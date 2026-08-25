'Specijalisti Zagreb' dovode glumca za kojim su uzdisale brojne žene, nismo ga dugo vidjeli

Od 7. rujna, ponedjeljkom, gledatelji će moći pratiti napete istrage policijskog tima koji rješava složene slučajeve na zagrebačkim ulicama, u prvoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb'. Svaka epizoda serije donosi novi, zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom, od početka do kraja. Produkcijski, to znači konstantnu dinamiku i velik broj snimajućih lokacija, ali i kontinuirano uključivanje novih glumaca. Drugim riječima, osim četiri inspektora, koje će utjeloviti Vini Jurčić, Peđa Gvozdić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, te mlade novinarke, kćeri glavnog inspektora, u čijoj će se ulozi predstaviti Ivona Baković, svaka epizoda donosi nove, epizodne uloge te će kroz seriju proći izuzetan broj glumaca. Između ostalih, tu je i miljenik žena Robert Kurbaša, jedno je od prepoznatljivih lica domaćih dramskih serija, kojeg se gledatelji RTL-a dobro sjećaju iz uspješnica 'Ne daj se, Nina' i 'Ruža vjetrova'. Posljednjih godina rijetka su njegova pojavljivanja na malim ekranima, no gledatelji će ga ove jeseni moći vidjeti u epizodi 'Specijalista Zagreb'.

"Snimanje je bilo jedno lijepo iskustvo. Da, nema me već neko vrijeme, priroda mog posla otišla je malo više na stranu kazališta, nauštrb televizije, ali uvijek je lijepo raditi kvalitetne projekte s kvalitetnim ljudima. Tako je bilo i ovaj put! Što se serije tiče, riječ je o provjerenoj franšizi, scenarij je dobar, produkcija je europska, tako da mislim da će ljubitelji tog žanra zasigurno uživati u ovom projektu koji RTL priprema", kaže Kurbaša.

Pogledajte u galeriji koja vas sve poznata lica čekaju u novoj seriji!

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