. To bi mogao biti najbolji opis doma svakog knjigoljupca. S obzirom da ih toliko vole, knjige su važan dio interijera i savršeno su uklopljene u prostoriju. Uredno posloženi naslovi govore puno o – u ovom slučaju – osobnosti, autorima koje ta osoba voli i žanrovima koje rado nabavlja. Naravno, neki naslovi imaju i sentimentalnu vrijednost ili su pak vezani uz određeno znanstveno područje pa se čuvaju od studentskim dana.

Uzmemo li u obzir da zaista ima puno ljudi koji godišnje kupe i pročitaju više od prosjeka, skladištenje knjiga postaje veliki problem. Nemaju svi mogućnosti izložiti sve knjige pa biraju favorite ili postanu maheru u tome kako u mali prostor staviti puno naslova bez da dom izgleda prenatrpano.

Ako ćeš i ti zbog brojnih knjiških noviteta ili uređenja doma trebati presložiti svoju kolekciju, ovo ideje mogle bi ti pomoći. Slučajno smo ih pronašle na Instagramu na kojem je #bookshelf izrazito popularan. Ljudi ondje pokazuju svu snalažljivost i kreativnost, a čini se da je nekoliko glavnih načina slaganja kućne zbirke. Otkrij ih u nastavku!

Po boji

Imaš li bogatu zbirku, slaganje po boji zahtjevan je posao. No često se događalo da su pojedine edicije dolazile u istim ili sličnim koricama pa je to dobar način za njihovo sortiranje. Posebice ako su te knjige deblje. Na jednu stranu slaži bijele korice, na drugoj crvene ili slaži po nijansama. To će definitivno 'podići' tvoj interijer. Naravno, po istom principu naslove možeš slagati po autorima ili razdobljima kojima pripadaju. Odličan je to zadatak za obnavljanje znanja.

Cozy dnevna soba

Nema boljeg osjećaja nego doći kući, sjesti na fotelju ili kauč i uzeti knjigu. Čitanje opušta, a u kombinaciji s lagano prigušenom rasvjetom (ne previše, trebaš dobro vidjeti slova), sve je još intimnije. Kako bi ti bile bliže, knjige možeš poslagati u kut dnevnog boravka odnosno na jednoj strani prostorije knjige neka zauzimaju središnje mjesto.

Oko stola

Imaš li manje mjesta, naslove poslaži oko radnog stola. Danas zaista možeš naći fora elemente i police na kojima će sve izgledati efektno.

Na kolicima

Nađeš li slučajno u trgovinama kolica s kotačićima prenamjeni ih za sladištenje knjiga. Pokretna plastična kolica podsjećaju nas na knjižnicu, a sjajna su stvar ako si ograničena prostorom.

Stol samo za knjige

Imaš li manje naslova, u slobodan kutak doma možeš staviti stol koji će biti rezerviran samo za knjige. Ako ih stavljaš paralelno, vodi računa o tome da one koje trenutno čitaš staviš na vrh jer bi u suprotnom kolekciju trebala iznova slagati. Možda je zato bolje stol nasloniti na zid i složiti ih okomito.

Dašak osobnosti

Elemente s knjigama možeš nadopuniti omiljenim figuricama, sitnim suvenirima ili šalicama koje voliš. Tako ćeš ju još više personalizirati.

'Začini' zelenilom

Dobra knjiga opušta, a opušta i zelenilo. Zato policu ukrasi sitnim biljkama koje će obogatiti interijer i 'razbiti' monotoniju.

I biljke i sitnice

Jer zašto ne? Ovo zahtijeva malo više pripreme i promišljana, no svakako je sjajan način 'oživljavanja' doma.

Ili ih stavi na više manjih polica

Lako ćeš naći police različitih boja i dimenzija koje stavljaš na zid. Imaš li samo nekoliko knjiških naslova – ili upravo te želiš imati blizu sebe – obogati police u spavaćoj sobi.

